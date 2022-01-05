evrobasket 2025

Glavne vesti

Tajler Dorsi (FIBA)
2
Košarka | Evropa

Može Grčka bez Janisa i Slukasa: Heleni savladali Azure u generalnoj probi

Košarkaši Srbije (©Star Sport)
33
Košarka | Srbija

Nikad slađe muke za Svetislava Pešića i zašto ne može više od 12?

Burusis i Kuzminkas (©AFP)
5
Košarka | Evropa

Asovi tipuju na Srbiju

Tomas Satoranski (FIBA basketball)
0
Košarka | Evropa

Još jedan izostanak sa EP: Ništa od Satoranskog

Nimaš Keita (©AFP)
3
Košarka | Evropa

Portugalija nije opasnost po Srbiju: Nimaš Keita predvodi konačan spisak

Huančo Hernangomez (©FIBA Basketball)
6
Košarka | Evropa

Jesu oslabljeni, ali ne i otpisani: Ko će voditi Španiju u pohod na odbranu evropske krune?

Ostale vesti

Nikola Vučević (© FIBA)
Košarka

Crnogorci odredili 12 igrača za Evrobasket, sve zavisi od Vučevića

© FIBA
Košarka

Prvi rival Srbije na Evrobasketu žestoko oslabljen

© FIBA
Košarka

Posle teškog poraza u Srbiji, Slovenija odredila 12 putnika za Evrobasket

Đanmarko Poceko (©MN Press)
Košarka

Poceko: Pobede nisu sve u sportu, igrači su mi kao sinovi

Nikola Jokić (© Starsport)
Košarka

Kako bez euforije kad smo najjači!

Denis Šreder (FIBA)
Košarka

Spektakl svetskog i evropskog šampiona! Drama i produžetak, Šreder junak Nemaca

Svetislav Pešić (©Star Sport)
Košarka

Pešić: Svi zaslužuju da idu na Evrobasket; hajde da pričamo realno, a ne da se 'puvamo'

(©MN Press)
Košarka

Jović i Avramović: Ispravljamo detalje, nismo pokazali koliko možemo

Vasilije Micić (Starsport)
Košarka

Micić: Povreda? Nemam pojma, iskreno

Stefan Birčević (FIBA)
Košarka

Birčević za Mozzart Sport: Ako smo mi pravi – niko nam ništa ne može

Kristaps Porzingis (FIBA)
Košarka

Slabo veče Italije, Letonci nemilosrdni

Jaromir Bohačik (FIBA)
Košarka

Češka zatrpala Gruziju trojkama

Erik Spolstra (©Mozzart Sport)
Košarka

Elita u Areni: Erik Spolstra iz prvog reda prati Srbiju! Tu su Rajaković, Obradović, Sferopulos...

Luka Dončić (Starsport)
Košarka

Beograd sa oduševljenjem dočekao Dončića (VIDEO)

Lauri Markanen (FIBA)
Košarka

Markanen se konačno zaustavio: Finci ubace 'stotku' i kada ga ne ide

Košarka

KRAJ: Srbija - Slovenija 106:72

Detalj sa nezvaničnog zagrevanja pre utakmice (©Mozzart Sport)
Košarka

Srbija u novom ruhu: Dres za Evrobasket premijerno protiv Slovenije, Micić na zagrevanju

Marko Spisu (FIBA)
Košarka

Spisu nosi Polonarin broj na Evrobasketu

Furkan Korkmaz (MN Press)
Košarka

Korkmaz: Turska kvalitetom zaslužuje najmanje polufinale

Denis Šreder (MN Press)
Košarka

Šreder iskreno: Nemačka me nikad neće voleti kao Dirka, jer imam tamnu kožu

Aleks Mumbru (FIBA)
Košarka

Mumbru: Srbija je veliki favorit na EP, imaju toliki kvalitet da im je teško da precrtaju nekog igrača

Rodions Kuruc (FIBA)
Košarka

Loše vesti za Letoniju pred Evrobasket

Janis Adetokunbo (FIBA)
Košarka

Janis rasturio Letonce na komade i pokazao Orlovima kako protiv Porzingisa

Alperen Šengun (Foto: FIBA)
Košarka

Šengun još jednom zasijao i pokazao da će biti glavna pretnja Srbiji