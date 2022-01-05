evrobasket 2025

Grik frik, iskusni plej i Dionis Mitoglu u civilu posmatrali pobedu nad Italijanima
Svi su pokazali da, shodno individualnom kvalitetu, spremnosti da se podrede timu, želji i motivaciji, pa čak i nekim starim zaslugama, treba da budu u avionu za Rigu
Janis Burusis, Panajotis Janakis i Mindaugas Kuzminkas veruju da će Pešićevi momci da se domognu zlata na Evropskom prvenstvu
Najbolji košarkaš Češke propušta kontinentalni šampionat zbog problema sa leđima
Pored Srbije, Portugalija će u grupi A igrati još sa Estonijom, Letonijom, Turskom i Češkom
Serđo Skariolo u problemu