Na papiru Barselona bi trebalo da ima lak zadatak. Ipak, kada je Blaugrana u pitanju, gostovanje Elčeu (16.00) ne mora nužno da znači i rutinsko odrađivanje posla, što bi bilo do ove sezone.

Ako neki tim leži Barseloni – onda je to Elče. Magnet su zeleno-beli za golove. Kada se Barselona i Elče nađu na istom travnjaku, igračima Blaugrane upali se lampica koja signalizira golove. Mreža Elčea redovno je puna i to je ono što ohrabruje Ronalda Kumana pred gostovanje. Na stadionu Manuel Martinez Valero prošle sezone bilo je izrazito ubedljivih 6:0, u dvomeču Kupa kralja Barselona je slavila sa ukupnih 9:0, Katalonci su još dva puta bili ubedljivi u ligi (3:0, 4:0), a jedini put Barsa nije slavila na prvom gostovanju 2014. godine. Podelili su Elče i Barselona bodove, a zeleno-beli nikada nisu postigli gol protiv Blaugrane.

Sve se crta za ubedljivu pobedu Barselone i privremeno splašnjavanje tenzija na Nou Kampu. Sastav Ronalda Kumana neporažen je u Primeri u prethodnih devet rundi, delovalo je da se stvari kreću u željenom smeru, ali, onda je stigao Superkup. Blaugrana je ostala bez trofeja, završio je u Baskiji i rukama igrača Atletik Bilbaa. Leo Mesi dobio je crveni karton zbog udaranja Asijera Viljalibrea, preskočio gostovanje Kornelji u Kupu kralja, a neće ga biti u sastavu ni protiv Elčea. Nespokoj i reč kriza ponovo su se nastanili na Nou Kampu. Istina, nisu ni odlazili, bolje rečeno samo su se pritajili.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Blaugrana je slomila Kornelju tek posle produžetka, a koliki je pritisak na igračima Barselone i da oni ne znaju da se nose sa njim pokazuju dva promašena penala u šesnaestini finala Kupa kralja. Poraz u finalu superkupa okrenuo je situaciju na glavačke. Poverenje je uzdrmano, samopouzdanje poljuljano, a gostovanje Elčeu bi moglo da stiša prilike i donese kratkotrajni mir u kući, u kojoj mira nema.

Od neke tačke mora da se krene, Barselona se odlučila da promeni način putovanja. Ekspedicija se odlučila da dan pre meča doputuje u gradić u Valensijanskoj pokrajini. Ne želi Ronald Kuman ništa da prepusti slučaju i rizikuje novo obrušavanje javnosti. Blaugrana je povezala dobre rezultate u Primeri, uhvatila kakav-takav priključak za madridskim dvojcem i prosipanje bodova nije opcija. U sastav se vraćaju Frenki de Jong, David Alba i Seržinjo Dest i očekuje se da se sva trojica nađu u startnoj postavi protiv Elčea.

(©Reuters)

Donedavno bi okršaj Jorgandžija i Slepih miševa bio veliki derbi Primere. Međutim, Valensija je jedan od klubova najdublje pogođenih finansijskom krizom, a to se vidi i po rezultatima. Došlo je do popriličnog egzodusa igrača pred start sezone i tim sa Mestalje je sada tek na 14. mestu. S druge strane, Atletiko je lider i to sa sedam bodova više i utakmicom manje od drugoplasiranog Reala iz Madrida.





Atletiko je u strašnoj seriji, ali mu bridi obraz od prve nedelje januara kada ga je Kornelja eliminisala iz Kupa kralja. Pokazao je Atleti da je ranjiv i da Čolova družina ima slabosti. Skraćene su Jorgandžije za jedan front i to im omogućava da se do nastavka Lige šampiona fokusiraju na domaći šampionat u kojem grabe ka naslovu prvaka, prvom od 2014. godine.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Interesantan je podatak da su Slepi miševi poslednji put uzeli meru Jorgandžijama upravo te godine, ali ne u šampionskoj generaciji, a sva je prilika da će i ovaj put ostati praznih šaka. Atleti je neporažen protiv Valensije 12 utakmica u nizu, a za 20 međusobnih okršaja u ligi i kupu pretrpeo je samo taj jedan poraz na Mestalji (3:1). Impresivan niz. Valensiji ne cvetaju ruže, igraće protiv tradicije koja im nije naklonjena i stroja koji skoro pa besprekorno funkcioniše.

Ateltiko je pokazao šampionsku crtu. Pored ratničkog gena koji Čolo Simeone usađuje svakoj novopridošlici, Jorgandžije su pokazale da mogu da pobeđuju u kontinuitetu i da tri boda ne dovode u pitanje i kada ne ide sve po zacrtanom planu. Izabranici Havija Garsije su nedavno trijumfovali na gostovanju Real Valjadolidu. Prekinut je dvomesečni post, odaljili su se Slepi miševi od zone ispadanja, ali daleko od toga da su prebrinuli brige. Na Vandi Metropolitano Urošu Račiću i saigračima bi bod bio puna kapa, ali će se za mnogo toga prevashodno pitati Atleti.

Utakmice Elče - Barselona i Atletiko Madrid - Valensija možete da pogledate u direktnom prenosu na sajtu mozzartbet.com. Dovoljno je samo da budete registrovani, a registracija je besplatna.

PRIMERA – 20. KOLO

Petak

Levante - Valjadolid 2:2 (0:0)

/Gomez 62, Rožer 83 - Alkaraz 73, Plano 78/

Subota

Ueska - Viljareal 0:0

Sevilja - Kadiz 3:0 (2:0)

/En Nesiri 35, 39, 62/

Sosijedad - Betis 2:2 (0:0)

/Isak 48, Ojarzabal 57 - Kanales 86, Hoakin 90+2/

Alaves - Real Madrid 1:4 (0:3)

/Hoselu 59 - Kasemiro 15, Benzema 41, 70, Azar 45+1/

Nedelja

14.00: (2,70) Osasuna (3,00) Granada (2,85)

16.15: (7,50) Elče (4,60) Barselona (1,43)

18.30: (2,15) Selta (3,10) Eibar (3,80)

21.00: (1,47) Atletiko Madrid (4,10) Valensija (7,75)

Ponedeljak

21.00: (2,50) Bilbao (2,80) Hetafe (3,35)

***kvote su podložne promenama