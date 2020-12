Da vam je neko pred početak sezone u Premijer ligi rekao da će Arsenal, iako često znao da bude neubedljiv, posle 15. kola biti osetno bliži zoni ispadanja nego pozicijama koje garantuju Evropu, verovatno biste pomisli da je lud, ili da ga ne odlikuje elemetarno poznavanje prilika u ostrvskom fudbalu. A upravo je na temu Arsenalovog ovogodišnjeg ligaškog sunovrata poslednjih nedelja osvanulo more tekstova, vesti, kolumni, analiza, podkasta... Jer Tobdžije proživaljavaju najgori start u engleskoj eliti još od sezone 1974/75.

Više poraza sakupili su jedino Šefild Junajted i Vest Bromvič Albion, a osim njih u leđa im gledaju samo još Fulam, Barnli i Brajton. Tema već nedeljama nisu Arsenalove šanse da se naredne godine nađe u Evropi, već podsmeh i svrstavanje člana Velike šestorke rame uz rame sa davljenicima koji će se boriti za opstanak. Da ne dramatizujemo priču do ekstrema, Arsenal se neće preseliti u Čempionšip po završetku sezone, iako je klub pre par dana u ugovore fudbalera ubacio klauzulu po kojoj im u slučaju ispadanja iz Premijer lige sleduje krajcovanje zarade od 25 odsto. To je više motivacioni gest. Šefild, Barnli, Fulam i Vest Bromvič Albion deluju toliko loše da je nezamislivo da londonski velikan sezonu završi ispod njih.

Međutim problemi postoje, ozbiljni su i razmere im nisu zanemarive. I još nešto. Prosto je nemoguće izdvojiti samo jedan razlog za agoniju koja nije potresala Tobžije skoro pola veka, ali činjenica je da su neki imali više negativnog uticaja od ostalih – naročito oni vezani za psihologiju na relaciji trener – ekipa.

Elneni i Obamejan posle poraza od Barnlija (Reuters)

Nekadašnji fudbaler Mančester Sitija Mika Ričards izneo je zanimljivu teoriju. Za sve je kriv Arsenalov navijački kanal koji putem televizije i Jutjuba podriva i uništava samopouzdanje fudbalera. To je platforma koja plasira preoštre kritike na račun tima, često i konkretnih pojedinica.

“Danas igrači pomno prate dešavanja na društvenim mrežama. Trude se da rade naporno, da budu bolji iz dana u dan, ali nailaze na previse negativnosti”, objasnio je nekadašnji reprezentativac Engleske.

Ričardsovo zapažanje je poprilično prostodušno, naivno i neutemeljeno, jer reč je o profesionalcima čiji učinak i nivo igara ne bi smeo da bude doveden u pitanje samo zato što neko kritički piše o njima. Klupskim medijima i televizijama širom Evrope i Sveta se ne zna broj i Arsenal ne može da se posmatra kao jedinstven slučaj. Ipak, 32-godišnjak je dao zanimljiv savet treneru ekipe sa Emirejtsa Mikelu Arteti.

“Trebalo bi da se u još većoj meri osloni na mlade fudbalere. Oni su često kvalitetniji od starijih kolega i igraju sa više slobode i samopouzdanja”, zaključio jenekadašnji desni bek.

Nije važno da li su reči Mike Ričardsa doprele do Artete, u svakom slučaju za vikend protiv Čelsija izveo je postavu prosečne starosti od 23,8 godina i već u 56. minutu imao prednost 3:0 u gradskom derbiju sa Plavcima. Na kraju je i prekinuta serija od sedam utakmica bez trijumfa. Međutim ono što u Arsenalu nikako ne bi smeli da urade jeste da pomisle da je kriza prošlost, već bi trijumf protiv Čelsija trebalo da ih osokoli da eliminišu sve uzroke zbog kojih su trenutno 15. na tabeli. Lista timova od kojih je tim iz severnog Londona poražen poprilično je duga. Tu su Everton, Barnli, Totenhem, Vulverhempton, Aston Vila, Lester, Mančester siti, Liverpul... Na pet od pomenutih osam duela Arsenal nije uspeo ni da opepeli, kao ni Eland Roudu u remiju sa Lids Junajtedom.

To je jasan pokazatelj da su problemi, za razliku od brethodnih sezona izražajniji u napadu nego u odbrani. Do utakmice sa Čelsijem Tobdžije su postigle svega 12 golova na 14 ligaških utkamica. I u koga uperiti prstom nego u ofanzivnu liniju sa kojoj je Arsenal otvorio sezonu u sastavu Pjer-Emerik Obamejan, Vilijan i Aleksandar Lakazet. Zajedničkim snagama imaju sedam golova i četiri asistenicije. Posle prvog kola i rutinskih 3:0 protiv Fulama kada ništa nije slutilo na rezultatsku apokalipsu koja je usledila u narednom periodu, kombinovano su imali već dva gola i dve asistencije, otprilike trećinu ukupnog učinka ostvarenog zakjučno sa 15. rundom. Već sada individualno bolje brojke od družine koja je trebalo da plaši odbrane po Premijer ligi imaju Mohamed Salah, Bruno Fernandeš, Hjong Min Son i Hari Kejn. Izjednačeni su Dominik Kalvert-Luin, Kalum Vilson i Džek Griliš koji su svaki ponaosob učestvovali u 11 pogodaka ove sezone.

Obamejan i Lakazet (Reuters)

A izgledalo je obećavajuće. Prvo kada je Obamejan početkom avgusta sa dva gola doneo preokret protiv Čelsija, a Arsenal podigao trofej FA kupa. Zatim je Gabonac potpisao novi trogodišnji ugovor vredan 14.500.000 evra. Dovele su Tobdžije štopera Gabrijela, ushićenje je poraslo kada je potpisan Vilijan na tri sezone iako je sa godišnjih 11.500.000 bukvalno opljčkao londonski klub. Stigao je i Tomas Parti, a znajući kako je defanzivni vezista igrao u Atletiku navijačima je pošla voda na usta. Delovalo je da je tranzicija iz Vengerove u novu eru konačno dobila novo lice, da će projekat “Restart” zaista to i biti.

Ali kroz nešto više od dva meseca sačekala ih je surova realnost. Napadači koji retko postižu, i još ređe nameštaju golove. Vilijan je recimo posle Fulama na sledećih 11 utakmica uputio samo jedan šut u okvir gola. Generalna kriza je rasla postepeno, gradacijski i kada se podvuče crta, deluje da nije preveliki broj onih kojima prija atmosfera u ekipi. Mnogi nisu bili zadovoljni kada se Vilijan posle svojevoljnog puta u Dubai koji mu nije bio odobren ipak našao u startnoj postavi protiv Lidsa. David Luiz je negodovao jer ga španski stručnjak nije poveo u Mančester na duel sa Junajtedom navodno zbog povrede, iako se Brazilac osećao potpuno spremnim. Imali smo i dva koškanja Danija Sebaljosa, prvo sa Enketijom, zatim i sa Luizom. Nedisciplina na terenu kada utakmice dođu na dnevni red nikada nije bila izraženija. Otkako je Arteta, a ”proslavio” je prvu godišnjicu, Arsenalovi igrači su sedam puta isključivani.

Dakle, nije problem u fudbalskom znanju Artete i postavci igre. Ono što je bilo upečatljivo i što su mu mnogi zamerali i komentarisali jeste pozicioniranje Obamejana na levo krilo sa kojeg ne može da proizvede ono što bi mogao kao špic. Srž Arsenalovih muka zasniva se na tome što Španac kao mladi stručnjak koji na Emirejtsu prvi put ima ulogu glavnog trenera, još nije izgradio autoritet u odnosu sa igračima. A u takvim okolnostima stariji, prevejani igrači mogu da galame, kvare atmosferu, stvaraju klanove. Arteta je neko ko dozvoljava fudbalerima da ga oslovljavaju sa Mikel, jer je kako kaže do nedavno delio travnato borilište sa njima. Roj Kin to vidi malo drugačije: “On je trener, nadzornik, gazda. To je poštovanje. A ne Mikel, nije on njihov drug”, smatra legendarni Irac.

Mikel Arteta (Reuters)

Arteta upravo mora da pronađe savršen balans između autoriteta i prijateljskog postavljanja, a to, kako stvari stoje još uvek nije uspeo da uspostavi. Ali fudbal poznaje do tančina, a trenerski zanat učio je od jednog od najboljih. Upravo je mentor Pep Gvardiola među onima koji su stali u njegovu zaštitu rečima da ne bi smeo da dobije otkaz. Smenjivanjem Artete Arsenal bi dobio efekat sličan kao da su recimo u sred nuklerane katastrofe u Černobilju, doveli nove naučnike da gase požare ispočetka. Ovo je situacija koju Španac može da preokrene, jer ekipa mu je data u ruke sa ciljem da njome kormilari na duge staze. Podražava ga i nekadašnji vezista Liverpula, danas fudbalski ekspert britanskog Skaj Sportsa Džejmi Rednap.

“Naravno, Arsenal može da ga smeni, ali veći problem je u tome što u svlačionici trenutno postoje tri do četiri igrača, za koje bilo koji menadžer kada bi ušao može da kaže – mogao bih da im verujem. To je srž problema ovog tima. Previše je onih koji će vas izneveriti kako god da se postavite. To je sastav pun onih koji će vas lako obmanuti i žao mi je mladih igrača. Arsenal mora da se drži Artete i da mu da vremena da se reši velikog broja igrača koji ne donose dobro timu. Konstantno slušam priče da imaju krticu u svlačionici. A to je ogroman problem”, obrazložio je Rednap.

Zato Arteti ostaje, da kako kaže legendarni Geri Nevil, indisponiranim igračima koji na terenu izgledaju kao da ih neko tera da igraju, vrati entuzijazam. Da ih napuni euforijom, da uživaju svaki put kada istrče na teren.

“Ja nisam bio tip koji na terenu izgleda kao da uživa u igri, jer sam uvek bio maksimalno ozbiljan, ali voleo sam da igram za Ser Aleksa Fergusona. Bilo je zadovoljstvo, išli smo napred i bili smo posvećeni. Arsenalovi igrači deluju nezainteresovano, kao da ne veruju u sistem, kao da se pitaju da li je čovek do njih dovoljno dobar”, rekao je nekadašnji reprezentativac Engleske, danas stručni konsultatnt Skaja.

Gol Džake protiv Čelsija (Reuters)

Sigmund Frojd je rekao da je koren užasa nedoumica oko toga da li je neki predmet živ ili mrtav. I to je najbolji opis Arsenala u prvih 15. kola Premijer Lige. Češće je do sada delovalo kao da je puls niži od 40. Ravna linija ukazala se u Liga kupu protiv Mančester sitija (4:1). Arteta je apostrofirao mini-seriju utakmica sa Čelsijem, Brajtonom i Barnlijem kao ključnu, onu koja će predodrediti sudbinu u nastavku sezone. Neuporedivo najteža od tri prepreke je preskočena, ostaje da se zasluži još šest bodova koji bi Tobdžije pogurali ka sredini tabele. I taj posao u narednih pet dana Španac i njegovi puleni će morati da obave na mišiće sa stavom kao da se radi o finalu Lige šampiona. Arteta istovremeno mora da radi na zatezanju discipline, a da pritom ne izraste u tiranina. Ako uspe da izbalansira na toj žici ispod koje je nesaglediva provalija, počeće Obamejan i drugovi da postižu golove, lopta će brže teći, Parti će biti onaj iz Atletika i ponovo će oživeti priče o novoj Arsenalovoj eri pod fudbalskim patronatom Mikela Artete.

PREMIJER LIGA – 16. KOLO

Ponedeljak

Kristal Palas - Lester 1:1 (0:0)

/Zaha 58 - Barns 83/

Čelsi - Aston Vila 1:1 (1:0)

/Žiru 34 - El Gazi 50/

Utorak

19.00: (3,10) Brajton (3,25) Arsenal (2,35)

19.00: (2,55) Barnli (2,95) Šefild Junajted (3,05)

19.00: (2,45) Sautempton (3,25) Vest Hem (2,95)

19.00: (3,35) VBA (3,45) Lids (2,15)

21.00: (1,70) Mančester Junajted (3,70) Vulverhempton (5,20)

Sreda

19.00: (1,65) Totenhem (3,80) Fulam (6,00)

21.00: (8,00) Njukasl (5,30) Liverpul (1,35)

Odloženo

Everton - Mančester Siti

***kvote su podložne promenama