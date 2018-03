Darija Kasatkina

Malo ko je mogao da očekuje ovakvo WTA finale u Indijan Velsu u kojem će snage odmeriti dve 20-godišnjakinje, Naomi Osaka i Darija Kasatkina.

Devojke od kojih se očekuje da se u narednim godinama bore za sam vrh belog sporta postigle su usput i najveći uspeh u karijeri uspevši da se probiju "preko trnja do zvezda", to jest do najvažnijeg meča koji su ikada odigrale. A Osaka se probila kroz kvalifikacije sve do finala i to tako što je sinoć prosto samlela prvi reket sveta, Simonu Halep. Rumunka nije imala odgovor na atomski tenis Japanke koja je slavila sa ubedljivih 6:3, 6:0.

Pre njih se na centralnom terenu teniskog centra u Indijan Velsu, inače drugom najvećem stadionu za beli sport na svetu sa preko 16.000 sedišta, nakon njujorškog Artur Eša (23.300), odigrala se velika drama. Bitka između 38-godišnje Venus Vilijams i čak 18 godina mlađe Kasatkine. Moskovljanka, za koju će biti pravo čudo ako u narednim godinama ne počne da dominira sa reketom u ruci, još jednom je pobedom od 4:6, 6:4, 7:5 nad Amerikankom dokazala da je zaista nešto posebno.

Finale se igra u nedelju uveče.

Foto: Action Images