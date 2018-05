Ćaćo.

Poznati televizijski voditelj i kolumnista Edin Avdić za njega kaže da je „riđobradi čarobnjak“, čak mu je dao i nadimak „španska čokolada“, a jedna od konstatacija glasila je - Ćaćo je bio Riki Rubio pre Rikija Rubija.

Njegov povratak u Evropu posle još jedne neuspele epizode u najjačoj košarkaškoj ligi sveta nije iznenadio nikoga, a pravovremena reakcija čelnih ljudi CSKA dovela je do toga da je moskovski velikan u zgrabio najbolju moguću zamenu za Miloša Teodosića. I to se odmah osetilo. Serhio Rodrigez je preko noći postao napadačka osovina najefikasnijeg tima Evrope i zajedno uz Nanda de Koloa stvorio najmoćniji ofanzivni tandem Evrope.

Njegova želja za dokazivanjem nije izbledela ni posle godine provedene u Evropi. Želeo je da bude najbolji, da podseti košarkaške zaljubljenike s ove strane Atlantika da njegova klasa nije izbledela. Nije se krio iza de Koloove sirove moći, niti taktičkih ideala Dimitrisa Itudisa. Pokazao je da je čistokrvni plejmejker, spreman da napravi još jedan veliki iskorak u karijeri i Armiju odvede do evropskog trona. Zato igra najbolju karijeru života, u gotovo svim aspektima.

Odigrao je svaku utakmicu u Evroligi ove sezone, ukupno njih 34. U dosadašnjoj karijeri 30 ili više mečeva odigrao je samo još u sezoni 2013/14, kada je Real bio na pragu evropske krune, ali se u Milanu na putu do titule isprečio Makabi. Dobri poznavaoci košarkaških prilika sećaju se da je baš te godine Ćaćo bio MVP sezone u Evroligi.

Tada je beležio gotovo identične brojke. Tačno 14 poena po utakmici, kao i sada, pet asistencija, gotovo jedna ukradena lopta, i nešto više od dva skok... Uz preko 59 odsto pogođenih šuteva za dva poena i nešto više od 44 odsto pogodaka sa distance. Više nego dobro, iznad njegovih standarda. U samo devet utakmica ove godine nije upisao dvocifreni broj koševa. Iza sebe ima dva dabl-dabla, po jedan u ligaškom delu i četvrtfinalu, ali je nebrojano puta flertovao s istim. Preuzeo je najveću odgovornost u doigravanju s Himkijem, u situaciji kada je CSKA ostao bez prve zvezde De Koloa, a svoju najbolju utakmicu odigrao je u drugom, možda i presudnom meču u Moskvi. Statistika kaže - bila je to statistički njegova najbolja rola karijere u Evroligi. Čak 26 poena (lični rekord), 10 podeljenih asistencija, četiri uhvaćene lopte (dva ofanzivna - lični rekord) i indeks korisnosti 36 (lični rekord)! Postavio je najbolje brojke u šutu iz igre i za tri poena, sa brojkom od 90 ubačenih hitaca s distance postavio je drugi najbolji učinak ikada! Ušao je i u drugu najbolju petorku takmičenja uz Alekseja Šveda, Vasilisa Spanulisa, Kevina Pangosa i Paulijusa Jankunasa. U plej-ofu je imao prosek od preko 19 poena i indeks 22,8, uz gotovo sedam završnih dodavanja.

Kada u ekipu s takvom napadačkom silom stavite klasičnog plejmejkera - dobijate letalnu kombinaciju raznovrsnosti, kreacije, vizije, ali i hrpu važnih poena.

U svojoj 31 godini čini se da je Ćaćo tek na početku. I tu veliku ulogu ima njegova prepoznatljiva napadačka harizma. Majstor pik'n'rol situacija, sposoban da pročita svaku odluku protivničke odbrane i pronađe apsolutno najbolja rešenja kako bi njegovi saigrači mogli da realizuju akciju. Podrška kakvu bi poželeo svaki igrač. Zato se i kaže neretko da živi od velikih dodavanja.

Iako trenerska filozofija Dimitrisa Itudisa zahteva i veliko zalaganje u odbrani, čime on ne može mnogo da se hvali zbog nedostatka fizičke snage, bočnih kretnji i atletskih komponenti, kompletan tim uspeo je da uspostavi finu defanzivnu ravnotežu kojom je Rodrigezu omogućeno da bude napadački mastermajnd i da ne razmišlja mnogo o drugim zadacima izuzev o tome - kako da saigrače učini još boljim u napadačkoj polovini.

Ono što je, verovatno, i najvažnije za Itudisa i njegove saradnike jeste da Rodrigezove brojke nisu padale, čak i kada je bio prepušten da sam vuče sve konce u igri. Zato postoji i taj osećaj da je ono najbolje sačuvao za kraj.

Istina, protiv sebe Ćaćo će imati svoju porodicu. One sa kojima je punih šest godina delio dobro i zlo, sreću i tugu. Sa kojima je bio i na vrhu i na dnu. Ćaćo protiv Ljulja i Dončića. Biće to prava fešta. Posebno ako se i De Kolo bude oporavio na vreme.

„Biće to prava napadačka utakmica. Sudar dva najefikasnija tima Evrope. Što bi ljudi voleli da kažu - pravi revolveraški okršaj. Opet, smatram da je CSKA pokazao više kroz sezonu i da je rutinski odradio prvi deo sezone. Igrali su dominantno, sigurno, stabilno. Pokazalo se, doduše, koliko im fali Kajl Hajns u reketu, pa onda i Nando de Kolo. Real s povratkom Serhija Ljulja dobija na, da se tako izrazim, dodatnoj dozi košarkaškog ludila. Luka Dončić je stvarno odradio veliki posao tokom sezone i izneo je ogroman teret na svojim leđima, ali postoji hijerarhija koja jasno kaže da je ovo Ljuljov tim, da je on tu šerif. Real ima sjajnu ekipu, igraju fenomenalnu košarku, jako su nepredvidivi, zato im dajem blagu prednost u polufinalu“, rekao nam je Nikola Kalinić u nedavnom razgovoru.

Zato će jednu od ključnih uloga imati Bradonja s Tenerifa. Odbrana će imati važnu ulogu, ali više raspoloženih opcija u napadu doneće prevagu. A tu bi Ćaćo trebalo da zablista i pokaže svoju blistavu stranu.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: MN Press, Star Sport