Ime koje je na usnama navijača Palmeirasa od subote uveče – Abel Fereira.

Portugalski trener je 1. novembra došao u brazilski klub iz PAOK-a i za tri meseca je ostvario san koji su zeleno-beli čekali više od 20 godina – Kup Libertadores.

Palmeiras je u pomalo dosadnom, ali na kraju dramatičnom finalu pobedio Santos sa 1:0, golom u 99. minutu i drugi put u istoriji (prvi put 1999. godine) osvojio je južnoameričku verziju Lige šampiona. To je ujedno i Fereiri najveći uspeh koji je ostvario u tek 10 godina dugoj trenerskoj karijeri.

„Prvo na šta sam pomislio je moja porodica i slavlje nakon prve osvojene titule, iz 2011. godine, sa juniorskim timom Sportinga iz Lisabona. Tako je sve počelo“, pričao je Abel nakon trijumfa sa Santosom.

Imao je Portugalac ispravan trenerski put, od dečačkog fudbala pa do elite.

„Želim da se zahvalim svim igračima koje sam trenirao od juniora Sportinga, preko B tima, do A tima. Onda je na red došla Braga, u kojoj smo napravili neke fenomenalne stvari i posebno želim da se zahvalim predsedniku kluba, koji je dao šansu treneru koji nikada pre toga nije vodio tim u prvoj ligi. Želim da se zahvalim i gazdi PAOK-a koji je platio pravo bogatstvo da bi me doveo u klub, a onda me i prodao Palmeirasu jer sam mu tražio da me pusti da dođem ovde“.

Fereirina i Palmeirasova priča je tek počela. I to na fantastičan način. Ali, za domaću titulu je bilo kasno, klub je završio prvenstvo na petom mestu. Za sledeću sezonu ćemo tek vidimo kakav će rasplet da bude.

„Došao sam u Brazil ne poznajući nikog. Shvatio sam da je ovo veoma teška liga, jer ako dve-tri utakmice zaredom ne dobiješ – „letiš“. Ovo je jedina liga u kojoj svake godina ima šest-sedam klubova koji konkurišu za titulu. U Portugaliji je malo klubova u igri, tako je i u Nemačkoj, uvek je isto u Francuskoj i Španiji. Zato je u Brazilu jako teško raditi“, poručio je Abel Fereira.

Ali, navijači Palmeirasa ga već kuju u zvezde i očekuju od njega da doda i domaću krunu.