A sad, zna se - luda euforija u Splitu! Hajduk se šepuri u TOP 8
Vreme čitanja: 4min | čet. 22.10.26. | 23:25
Prva pobeda Splićana u grupnoj / ligaškoj fazi evrokupova posle više od 30 godina
Miriše na veliku Hajdukovu jesen. Gonsalo Garsija posložio je kockice i Splićani se raduju još jednom evropskom uspehu, drugom u razmaku od sedam dana. Nakon što je na Poljudu pao veliki Ajaks (2:1), Bili su noćas pokorili švajcarski gradić Tun - 1:0. Šest bodova iz prve dve utakmice u Ligi konferencije - to je učinak kome je malo ko mogao da se nada.
Puno toga dobrog napravio je španski stručnjak otkako je stigao u redove posrnulog EX-YU velikana, dosta skromnu ekipu, tržišno duplo jeftiniju od Dinama, učinio je konkurentnom u borbi za hrvatski tron, a evo večeras u neku ruku ispisao je i istoriju, pošto je Splićanima doneo prvu pobedu na strani u evrokupovima posle više od tri decenije, ako računamo grupne ili ligaške faze.
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Podsećanja radi, poslednji gol u ovo doba godine u gostima Hajduk je postigao još 2010, u Atini, protiv AEK-a, dok poslednji trijumf datira iz davnih devedesetih. Konkretno, dogodio se 1994. u Bukureštu protiv Steaue, i krucijalno je doprineo da se hrvatski sastav te sezone nađe u četvrtfinalu Lige šampiona.
Od tada, Hajduk je postao teški marginalac na evro-sceni, mučio se i patio i u sopstvenom dvorištu - osvojio tek tri titule u 30 i kusur godina - tako da ovakva dva rezultata dižu ozbiljnu euforiju u Splitu.
U junaka je ovoga puta izrastao Dalison de Almeida, Brazilac na pozajmici iz španske Kordobe. Imao je 26-godišnji ofanzivac sreće u 17. minutu da mu se lopta odbije na nogu nakon prvog, izblokiranog pokušaja, pa ju je smestio iza leđa Niklasa Štefena. Značajno bolji bili su gosti u tom uvodnom delu susreta, kontrolisali posed, konkretnije napadali, te se može reći da su zasluženo poveli.
Sve je u Tunu moglo da bude rešeno polovinom drugog dela, kada je Abduli Sanjang Bamba pao u šesnaestercu posle duela sa desnim bekom domaćina Olivijeom Emambvom. Odgovornost je preuzeo Mikele Šego i - promašio.
Usledili su krizni minuti u igri splitskog tima, nekoliko opasnih napada Švajcaraca, jedan ogroman opromašaj, međutim malo je i sreća pogledala goste. Ruku na srce, zaslužili su je. Baš kao i ova tri boda...
I kao što ga je pomenuta pobeda protiv Steaue lansirala Asanovića, Bilića, Štimca i drugove među osam u Ligi šampiona pre 32 godine, ovo slavlje u Tunu savršen je temelj za ozbiljan iskorak sadašnje generacije. U slučaju da 5. novembra padne Linkoln na Gibraltaru (što zaista ne bi smelo da se dovodi u pitanje), a onda i Sint Trojden na Poljudu, krajem novembra, plasman u osminu finala biće maltene osigiran. A tu su i šanse za popravni, pošto u poslednja dva kola Bili igraju sa danskim predstavnicima - Nordsjelandom (kod kuće) i Midtjilandom (u gostima).
Veselo je noćas bilo i u Banjaluci. Borac je odigrao izuzetan meč protiv finskog KuPS-a, slavio sa 2:0 i došao do prvih bodova u ovoj sezoni Lige konferencije. Golove su postigli iskusni Stefan Savić u 29. minutu i 17-godišni Matej Deket u 50.
LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO
Četvrtak
Kairat – Panatinaikos 1:5 (0:2)
/Bekbolat 79 – Taborda 6, Desers 24 penal, 47, Kangva 57, Rastoder 75/
Crvena zvezda – Kopenhagen 2:2 (2:1)
/Elšnik 34, Kostov 41 – Gaštarov 29, Karizo 70/
Hetafe – Lugano 2:5 (1:3)
/Azon 2, Majoral 74 – Ajeti 3, 26, Cimignjani 7, Bislimi 50, Behrens 90+2/
Iberija – Mjelbi 1:1 (0:0)
/Jinjolava 55 penal – Peterson 89/
Inter Eskaldes – Univerzitatea Krajova 1:3 (0:2)
/Areljano 77 – Al Hamlavi 3, Bajaram 5, Elisor 86/
Jablonec – Brajton 0:0
Žalgiris – Bran 1:4 (1:3)
/Oliveira 12 – Kastro 7, Holm 25, 40, 85/
Nordsjeland – CSKA Sofija 2:2 (0:1)
/Adel 55, 67 – Godoj 8, 88/
Pafos – Riga 1:1 (0:0)
/Bijel 76 – Fereira 67/
Trabzon – Harts 2:0 (1:0)
/Salah 32 penal, Frankulino 58/
Orhus - Egnatija 1:1 (0:1)
/Bogere 48 - Gruda 13/
Ajaks - Atalanta 2:0 (0:0)
/Arokodare 87, Uazan 90+3/
Borac Banjaluka - Kups 2:0 (1:0)
/Savić 29, Deket 50/
Braga - Gent 2:0 (1:0)
/Gomez 3, Martinez 76/
Linkoln Red Imps - Tvente 1:3 (1:2)
/Nano 38 - Van Den Belt 19, 57, Veghorst 24/
Midtjiland - Sint Trojden 0:1 (0:1)
/Soel 42/
Monako - Frajburg 1:0 (1:0)
/Bruner 45+2/
Tun - Hajduk Split 0:1 (0:1)
/De Almeida 17/