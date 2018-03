Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-6136709-1587 Vreme: 14.03.2018 09:44:44 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sre 15:00 8968 Irbis J Mamon.Yugry J 4:1 (1:0 1:0 2:1) ug 0-5 1.75 Fiks sre 14:00 8966 Bel.Medvedi J Sibir.Snaip.J 0:0 (0:0 0:0 0:0) ug 0-5 1.95 Fiks sre 15:00 8970 Vityazi J Loko J 2:2 (0:1 1:1 1:0) ug 0-5 1.6 Fiks sre 17:00 8055 Neman Grodno Dinamo Mol. 5:0 (0:0 2:0 3:0) ug 0-5 1.65 Fiks sre 17:30 8016 Keupa Leki 2:0 (0:0 1:0 1:0) ug 0-5 1.9 Fiks sre 17:30 8024 Kettera Jokipojat Joensuu 0:3 (0:1 0:1 0:1) ug 0-5 2.1 Fiks sre 17:30 8021 Kiekko Vantaa Tuto Turku 2:3 (1:1 1:1 0:1) ug 0-5 1.7 Fiks sre 17:30 8040 Sapko Savonlinna IPK 4:1 (1:0 1:1 2:0) ug 0-5 1.9 Fiks sre 17:30 8056 Budejovice Kladno 2:2 (1:1 0:0 1:1) ug 0-5 1.6 Fiks sre 17:30 8057 Karlovy Vary Slavia P. 4:0 (1:0 2:0 1:0) ug 0-5 1.65 Fiks sre 18:20 8023 Vitkovice Kometa Brno 2:3 (1:0 0:2 1:1) ug 0-5 1.5 Fiks sre 19:00 8042 Brynas Lulea IFK 1:2 (1:0 0:1 0:1) ug 0-5 1.45 Fiks sre 19:00 8043 Linkopings HV 71 3:2 (1:0 2:1 0:1) ug 0-5 1.5 Fiks sre 19:00 8045 Bjorkloven IK Oskarshamn 2:2 (2:1 0:1 0:0) ug 0-5 1.6 Fiks sre 19:30 8226 Eisbaren Wolfsburg 4:1 (0:0 2:1 2:0) ug 0-5 1.65 Fiks sre 19:30 8233 Ingolstadt Mannheim 1:3 (0:0 1:0 0:3) ug 0-5 1.7 Fiks sre 19:30 8234 Nurnberg Koln 1:4 (1:2 0:1 0:1) ug 0-5 1.5 Fiks sre 20:15 8054 Amiens Rouen 1:4 (0:2 1:1 0:1) ug 0-5 1.95 Fiks Uplata: 20.00 RSD Ukupni koeficijent: 13127.59 Potencijalni dobitak: 590741.78 RSD

Kakav tiket - strašan tiket. MOZZARTOV kladilac koji se opkladio preko sajta mozzartbet.com na samo 20 uloženih dinara osvojio je preko pola miliona dinara!

Kako? Lako!

Na 18 hokejaških parova iz raznih takmičenja gađao je isti tip - 0-5 golova. I pogodio sve po spisku! Interesantno je da je na polovini utakmica, dakle na njih devet, bio na granici - na svim tim duelima palo je tačno pet golova. Da je samo na jednom od njih pak još jednom zatresao mrežu, sve bi propalo.

Na uloženih 20 dinara s kvotom 12.127 dobitak iznosi 590.741 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 328.189 dinara, odnosno čak 125% na 18 odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Svaka čast!