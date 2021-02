Problemima nema kraja u Real Madridu. Igrači se povređuju u serijama, rezultati nisu baš očaravajući, trener Zinedin Zidan gubi nerve u raspravi sa novinarima.

Novi udarac je stigao jutros: Serhio Ramos ide na operaciju! Kapitenu Real Madrida će u toku dana biti urađen hirurški zahvat na meniskusu, koji ga muči neko vreme i zbog kojeg je sve češće van terena. U dogovoru sa klubom odlučeno je da Ramos ode da reši taj problem, da bi bio u timu kada se budu vodile odlučujuće bitke za trofeje.

Kapiten se povredio još jesenas, a problem se pogoršao na Superkupu Španije. Prema procenama, Ramos će biti van terena šest nedelja, što znači da neće moći da predvodi ekipu u dvomeču Lige šampiona protiv Atalante. A, poznato je koliko je odbrana Madriđana haotična i porozna kada lider nije na terenu. Samim tim šanse italijanskog tima, koji ima jedan od najubojitijih napada u Evropi, ozbiljno rastu. Taj dvomeč će se igrati 24. februara i 16. marta.

Ramosu na kraju sezone ističe ugovor sa Realom i kako stvari stoje, neće da produžiti. Više rundi pregovora je održano, ali pomaka nema, tako da će kapiten na leto razdužiti opremu Blankosa i sreću potražiti u nekom drugom klubu. Kao što to obično biva, kolaju razne glasine gde bi mogao španski as da zaigra u narednoj sezoni, međutim, za sada je to još nepoznanica.

Trener Reala Zinedin Zidan ima grdne probleme sa povređenim igračima, pa je na današnje gostovanje Ueski poveo samo 14 seniora i trojicu iz juniorskog pogona. Pored Serhija Ramosa povređeni su i Danijel Karvahal, Lukas, Eden Azar, Rodrigo, Valverde i Isko, dok je Militao suspendovan zbog crvenog kartona dobijenog u prošlom kolu. Francuz ne može da računa ni na Naća, koji se još nije potpuno oporavio od korona virusa.