Golden Stejt će za sledeću sezonu gledati da dobije na šutu sa distance od velikih igrača, a Stiv Ker bi u toj ulozi mogao više da koristi našeg internacionalca Alena Smailagića.

Popularni Smajli draftovan je sa 39. mesta i pokazao je neke dobre kvalitete pri šutu sa distance. Igrao je na samo 14 mečeva za Ratnike, prosečno je provodio na parketu oko 10 minuta, ali je i to bilo dovoljno da trener dobije bolju ideju kako da ga koristi u budućnosti.

O načinu kako planira da koristi Smailagića govorio je i trener Voriorsa Stiv Ker.

"Suštinski gledam na Smajlija kao na centra. On je visok igrač (208), šutira korektno za tri poena, talentovan je. Ali on nije igrač za koga ću reći: ´OK, on je super svestran u odbrani i možemo da ga koristimo da brani nekoliko pozicija´. Ne vidim ga na taj način", rekao je Ker.

Dodao je Ker kako vidi Smajlijev razvitak.

"On je centar koji može da igra licem ka reketu. Mislim da će to biti njegova uloga u NBA ligi", rekao je Ker.

Dopada se Stivu Keru to što je Smailagić igrajući za Santa Kruz Voriorse davao važne poene u ključnim momentima.

"Još je mlad i zaista uči. On je tip igrača kog želimo da koristimo u pik en popu (kada se centar posle pik en rola izvlači i šutira), koji je sposoban da izvuče protivničkog visokog igrača van reketa i da otvori put za saigrače", rekao je Ker i otkrio deo taktike za narednu sezonu.

Kako je Kirk Lejkob, pomoćnik GM-a i sin vlasnika kluba istakao, srpski košarkaš ostaje projekat sa velikim potencijalom. Ruki godina nije prošla kako su se nadali, a imao je Smajli i povredu skočnog zgloba koja ga je odvojila od parketa početkom sezone.

"Zapravo smo planirali da mu dajemo mnogo više da igra u Razvojnoj ligi, ali su se otvorili minuti za njega. Ono što volimo kod Alena je njegovo stanje uma. Ako bude uspeo, to će biti razlog. Ne plaši se".

Videćemo kako će Smajli odigrati u drugoj sezoni NBA lige.