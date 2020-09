Najslabija divizija Lige nacija, takvi i timovi. Sedam selekcija podeljeno je u dve grupe, a za sada se posle jedne odigrane utakmice izdvajaju Farska Ostrva i Gibraltar sa trijumfom. Istina, obe selekcije su bile domaćini, a to u ovim duelima ume da igra i presudnu ulogu.

Farani će težiti da nastave pobedničkom stazom - posle slavlja protiv Malte (3:2) - kada u svojoj drugoj utakmici u Grupi 1 budu gostovali Andori (15.00). Izabranici Hakana Eriksona pokazali su karakter na otvaranju takmičenja, tim je postigao dva kasna gola da zapečati pobedu. Farska Ostrva ne žele da se sada zaustave. Iskusni napadač Andreas Olsen glavna je uzdanica svoje selekcije nakon što je pronašao put do mreže u trijumfu nad Maltom.

Andora je, pak, odigrala nerešeno bez golova sa Letonijom u gostima. Domaćin je čak promašio jedanaesterac, a imao je i igrača manje u poslednjih 20 minuta. Ipak, Trikolori sa Pirineja nisu to iskoristili da odnesu ceo plen iz Rige, ali može da se kaže da su dobro prošli osvojivši bod. Napominjemo da Letonija nije uspela da svoju dominaciju pretvori u golove.

U drugom susretu ove grupe, Malta je domaćin Letoniji (20.45). Posle razočaravajućeg neuspeha na Farskim Ostrvima, Vitezovi će pokušati da svom narodu pruže malo veselja kada se na nacionalnom stadionu Ta'Kali nađu oči u oči sa Letonijom. Maltežani su se dobro pokazali u 1. kolu UEFA Lige nacija, ali zbog nedostatka koncentracije u odbrani, na kraju su primili dva kasna gola i pretrpeli poraz u Toršavnu. Momci Devisa Mandže, doskorašnjeg kormilara Univerzitatee iz Krajove, žele da se "izvade" za gubitak već viđenih bodova.

Letonci nisu uspeli da valorizuju silne atake protiv Andore i to ih je dovelo do mršavog remija. Veznjak Janis Ikaunijeks nije uspeo da realizuje kazneni udarac i to je stvorilo dodatan pritisak na trupu Dainisa Kazakevičsa. Pritom, Letonci ne spadaju u grupu nepoželjnih gostiju, a šanse za trijumf dodatno su im manje pošto napadač Vladislavs Gutkovskis mora da propusti utakmicu zbog suspenzije. U poslednjem susretu u takmičarskoj utakmici Letonija je pobedila Maltu sa 2:0.

LIGA NACIJA, DIVIZIJA D - 2. KOLO

GRUPA 1

Nedelja

15.00: (3,90) Andora (3,00) Farska Ostrva (2,15)

20.45: (3,45) Malta (2,90) Letonija (2,40)

