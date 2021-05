GORILA – APR, 12.30

(Fudbal, Ruanda 1)

Poslednji mečevi grupne faze šampionata Ruande se igraju u ponedeljak, a prošlogodišnji šampion APR je već obezbedio četvrtfinale. Bio je ubedljiv, ostvario je svih pet pobeda posle prekida ligaškog dela zbog pandemije koronavirusa, a tačku na ovu grupu staviće duelom sa Gorilom. Ni domaćem timu bodovi nisu potrebni, oni su takođe obezbedili plej-of, samo sa druge pozicije. U prvom njihovom duelu APR je slavio sa 2:1, posle čega je Gorila vezala tri uzastopna trijumfa. Sada su oba tima rasterećena.

MUHANGA – BUGESERA, 15.00

(Fudbal, Ruanda 1)

Muhanga i Bugesera su završili takmičenje, plej-of im je nedostižan. Sada igraju samo za sebe. Ova dva tima su se sastajali šest puta u poslednjih nekoliko godina, a nikada onaj tim koji je gostovao nije odneo kući više od jednog boda. Bugesera je trijumfovala tri puta, dva duela su bila završena bez pobednika, ali je poslednji duel ovih timova, u martu prošle godine pre prekida takmičenja zbog pandemije koronavirusa, Muhanga trijumfovala sa 1:0. To je bila njena poslednja pobeda do sada, posle toga je ostvarila tri remija i pet poraza.

KAGERA ŠUGAR – RUVU ŠUTING, 15.00

(Fudbal, Tanzanija 1)

Kagera Šugar se bori za opstanak, pobedio je u prošlom kolu jedinu slabiju ekipu od sebe, Mvadui (3:0), ali je i dalje u zoni ispadanja. Tom pobedom je barem prekinuo seriju od 12 mečeva bez trijumfa. Ima bolju formu od Gvambine, sa kojom je izjednačen, a koja ima pet uzastopnih poraza. Ruvu Šuting je protivnik iz gornje polovine tabele, ali je i on beležio loše rezultate u poslednje vreme. Osvojio je samo tri boda u poslednjih pet kola. Zanimljivo, nijednom ove godine nije remizirao, a odigrao je do sada 12 mečeva. I to po istom šablonu - pobeda, pa dva poraza.

KIJOVU – RUTSIRO, 15.00

(Fudbal, Ruanda 1)

Čudna promena sistema takmičenja u Ruandi, uzrokovana pandemijom koronavirusa, dovela je do toga da Kijovu može da zaigra u četvrtfinalu. Loše je počeo ligu, porazima, ali su ti rezultati obrisani. Sada u grupi ima priliku da pobedom nad Rutsirom overi neku od prve dve pozicije. Čak i porazom može dalje, pošto ima isti broj bodova, ali i bolju gol razliku od Gasogi Junajteda, koji je treći. Rutsiro je takođe u igri, iako ima dva poena manje od njih, a do sada je u grupi pobedio samo Kijovu, sa 2:1.

GASOGI JUNAJTED – RAJON SPORT, 15.30

(Fudbal, Ruanda 1)

Totalna je ludnica u grupi B, pošto sva četiri tima uoči poslednjeg kola mogu da prođu u četvrtfinale. Gasogi Junajtedu samo pobeda nad Rajonom garantuje neku od prve dve pozicije. Može dalje i sa remijem, ali samo ako Rutsiro trijumfuje nad Kijovijem sa jednim golom razlike. U suprotnom, neki od ta dva tima će biti drugi. Gasogi nikada nije pobedio Rajon, igrali su do sada tri puta, jedan duel je završen 0:0, a preostala dva, na svom terenu, Rajonu su pripali minimalnim rezultatima.

EBUSUA – DRIMS, 17.00

(Fudbal, Gana 1)

Previše je loših rezultata u serijama zabeležila Ebusua ove sezone. Ekipa koja se pre nekoliko godina borila za sam vrh i prošle sezone je pre prekida lige zbog pandemije koronavirusa bila pri dnu. Borba za opstanak joj ne gine, pošto je na poslednjih 10 mečeva ostvarila samo dva trijumfa. Oba su došla na njihovom terenu, gde Ebusua ima samo jedan poraz na poslednjih šest mečeva. Drims je ove godine pobedio Ebusuu sa 2:0, a to je bio njegov treći trijumf na poslednja četiri susreta. Na pet od šest njihovih duela viđena je igra 2-3.