Kada je Vasilije Micić iz Crvene zvezde otišao u turski Tofaš, mnogi su pomislili da bi njegova karijera mogla da krene nizbrdo poput mnogih talentovanih igrača koji su nažalost imali takav razvojni put. Međutim, Tofaš je bio savršeno rešenje za Micića gde je on rehabilitovao karijeru i odigrao toliko dobro da ga uzme Žalgiris.

Kakogod, i kada je stigao u Zelenu šumu, malo ko je mogao da pretpostavi da će Žalgiris imati tako savršenu sezonu, ali je bilo baš tako.

Micić je prošle sezone sedeo u Istanbulu i mogao samo da sanjari da je na parketu Fajnal fora Evrolige, a ove sezone će igrati polufinale i to u svojoj Srbiji, u Beogradu.

Kako Vasa kaže za naš sajt, ni sam nije mogao da očekuje da će se to desiti dok je kao igrač Tofaša pratio prošlogodišnji Fajnal for.

„Iskreno, nisam. Nisam stvarno. Gledao sam prošle godine Fajnal for u Turskoj, sa tribina. I negde sam se u glavi, ne preispitivao, više zamišljao da se to jednog dana meni desi. I zamišljao da to bude negde što pre. Baš sam bio motivisan dok sam to gledao. Ali stvarno nisam mogao da očekujem da će da se desi baš ove godine. Čak mi se javio jedan dečko sa kojim sam na toj utakmici sedeo i pričao neke stvari. I on mi je isto rekao - e prošle godine smo pričali o tim temama, a sada ću doći da te gledam na Fajnal foru“, kaže Micić za MOZZART Sport.

Nekako, Micić opisuje trenutno stanje poput neverice. Još ni on, ali ni njegovi saigrači nemaju baš ideju šta su uspeli da urade i do kojih visina da stignu.

„Vidi, i dalje je to neka... više neverica nego realnost. Ali sa druge strane, tako igramo cele godine, od utakmice do utakmice, i stvarno nemamo neku realnu sliku kako se to odvija sa strane gledano. I kada smo prošli na Fajnal for, bilo je nenormalno slavlje. Ali smo mi posle seli u svlačionicu i pogledali se sa mišlju u glavi - ´Ej, pa mi smo to uradili´. Ali smo isto tako bili - ´Pa treba da igramo već sutra neku utakmicu´. Nemaš taj osećaj koliko je to sve za Žalgiris - veliko. Uglavnom se spremamo za Fajnal for. Ali kada me neko pita, kao ti sada, kako to sve gledam, otkako sam dobio ponudu od juna pa do sada šta je sve prošlo i kakvi su osećaji bili u međuvremenu, stvarno je prelep osećaj“.

Naravno, ne postoji dilema oko toga ko je glavni arhitekta Žalgirisovog povratka na Fajnal for posle 19 godina čekanja. Šarunas Jasikevičijus.

„On je veliki deo svega. Zato što je u situaciji u kojoj malo trenera u Evropi može da bude, bez obzira na to što nemamo najveći budžet. Posle Zvezde imamo drugi najmanji, odnosno malo bolji od Zvezde. Ali on je imao mogućnost da pravi tim kakav želi. Po onome što on smatra da će mu ti igrači dati najviše. Voli visoke plejmejkere kao što je bio i Vesterman. Tako nešto se pojavilo što se njemu svidelo i došao sam. Svidela mi se cela priča. A nije mi to bilo u planu recimo u maju. On je od početka, bez obzira na igre, imao viziju. Tom vizijom se uvek vodio - kada budemo naučili sistem, krenuće i rezultati. Bez obzira na kvalitet pojedinačni i na iskustvo koje maltene nemamo“.

ŽALGIRIS OSVAJA EVROLIGU - 12,00

Prvi Jasikevičijusov postulat je - pobeda. Samo da se pobedi, ma kako se to uradilo.

„Šaras je veliki pobednik. Pobeda mu je iznad svega. Ne interesuje ga kako to izgledalo, da li to bilo lepo, ružno, sa sto poena, da li bilo lepršavo... Jednostavno, samo da se pobedi i onda će da se analizira igra. I to smo odmah shvatili. I tako smo radili dok nisu neke stvari legle, dok se nismo upoznali. Neki igrači su bili tu prošle godine i funkcionisali su jako dobro. Kada smo mi koji smo došli shvatili kako možemo da igramo, to je dalo rezultate za sve nas“.

Kakav je Šaras kao osoba? Po mnogima on je trenutno najveća zvezda u trenerskom poslu na starom Kontinentu, dobio je pohvale i od Željka Obradovića.

„On je čovek koji je navikao na pažnju, ne samo da je navikao, već je i ´željan´ pažnje. Egocentrik je. Voli pažnju, voli da se stvari vrte oko njega. I to se vidi na terenu. On je neko ko govori pet jezika, ko uvek priča sa sudijama, odakle god da dođu, on može da razgovara sa njima na njihovom jeziku, osim na srpskom. Naš zna malo zbog trenera, ali uglavnom one loše stvari ha-ha“.

Kako izgleda kada ti je učitelj jedan od najboljih plejmejkera Evrolige u istoriji?

„Prijatno sam iznenađen. Mnogi pričaju o toj nekoj njegovoj energiji, definitivno mu to i jeste jedna od boljih karakteristika, međutim ono čime me je najviše kupio ove godine jeste to što sam toliko puta dobio neki prost savet od njega, što se tiče igre, a toliko je taj savet bio efikasan da sam se pitao da li je moguće da mi niko do sada na taj način nije rekao? Ne kažem da mi nisu govorili, ali kao da nisam dobro razumeo te trenere do sada. Ili kao da nisu znali da kažu na pravi način“, priča Micić.

Deluje da je Jasikevičijus preneo pelcer uspeha na sve igrače Žalgirisa.

„Fanatično je posvećen košarci, gleda po 20 utakmica dnevno. Zna sve karakteristike svakog protivničkog igrača koji je u 12 i koji može da uđe kao 13. Kada smo igrali sa Olimpijakosom, Vilčer nam je dao pet poena i nije kasnije igrao, a mi smo svaki put spremali skauting za njega kao da će da da 30. To dovoljno govori... Mnogo je spreman. Toliko daje akcenat malim stvarima koje su jako važne. Toliko sam se puta uverio u to da je to neverovatno. Time me je najviše kupio“.

MOZZART KVOTE

(1,35) FENERBAHČE (16,00) ŽALGIRIS (3,50)

Ima li neka tajna, u čemu je fora Žalgirisa, da tako žargonski pitamo?

„Imao sam malo problema na početkuda ga shvatim. Zato kažem da su igrači koji su bili tu prošle sezone i koji nisu imali ni približne sezone kao ovu - recimo Pangos koji ima sada sezonu iz snova prošle godine nije imao ponude i ostao ovde jer mu je bila jedina opcija - ove godine je odigrao vrhunsku sezonu, a jedan od ključnih razloga je što ga Šaras zna i veruje mu. I na sve to Kevin ima kvalitet i to je pokazao. Šaras je tip trenera kao Željko, insistira na sistemu. Na početku mi je bilo teško da shvatim da se svaka njegova reakcija odnosi na to kako igraš. A ne da li ti je nešto zamerio. Ako si fer i posvećen, samo se dovodi u pitanje da li igraš loše ili dobro. Način na koji to radi nisam shvatao. Kasnije sam shvatio da se to odnosi na taj trenutak i da je to krajnji trenutak. Njega izdvaja to što je izričito iskren. Ne skriva emociju, nema zadnje namere. Da te provocira, ili ima neke taktičke zamisli u tom smislu“.

Da li si zadovoljan kako si igrao, deluje da si napredovao kao igrač ove sezone, da si zazreo... Imao si neke utakmice karijere u Evroligi kao što su protiv CSKA ili Barselone...

„Generalno sam zadovoljan sezonom. Mislim da mogu još bolje. Bilo je momenata gde sam se osetio jako dobro na terenu. Kako je odmicala sezona, najbolje partije su došle u plej-ofu, igrao sam dobro u oba pravca. Smatram da me je trener kao igrača iskoristio najbolje, ali sam i ja njega. Pokupio neke stvari. Možda je ova godina bila kvalitetna. Adaptirao sam se na viši nivo i na trenera koji svaki dan traži nešto novo. Zadovoljan sam. Sviđa mi se kako to izgleda“.

I eto, verovatno da si birao grad na celom svetu gde da igraš prvi Fajnal for u karijeri to bi bio Beograd...

„Da, to je tek priča za sebe. To je najlepši osećaj. Prelepo. Situacija za pamćenje bukvalno. Sam si rekao, da sam birao grad, ne bih mogao da pretpostavim da bih mogao da izaberem Beograd. Verovatno bi bio ponuđen neki Pariz, Istanbul i tako dalje.​ Eto meni se zadesilo, bez biranja, da igram u Beogradu. Presrećan sam. Možda je to i sudbina i nešto što je trebalo da se desi”.

On će imati poseban motiv…

„Nema tu da fali motiva. Samo je lepši osećaj. Mnogo bih voleo da se radujem u Beogradu, da to bude trenutak koji ću pamtiti za života“, kaže Micić.

Sigurno je bio zatrpan pozivima za karte…

„Svi traže živi karte, ali je malo bio problem da se nabavi zato što su karte kontrolisane od Evrolige i ne mogu da se nađu. A Grci su pokupovali sve kada su čuli da igraju sa nama i Realom. Pola Grčke je kupilo karte, a nemaju predstavnika, tako da su te karte na nekom crnom marketu. Ali ja sam kupio za svoje prijatelje, za porodicu. Jedva čekam da se svi tamo okupimo“.

Da li su te zapitkivali saigrači šta mogu da očekuju, ipak si na neki način domaćin.

„Oni očekuju da će ceo moj komšiluk doći da navija za nas, u to se uzdaju. Šalim se, doći će dosta i Litvanaca. Znaju oni dosta o košarci i Srbiji, zato što i Šaras dosta poštuje srpsku košarku i uvek je bio taj koji je isticao kako smo mi ljudi sa karakterom, i ljudi koji imaju drugačiji mentalitet od ostatka, što se tiče tog košarkaškog kvaliteta“.

Ti si pored Marka Gudurića i Nikole Kalinića jedini sprski igrač koji će igrati na Fajnal foru u Beogradu. Jesi se čuo sa dvojicom igrača protiv kojih ćeš igrati u polufinalu?

„E nisam se čuo dugo, otkako smo seplasirali i oni i mi Ali smo se te noći, kada smo prošli, šalio malo sa Gudurom, mi smo baš dosta dobri drugari”.

Šta kaže Gudura, ko prolazi u finale?

„Pa videćemo to na meču, on voli da ima te Kobi Brajant govore, motivacione, a ja sam više čovek iz naroda, ha-ha“, zaključio je Micić u šaljivom tonu javljanje pred Fajnal for.

Njegov prvi u karijeri. I, eto, baš u Beogradu.

Foto: Star sport, MN Press