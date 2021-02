Posle remija na Vanda Metropolitanu protiv Selte (2:2), fudbaleri Atletika dozvolili su da se Real, Barselona i Sevilja približe, ali, čini se, da sve i dalje zavisi od čete Dijaga Čola Simeonea. Pet bodova više od gradskog rivala i branioca krune Reala, uz dva meča manje, osam od Katalonaca i devet od Andalužana, kapital su koji Jorgandžijama daje veter u leđa pred drugu polovinu šampionata.

Izgubljena dva boda u prošlom kolu ne govori o krizu Madriđana. Luis Sauarez i dalje nemilosrdno trrse mreže u Španiji, samo ne više u Barseoni nego u dresu Atletika. Urugvajac je postigao 16 golova na 17 utakmica za novi klub u koji je stigao letos pošto ga je Barsa oterala i prerano otpisala. Iskusni napadač u ovoj godini nije tresao mrežu na samo jednom meču, i to protiv Sevilje.

Lider Primere danas (14.00) ima težak posao u Andaluziji, ide na noge Granadi koja je i ove sezone odlična, trenutno je na osmom mestu i čeka je borba za izlazak u Evropu. Atletiko je imao problem s virusom korona prethodne nedelje. Van stroja za meč sa Granadom su Žoao Feliks, Musa Dembele, zimsko pojačanje iz Liona, zatim Ektor Erera i Toma Lemar. Englez Kirijan Tripije i dalje je pod suspenzijom UEFA, dok urugvajski štoper Hose Marija Himenez ne može da igra zbog kartona. Partner Suarezu u špicu napada biće Anhel Korea.

Za Granadu neće igrati iskusni napadač Roberto Soldado zbog kartona. On je postigao po gol na poslednje dve utakmice svog tima i to će biti hendikep za domaćina. Suspendovani su i Luis Suarez i Mila za me; protiv lidera šampionata Španije.

Ova dva tima su igrala na otvaranju sezone u Primeri kada je Atletiko pregazio Granadu sa 6:1. Jorganžije nikada nisu izgubile u ovom milenijeumu od današnjeg rivala. Na 16 utakmica imaju 13 pobeda, dok su tri utakmice završene bez pobednika.

Barselona je prehodne nedelje poražena na Sančez Pishuanu od Sevilje sa 2:0 u prvom meču polufinala Kupa kralja. Lionel Mesi i drugovi vezali su šest pobeda u Primeri, a nisu poraženi više od dva meseca u prvenstvu. Poslednji neuspeh je ostvaren 5. decembra prošle godine u Kadizu (1:2). Katalonci su opet u igri za titulu, a danas na svom terenu dočekuju Alaves (21.00).

Ronald Kuman i dalje ne može da računa na duže vremena odsutne Ansua Fatija, Đerara Pikea, Serhija Roberta i Filipea Kutinja. Van stroja je i Martin Brajtvajt. Dobra vest za holandskog stručnjaka je da se od povrede oporavio Miralem Pjanić. Prema najavama Marke, Antoan Grizman se seli na klupu, dok će Lionelu Mesiju u napadu društvo da pravi probuđeni Usman Dembele. Šansu od prvog mintua dobiće Portugalac Trinkao. On je prošle nedelje u finišu postigao pobedonosni pogodak, prvenac u dresu novog kluba, za pobedu Barse u Sevilji protiv Betisa (3:2). Krilni napadač je prošlog leta stigao na Nou Kamp iz Brage.

Krajem otktobra, Barse nije uspela da pobedi Alaves u Vitoriji. Bilo je 1:1. Poslednje četiri utakmcia na Nou Kampu, Mesi i durgovi su dobili baskijski tim, a na svim mečevima bilo je tri ili više golova.

Sevilja je u top formi. Vezala je četiri pobede u Primeri, a protekel nedelje je pobedila Barsu sa 2:0 i stigla na korak do finala Kupa kralja. Protiv Ueske (16.15) izabranici trenera Đulena Lopetegija ne bi trebalo da imaju problema. Novi član Primere je na poslednjem mestu šampionata i teško će do opstanka. Domaćin i dalje ne može da računa na povređene Lukasa Okamposa i Hesusa Navasa.

PRIMERA – 23. KOLO

Petak

Selta - Elče 3:1 (2:0)

/Mina 45, 68, Mendez 45+2 - Rigoni 50/

Subota

14.00: (4,70) Granada (3,40) Atletiko Madrid (1,83)

16.15: (1,60) Sevilja (3,60) Ueska (6,75)

18.30: (2,15) Eibar (3,05) Valjadolid (3,90)

21.00: (1,33) Barselona (5,40) Alaves (8,50)

Nedelja

14.00: (3,70) Hetafe (2,95) Sosijedad (2,25)

16.15: (1,45) Real Madrid (4,40) Valensija (7,25)

18.30: (2,50) Levante (3,20) Osasuna (2,95)

21.00: (2,05) Viljareal (3,45) Betis (3,60)

Ponedeljak

21.00: (3,70) Kadiz (2,95) Bilbao (2,25)

***kvote su podložne promenama