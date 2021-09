Apel navijačima iz Humske: Posle četiri godine smo konkurentni za titulu, ne oduzimajte nam pozitivnu energiju

Neobična situacija u Humskoj: Partizan je prvi na tabeli Superlige posle četiri godine, tuku ga vetrovi na tom vrhu poslednjih dana, ali iz – sopstvenih redova.

Iako rezultatski Parni valjak odavno nije bolje stajao, eksces sa Sejdubom Sumom, koji je završen sporazumnim raskidom saradnje, polarizovao je navijače.

Trener Partizana Aleksandar Stanojević se nada da negativna energija koja se odjednom unela u redove ekipe i pogotovo oko nje, neće početi da se emituje s tribina na narednim utakmicama tima. Šef struke kluba iz Humske je apelovao na navijače da pruže podršlu fudbalerima u izazovima koji slede.

„Podržite ove momke, nemojte da hejtujete nikog na stadionu, pogotovo decu Partizana, koja su ovde bila pre 10-15 godina, sada su tu i biće opet za 10-15 godina. Podržite nas sutra na stadionu, jer nam je svaka utakmica borba na život i smrt, borba neprestana, igramo do koske svaku utakmicu. U situaciji smo posle četiri godine da budemo konkurentni za titulu, nemojte da nam oduzmete tu pozitivnu energiju koju imamo, budite uz nas, podržite nas, jer nam svaka pozitivna rečenica znači, svaki aplauz, kao što ste nas nosili sve ovo vreme“, rekao je Stanojević.

On je dodao da njega i igrače pogodi svaki maliciozni komentar da rade na štetu kluba.

„Duboko smo uzdrmani sa svakom pomisli da neko od nas ovde ne radi maksimalno svoj deo posla za ovaj grb. Ne znam da li navijači ne vide našu emociju na terenu, bilo ko da igra. Dajte nam podršku maksimalno, nije lako pobediti svaku utakmicu, boriti se za svaki sekund ovog prvenstva“.

Stanojević je taj koji preuzima odgovornost za rezultate i za sastav tima, iako priznaje da ima igrača koji bi takođe voleli, poput Sume, da imaju veću minutažu.

„Raduje me što smo napravili takav tim i takvu grupu igrača da se svi rotiraju, svi igraju i meni je svejedno ko igra, oni su toga svesni. Ne mislim da su momci srećni zbog toga, ima igrača koji su bili izrazito ljuti što nisu počeli derbi ili neke druge utakmice, nije lako to istrpeti. Znam da su ljuti na mene, ali svaki od njih kada izađe na teren i vidi grb Partizana zna da je to čista priča, ne oseća se nikakva razlika da li je igrao ovaj ili onaj fudbaler. Samo bez Rikarda ne možemo, ali možda ćemo i tu naći rešenje, pošto igra pod injekcijama“, podvukao je Stanojević.