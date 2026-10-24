Alegri bljuvao vatru: Uvek oni! Prošle godine im stavili Ligu šampiona u džep
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 23:16
"Četvrti sudija je pozvao glavnog i izbačen sam, a nisam rekao apsolutno ništa. Sledeći put ću morati da sedim na klupi i da se ne pomeram, jer me izbace svaki put kada se pomerim", kaže trener Napolija
Imao je plus dva, vodio dva puta i na kraju morao da se zadovolji bodom. Nije to mogao da podnese Masimilijano Alegri, pa je frsutraciju iskazao ne samo na terenu već i u prostorijama stadiona Dijego Armando Maradona posle meča.
Napoli i Roma odigrali su spektakularan meč u derbiju osmog kola Serije A, ali se nakon utakmice u centru pažnje našao trener domaćeg tima Alegri, koji je izjavama posle meča skrenuo pažnju na sebe. Iskusni Italijan bljuvao je vatru na konferenciji za štampu, ali je pažnju na sebe skrenuo onim što je izjavio pred ulazak u konferencijsku salu.
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"Prošle godine su im stavili Ligu šampiona u džep! Uvek oni... Platio sam za to sa Milanom", prenosi Maksove reči Korijere delo Sport i dodaje kako je trener Napolija aludirao na finiš prošle sezone kada su ga Roma i sa njom Komo pretekli u trci za četvrto mesto.
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Alegri je, inače, isključen u nadoknadi utakmice pošto je posle izjednačenja Rome protestvovao kod sudije zbog pojedinih odluka. Bio je besan, toliko da je konferenciju za medije završio izjavom:"Prvi put za 25 godina nije u stanju da da jasan odgovor na pitanja o utakmici'. Tako da mi je žao, ali moraću da vam poželim laku noć."
Ipak, prethodno je naširoko govorio o svom problemu sa sudijama.
"Četvrti sudija je pozvao glavnog i izbačen sam, a nisam rekao apsolutno ništa. Sledeći put ću morati da sedim na klupi i da se ne pomeram, jer me izbace svaki put kada se pomerim. Prošle sezone sam platio 80.000 evra novčanih kazni, pa je možda najbolje da od sada uopšte ne stojim pored aut-linije. Viđam druge koji praktično utrčavaju na teren i niko im ništa ne govori, a čim se ja pomerim – kazne me. Zahvaljujem se četvrtom sudiji Sakaniju, a što se ostalog tiče, mogu samo da čestitam momcima na prikazanoj igri“, rekao je Alegri.
Incident sa trenerom Napolija prokomentarisao je i njegov dugogodišnji prijatelj i kolega sa protivničke klupe Đan Pjero Gasperini.
"Alegri je ljut? Nadam se da nije na mene, nisam ga ja isključio", rekao je kratko trener rimskog kluba.