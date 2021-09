Suma sumarum: Pamtiće se Kup, evrogol u derbiju, bacanje Megvajera, ali i što trojici šefova nije bio po volji

Šta bi tek bilo u Humskoj da ekipa nema ovako gotovo savršeno prolazno vreme na polovini jesenje polusezone...

Samo u nekoliko dana nezapamćeni bes Aleksandra Stanojevića zato što drugi odlažu utakmice, pa emotivni nastup Sejdube Sume na društvenim mrežama da „kaže istinu“, ljutita replika Ivice Ilieva i na kraju – raskid ugovora.

Ne, neće biti sudova, tužbi, pošto su obe strane stavile potpis na prekid saradnje i Suma će svoju sreću potražiti na nekoj drugoj strani, mada do januara neće imati nešto mnogo opcija.

Nedelja, 20.15: (1,12) Partizan (9,00) Spartak Subotica (20,0)

Suma sumarum, četiri godine kasnije od dolaska Gvinejca u Partizan, sve što je bilo može da se pokrije onom narodnom: Što se grbavo rodi, vreme ne ispravi. Jer, praktično od prvog dana Suminog dolaska na crno-belu stranu Topčiderskog brda nešto je krenulo naopako i ovakav epilog kao da je bio suđen. Od četiri godine „ljubavi“, kao u kakvom lošem braku, samo jedna je prošla u bonaci, kada je Sejduba igrao najbolji fudbal u timu iz Humske, stekao naklonost navijača spremnih da mu zaborave što su zbog njega hteli da skinu glavu Ivici Ilievu jer je doveo „najskuplji promašaj svih vremena“.

Dolazak gvinejskog fudbalera u Partizan je u startu izazvao kontroverze. Posle baš dugih pregovora, koji su potrajali više meseci, crno-beli su pristali da za Sumu daju sumu od 1,6 miliona evra i naprave od njega najskuplje dovedenog igrača otkako Partizan postoji. Na sve to nadovezala se nikada do tada, a ni posle toga, viđena promocija na stadionu, pred navijačima, gde je Gvinejac malo žonglirao loptu, pozdravljao fanove, otprilike onako kako to rade Real i Barsa sa svojim novim pojačanjima.

Samo što fudbaler koji oblači dres španskih giganata zna da na leđa stavlja i teret od miliona tona, dok su Sumu ogromna očekivanja u velikoj meri – slomila. Pored tog bagaža što je najskuplji, došao je i da odmeni dotadašnjeg ljubimca navijača Leonarda, koji je van terena imao i više mušica nego Gvinejac, ali je na terenu činio čuda. U tandemu sa Urošem Đurđevićem je poput alhemičara bodovni minus pretvorio u zlato, u poslednju titulu, duplu krunu Partizana.

Sigurno da je i Suma pomislio, što bi i mnogi na njegovom mestu, da kada je najskuplji, kada mu je priređen takav doček, da je i prva zvezda, oko koje će se vrteti sve na terenu. Kao što je bilo u Slovanu. A, umesto tog malo povlašćenog statusa trener Miroslav Đukić mu je spremio – ašov. Da kopa. I tu su ti neskladi između Sume i njegovih očekivanja na jednoj, a nekoliko trenera Partizana i njihovih želja na drugoj strani tek počeli.

Videlo se od starta da se Suma ne oseća komotno u igri, da mu je teško da se adaptira na novo mesto u timu, da ga nešto žulja. A, publika nije imala mnogo strpljenja na lageru. Iliev je i dalje „garantovao za ovog dečka“, ali zvižduka i kritika je bilo sve više. Đukićeve želje da „čeka“ Gvinejca sve manje.

„Znate, imali smo kod mene u ekipi (U Deportivu, prim.aut.) Bebeta. On da 20 golova u sezoni, a ne trči. Onda kažemo, mi ćemo trčati za Bebeta, donosi pobede i daje golove, trčaćemo za njega. Ali, Suma, ne daješ mi golove, ne nameštaš mi golove, moraš da obučeš kombinezon i da radiš. Moraš da mi daš što daju svi. Mesi trči kao golman, ali daje 60 golova u godini. Ako ne radiš ni ovo ni ono, onda ne štima", glasila je jedna od izjava Miroslava Đukića, nezadovoljnog izdanjima skupocenog pojačanja.

Godinu dana od Suminog dolaska iscurelo je vreme i za Đukića. Otišao je, na njegovo mesto je došao Zoran Mirković, koji takođe nije video Gvinejca u njegovom timu. Sredinom septembra Sejduba je rešio da prihvati ponudu Makabija iz Haife i da ode na jednogodišnju pozajmicu u Izrael.

„Od prvog dana nekako kao da je bio u kontraritmu od cele ekipe, cele ideje. Ne znam da li je imao nekih posebnih razloga za to, nekih posebnih problema, ali nikako nije mogao da se uklopi u zahteve“, rekao je Mirković kada je Suma otišao.

A, u Svetoj zemlji Suma je dotakao dno. Čovek koji je dve godine ranije bio idol navijača Slovana, dočekao je u Izraelu da ga pošalju kući dva meseca pre kraja pozajmice, jer im je bio neupotrebljiv.

Taj momenat je bio prva tačka kada su u Partizanu razmišljali o raskidu ugovora sa Sejdubom Sumom. Prosto, nisu znali šta će s njim, treneri ga nisu hteli, niti je iko drugi pokazivao interesovanje za njega. A, imao je i dalje ugovor sa klubom iz Humske.

U međuvremenu je došao Savo Milošević za trenera, ali ni njegova prva reakcija na Gvinejca nije bila obećavajuća.

„Nemam ništa protiv da bude Suma u 11, ali s obzirom na ono što je dosad prikazivao to će biti veoma teško. Ali ako on pokaže da je za Partizan i igrom i kvalitetom, nemam nikakav problem. Najveći problem u ovoj ekipi je, što su neki igrači bili na jednom nivou u jednom klubu, a u Partizanu su postali drugačiji. Da ne bismo dolazili u tu situaciju, mora se voditi računa o više aspekata, Nije dovoljno da je samo igrački kvalitet za Partizan. Neoophodne su i druge osobine, ako hoćete da preživite u velikom klubu“, rekao je Milošević uoči starta njegove prve samostalne sezone na klupi crno-belih.

Silom prilika Suma je morao na pripreme, a tamo je nešto „kvrcnulo“. Verovatno je Gvinejac shvatio da mu je karijera pred gašenjem i da mu je to poslednji voz da se vrati u život, dok mu je Milošević na neki način našao žicu i krenuo je zaista najbolji period za tamnoputog vezistu u Humskoj 1. Po njemu će ga navijači najviše pamtiti: evro gol u večitom derbiju koji je Partizan dobio na JNA (2:0), perfektna saradnja sa Umarom Sadikom, mogli su da igraju zajedno maltene vezanih očiju, odlična igra protiv Mančestera u Beogradu i dribling kojim je najskupljeg štopera Megvajera u istoriji bacio na zadnjicu...

Najbolji dokaz preokreta u Suminoj igri bio je taj što je dobio novi ugovor, a samo godinu dana ranije uprava kluba je lupala glavu kako da ga bilo kome, bilo gde „utopi“, za bilo koji novac.

Bonaca, ipak, nije potrajala. Posle gromoglasnih najava o napadu na titulu, Savov Parni valjak se izlomio na startu sezone, izgubio u Novom Pazaru, a onda i u Novom Sadu, gde je upravo Suma crvenim kartonom dosta kumovao tom izgubljenom meču. Milošević je podneo ostavku, došao Aleksandar Stanojević i tu je krenula nova epizoda za Gvinejca u Humskoj.

Činjenica je da je aktuelni šef struke crno-belih od onih trenera koji imaju „čvrstu ruku“ i ne vole iskakanja iz normi, osim po učinku na terenu. Kod Stanojevića u svlačionici je maltene kao u vojsci, svi igrači moraju da budu „dvesta odsto“ u svakom trenutku u službi kluba, tima, kolektiva, rezultata. Ko u tom pogledu štrči, teško da će se naigrati.

Sejduba Suma (©Star Sport)





Još jedna stvar koja nije išla na ruku Gvinejcu je što je još jedan majstor prekomandovan na njegovu poziciju – Natho. A, između njih dvojice baš i nije bilo neke ljubavi, jer je Suma osećao kao udarac na ego što Bibars voli da komanduje na terenu svima, pa i njemu. Kada je postalo jasno da Partizan trpi kada je kapiten reprezentacije Izraela na mestu zadnjeg veznog, jer više nije u cvetu mladosti, Stanojević ga je prekomandovao iza špica i Suma je izgubio mesto.

Na kraju, cela epopeja o poslednjim propuštenim pripremama, pa povredi protiv Santa Klare i svemu što je usledilo nakon toga je poznata. Možda bi se i to vremenom rešilo, jer je trener i protiv Portugalaca pokazao da nije zlopamtilo na duge staze, ali je Suma napravio autogol video nastupom na instagramu i tu je pređena crvena linija.

Kada se sve sabere, ostaje jedan trofej koji je Suma osvojio u periodu u Partizanu – Kup Srbije, činjenica da trojicu od četvorice trenera nije uspeo da ubedi da je igrač koji pravi razliku i zaslužuje „zakucano“ mesto u timu, ali i da kada mu se igra, kada hoće, onda pleše po terenu i diže publiku na noge.

Pričao je letos jedan superligaški trener, u nezvaničnom razgovoru, kako mu dođe da Sumu „gađa snajperom kad uđe u igru“, jer i za pet minuta igre potpuno poremeti protivničku odbranu i okrene momentum na stranu Partizana. I nema nikakve dileme da Gvinejac zaslužuje po kvalitetu mesto u ovom Partizanu. Ali, Parni valjak tutnji na maksimumu od početka sezone i šteta je što je Sejduba umesto da mu se u hodu priključi i dobrim igrama stane na njegovo čelo, izabrao neki drugi put, kojim se u fudbalu, ipak, ređe ide.