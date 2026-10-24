Alegri bljuvao vatru: Uvek oni! Prošle godine im stavili Ligu šampiona u džep

Imao je plus dva, vodio dva puta i na kraju morao da se zadovolji bodom. Nije to mogao da podnese Masimilijano Alegri, pa je frsutraciju iskazao ne samo na terenu već i u prostorijama stadiona Dijego Armando Maradona posle meča.

Napoli i Roma odigrali su spektakularan meč u derbiju osmog kola Serije A, ali se nakon utakmice u centru pažnje našao trener domaćeg tima Alegri, koji je izjavama posle meča skrenuo pažnju na sebe. Iskusni Italijan bljuvao je vatru na konferenciji za štampu, ali je pažnju na sebe skrenuo onim što je izjavio pred ulazak u konferencijsku salu.