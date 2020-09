Trofej za kraj prošle sezone, trofej za početak nove. A onda i pobeda na premijerligaškoj premijeri. U Arsenalu se definitivno događa mnogo pozitivnih stvari. Fulam se u prvom meču novog izdanja najatraktivnije lige sveta nije predstavio kao "namešten tim", moraće Skot Parker da poradi na mnogim detaljima - utisak je ponajviše na pojačanjima, jer prvih 90 minuta uteruje ozbiljnu sumnju da je ovo kvalitet dovoljan za opstanak - a sve to najbolje ilustruje konačan rezultat: 0:3!

Da li je u pitanju neka sitnija povreda, umor posle reprezentativne akcije ili nešto treće tek, u startnoj postavi Fulama nije bilo najboljeg strelca tima i srpskog reprezentativca Aleksandra Mitrovića. A kad na klupi ostavite čoveka koji je u protekloj sezoni postigao više od 40 odsto golova celog tima, onda taj tim nema mnogo čemu da se nada.

Nije dobro počelo na Krejven kotidžu po Tobdžije. Dok je Mikael Arteta davao poslednje instrukcije starterima u svlačionici na zagrevanju su se ozbiljno sukobili Edi Nketija i Dani Sebaljos. U prvi mah izgledalo da će se sve završiti na teškim rečima, međutim onda je došlo i do fizičkog obračuna. Skandal je izbegnut, ali kamera je sve uredno zabeležila, pa ćemo narednih dana videti reakciju španskog stručnjaka...

Sve to ipak nije poremetilo Arsenal. Za razliku od kolege - Parker nikoga od novajlija nije uvrstio u tim - Mikael Arteta odmah je u vatru gurnuo svoja najveća pojačanja i to mu se i te kako isplatilo. Brazilac Vilijan dirigovao je igrom, namestio druga dva gola, ključno učestvovao kod prvog i pogodio stativu iz slobodnog udarca. Gabrijel Magaljaes komandovao je odbranom sasvim solidno i stigao do postigne pogodak...

Malo li je za početak?

Arteta je sezonu počeo u formaciji 3-4-3. Gabrijelu su društvo u poslednjoj liniji pravili Holding i Tirni. Ispred su igrali Elneni i Džaka, po bokovima Mejtland Najls i Beljerin, a kao udarna trojka Vilijan, Lakazet i Obamejan. Nije ovakav Fulam svakako pravi parametar, međutim deluje da bi ovaj Arsenal mnogima mogao da zaprži čorbu.

Ono što je važno za Tobdžije jeste nastavak golgeterskog niza Pjer Emerika Obamejana, kog novi ugovor - pitanje je trenutka kada će staviti paraf - očito nije uspavao. Postigao je Gabonac vrlo lep gol u 57. minutu, sve posle sjajnog pasa Vilijana, čime je stavljena tačka na ovaj susret.

Parker je ubacio Aleksandra Mitrovića u poslednjih pola sata, no tada je već bilo kasno. Arsenal je u potpunosti preuzeo kontrolu nad sredinom terena, uzeo loptu pod svoje i nije dozvolio domaćinu da ozbiljnije pripreti.

PREMIJER LIGA - 1. KOLO

Subota

Fulam - Arasenal 0:3 (0:1)

/Lakazet 8, Gabrijel 49, Obamejan 57/

16.00: (3,10) Kristal Palas (3,10) Sautempton (2,45)

18.30: (1,35) Liverpul (5,30) Lids (8,00)

21.00: (2,15) Vest Hem (3,40) Njukasl (3,40)

Nedelja

15.00: (3,60) VBA (3,45) Lester (2,05)

17.30: (1,90) Totenhem (3,50) Everton (4,20)

Ponedeljak

19.00: (3,30) Šefild Junajted (2,75) Vulverhempton (2,55)

21.15: (5,20) Brajton (3,70) Čelsi (1,70)

Odloženo

Barnli – Mančester Junajted

Mančester Siti – Aston Vila

***kvote su podložne promenama