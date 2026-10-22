A sad, zna se - luda euforija u Splitu! Hajduk se šepuri u TOP 8

Podsećanja radi, poslednji gol u ovo doba godine u gostima Hajduk je postigao još 2010, u Atini, protiv AEK-a, dok poslednji trijumf datira iz davnih devedesetih. Konkretno, dogodio se 1994. u Bukureštu protiv Steaue, i krucijalno je doprineo da se hrvatski sastav te sezone nađe u četvrtfinalu Lige šampiona.

Od tada, Hajduk je postao teški marginalac na evro-sceni, mučio se i patio i u sopstvenom dvorištu - osvojio tek tri titule u 30 i kusur godina - tako da ovakva dva rezultata dižu ozbiljnu euforiju u Splitu.

U junaka je ovoga puta izrastao Dalison de Almeida, Brazilac na pozajmici iz španske Kordobe. Imao je 26-godišnji ofanzivac sreće u 17. minutu da mu se lopta odbije na nogu nakon prvog, izblokiranog pokušaja, pa ju je smestio iza leđa Niklasa Štefena. Značajno bolji bili su gosti u tom uvodnom delu susreta, kontrolisali posed, konkretnije napadali, te se može reći da su zasluženo poveli.