Arnautović bez dlake na jeziku: U Interu sam kao dete u luna- parku, nikada nisam rekao da sam osvojio Tripletu

Još nije došao dotle Marko Arnautović da podvlači crtu ispod učinjenog u karijeri, dokazao je da i sa 32 godine može još da igra na vrhunskom nivou.

Prva je perla Bolonje u ovoj sezoni, ali njegov dolazak u klub gde je trener Siniša Mihajlović izazvao je veliku pažnju italijanske javnosti, koja je Arnautovića davno označila kao “lošeg momka” koji u Interu nije ostavio nikakav trag.

Ipak, izgleda da ih je Arnautović ubedio da je sada potpuno drugi i čovek i igrač, čak i da je za klub većeg kvaliteta od Bolonje. Zato je jedno od pitanja u intervjuu za Gazetu delo Sport bilo upravo to: Zašto baš Bolonja?

“Dosta je onih koji su mi postavili to pitanje, 'zašto Bolonja'. Odgovarao sam im da je sigurno bilo i igrača Atalante kojima su isto pitanje postavljali pre šest godina. A, pogledajte gde je Atalanta sada. To je pravi put, korak po korak”, uzvratio je Arnautović.

I dok je austrijski reprezentativac sada prva zvezda Bolonje, pre 12 godina kada je došao u Inter kao veliki talenat, nije uspeo da ostavi baš nikakav trag.

“U Interu sam bio kao dečak u luna parku. Veliki grad, jak ugovor, veliki šampioni oko vas, sve je blještalo. Svakog dana sam bio srećan da vidim sve te šampione oko mene. Ali za mene je tada važnije bilo da izađem, taj život van fudbala. Sve drugo me zanimalo osim fudbala. Loš momak? Nikada me nije zanimalo šta drugi pričaju. Tek posle šest meseci sam počeo da vraćam fokus na fudbal. Murinjo mi je objasnio neke stvari i od tada sam se uozbiljio. Ali u intervjuima nikada nisam rekao da sam ja osvojio Tripletu. Moj doprinos je bio dva procenta i to kao navijača”.

Posle Intera Arnautović je bio tri godine u Verderu iz Bremena, bio je to sasvim solidan period njegove karijere, ali tek klub koji je usledio posle toga on izdvaja kao ključni, kao prelomnu tačku.

“Moja karijera je ponovo počela u Stouku. Tu sam bio potpuno koncentrisan na fudbal. Isto je bilo posle toga u Vest Hemu. Bilo mi je prelepo u Engleskoj. Dobijao sam potom brojne ponude, iz Rusije, Turske, Amerike. Pričao sam sa bratom, koji mi je agent i svima sam rekao 'ne'. A, onda je stigao poziv iz Kine…”

Poziv koji se ne odbija. Ili bar nije u tom periodu, danas je već malo drugačije.

“Prihvatio sam ponudu iz Kine, počeo sam tamo novi život. Super ljudi, super tim, Šangaj je prelep grad. Sve je bilo unapred spremno, posao za moju suprugu, škola za decu. A, onda se dogodila pandemija i dve godine sam živeo sam. Bilo je teško. Letos sam rekao sebi: Vraćam se u Evropu, želim da budem sa mojim voljenim”.

Bolonja se javljala i ranije…

“Zvali su me u decembru 2020. godine, ali sam ih odbio. Nisam bio završio misiju u Šangaju. A, onda se ponovo Bolonja pojavila i nije bila poput mnogih, kao neka besmislena glasina, već su ljudi došli sa konkretnom ponudom, doneli ugovor, objasnili mi projekat. E, tako se to radi. Pričao sam sa Sinišom Mihajlovićem pre Evropskog prvenstva i tada sam rekao sebi “Ovo je moj novi tim”.

Mnogi su njegov potez protumačili kao želju da se u Italiji “osveti” onima koji su sumnjali u njega posle epizode u Interu.

“Nisam se vratio da se svetim bilo kome, nego da zatvorim krug”, uzvratio je Marko Arnautović, strelac šest golova na 14 utakmica za Bolonju do sada.