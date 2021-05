DIRE DAVA – ADAMA SITI 0:0

(Fudbal, Etiopija 1)

Na poslednje tri utakmice ovih rivala mreže su se tresle po tri puta. Danas su mirovale. Fudbaleri Adama Sitija su ostali zakucani na dno tabele sa 10 bodova, dok je Dire Dava ostala na istom odstojanju: sa 12 bodova više je deveta. Ishod današnjeg susreta samo je pokazatelj koliko ovim ekipama trenutno nedostaje takmičarskog motiva. Treba napomenut i da su gosti u 79. minutu ostali sa igračem manje, kada je Ketema zaradio drugi žuti karton.

ETIOPIJA BUNA – VELAJTA DIHA 0:0

(Fudbal, Etiopija 1)

Nije se danas igralo timovima u Etiopiji, pa je tako i duel Etiopija Bune i Velajta Dihe okončan bez pogodaka. Domaćin današnjeg duela je tako trasirao put Fasil Ketemi ka tituli, kako sada zaostaje 14 bodova za liderom. Velajta je šesta sa 29 bodova (šest manje od današnjeg rivala).

ORLANDO PAJRATS – BLEK LEOPARDS 3:0 (0:0)

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Osveta Orlanda za težak poraz u prvom delu sezone. Ekipa Blek Leopards je na svom terenu slavila sa 2:0, ali je danas ubedljivo poražena na gostovanju u Johanesburgu. Piratu su tako na pravi način izašli iz krize, posle četiri meča konačno su došli do trijumfa. Orlando je tako ostao u trci za treće mesto, ima bod i utakmicu manje od Golden Erouza. Drugo mesto je osam koraka udaljeno, prvo već nedostižnih 12. Zvezda današnjeg okršaja bio je napadač domaćeg sastava Mbasa sa dva pogotka, sudbinu Leoparda je zapečatio Mhango u 86. minutu.

ŽARAF DAKAR – PIKINE 0:2 (0:1)

(Fudbal, Senegal 1)

Dobro igraju fudbaleri Žarafa u poslednje vreme, ali Pikine je u boljoj formi. Uspeli su gosti da dođu do pete pobede na poslednjih šest mečeva i to sa igračem manje. Poveli su u 27. minutu preko Endiaja, da bi Dijalo samo 11 minuta kasnije zaradio isključenje. Ipak, brojčano inferiorni stigli su i do drugog pogotka sredinom drugog poluvremena, kada se u listu strelaca upisao Sanja, koji je tako postavio i konačan rezultat.

AL ITIHAD – AL AHLI KAIRO 1:2 (0:0)

(Fudbal, Egipat 1)

Odvaja se polako vodeća trojka od ostatka lige, Zamalek je prvi, ali Al Ahli ne odustaje. Kaska četiri boda za liderom posle večerašnjeg trijumfa, a ima čak dve utakmice manje. Poveo je u 50. minutu protiv Al Itihada preko Banuna, koji je precizno izveo penal, koji je prethodno skrivio Love. Samo pet minuta kasnije Magdi Kafša je duplirao prednost jednog od najtrofejnijih svetskih klubova. Domaćin je pružio dobar otpor u nastavku, da El Sabahi pogotkom u drugom minutu nadoknade uneo nervozu u redove gostiju. Ipak, bilo je prekasno za Al Itihad, Crveni đavoli su odneli ceo plen.

GAZI EL MAHALA – ENPI 1:0 (1:0)

(Fudbal, Egipat 1)

Ne ume Enpi sa ekipom Gazija, od koje je izgubio već osmi vezani put. Gosti su sami sebi iskopali jamu u 20. minutu, kada je Jaser posle samo pet minuta od prvog zaradio i drugi žuti karton. To je domaćin iskoristio samo šest minuta kasnije, kada je Ahmed postigao pobedonosni pogodak. Dobro su se gosti držali iako su imali igrača manje u polju veći do susreta, ali nisu uspeli da dođu makar do boda.

VADI DEGLA – PIRAMIDS 1:3 (0:0)

(Fudbal, Egipat 1)

Piramids nastavlja da pritiska vodeći dvojac. Slavio je u 20. kolu kao gost protiv Vadi Degle i ostao na šest bodova iza Al Ahlija i vodećeg Zamaleka. Interesantno je da je domaćin poveo preko Mohameda, koji je u 51. minutu realizovao penal. Samo pet minuta trebalo je Samiju da poravna, a onda su u rasponu od samo dva minuta Adel i Isa doneli Piramidsu dva gola prednosti. Ubrzo je postalo jasno da domaćin nema snage da se vrati, pa su gosti potvrdili da se nalaze u jako dobro formi.

ZAMALEK – SMOUHA 2:1 (2:1)

(Fudbal, Egipat 1)

Ne posustaje lider egipatskog prvenstva. Slavio je u 20. kolu na svom stadionu Zamalek protiv Smouhe, a svi golovi postignuti su u prvom poluvremenu. Domaćin je poveo preko Benšarkija, ali je samo tri minuta kasnije Fati poravnao rezultat. Ipak, Hamed trese mrežu gostiju u 42. minutu, ipostaviće se da tako postavlja i konačan rezultat ovog susreta. Zamalek je zadržao četiri boda na čelu u odnosu na Al Ahli, koji ipak ima dve utakmice manje.