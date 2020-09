Kada pomenemo fudbal u Austriji poslednjih godina, prva asocijacija je Salcburg. Navijači Crvene zvezde mogu da se pohvale da je njihov tim eliminisao Bikove na putu do Lige šampiona pre dve godine. Bogati klub u vlasništvu čuvenog brenda i milijardera Ditmara Matešica sinonim je za uspeh u Austriji. Iako je poslednjih godina Salcburg postao filijala Lajpciga, nemačkog bundesligaša, polufinalste Lige šampiona prethodne sezone, Salcburg je dominantan u zemlji podno Alpa.

Salcburg je sedmostruki uzastopni šampion Austrije. Prošle sezone je imao dostojnog rivala u prvom delu sezone u LASK-u iz Lincu, ali posle oduzimanja bodova tokom pandemije virusa korona i pauze u prvenstvu, lađe dotadašnjeg lidera su potonule, a to su iskoristili Bikovi da opet osvoje tittulu. U vitrinama šampiona je i pehar Kupa Austrije.

Tokom pauze između dve sezone nije bilo spektakularnih transfera. Na prste jedne ruke su bili prelasci koji su prelazili milion evra. Ni Salcburg nije mnogo menjao tim od prošle sezone. Većina nosilaca igre je ostala. U šampionatu igraju 12 klubova. Posle dvokružnog sistema, odnosno 22 kola, najboljih šest timova igraće dodatnih 10 kola za titulu u plasman u Evropu, dok će preostali timovi da igraju u plej-autu. Navijači će moći da prisustvuju utakmicama, ali u ograničenom broju.

Od srpskih igača u Tipiko Bundesligi igraće Nemanja Rnić i Dejan Joveljić u Volfbergeru, Dragoljub Savić i Srđan Grahovac u Rapidu, Nikola Pejović i Aleksandar Ćirković u Admiri. Drugu sezonu zeleno-beli dres Rapida iz Beča nosiće Filip Stojković, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i bivši reprezentativac Crne Gore.

Salcburg je sistem, skauti po celom svetu traže talente

Jedini veliki transfer koji je Salcburg obavio ovog leta je dolazak neafirmisanog Francuza iz Liona Omara Solea. On je plaćen 4.500.000 evra. Od nosilaca igra otišao je samo Korejac He Čan Hvang u bratski Lajpcig kod Julijana Nagelsmana za 15.000.000 evra. Najveći adut šampiona ostaje napadač iz Zambije, Patson Daka. On je prošle sezone postigao 24 gola u ligi, šest manje od najboljeg strelca Šona Vajsmana iz Volfsbergera. Daka je zimus odlično zamenio norveško čudo od deteta Erlinga Halanda, koji je prešao u Borusiju iz Dortmunda. Na golu ostaje Cican Stanković, a tu je i iskusni Zlatko Junuzović. Amerikanc Džesi Marč je drugu sezonu na kormilu Salcburga.

Specijalizovani portal Transfermarkt je fudbalere Salcburga procenio na 138.300.000 evra, što je skoro pet puta više od najbližeg pratioca, Rapida (31.800.000). Najvredniji igrač austrijskog šampiona i cele lige je supertalentovani Mađar Dominik Soboslai. On je zadivio Evropu prošle nedelje kada je sa više od 30 metara iz slobodnog udarca postigao pobedonosni gol za Mađarsku u Sivasu protiv Turske na startu Lige nacija. On ima samo 19 godina i sigurno je sledeća "zlatna koka" Salcburga.

Cican Stanković (©Reuters

Srpski stručnjak Dejan Stanković decenijama živi u Austriji. On kaže da se ne postavlja pitanje u zemlji podno Alpa ko će biit šampion.

"Salcburg je institucija, to je sistem koji daje rezultate. Možda deluje da je vlasnik prebacio fokus na Nemačku i Lajpcig, ali je to sve planski urađeno. Ipak je Nemačka mnogo veće tržište. Salcburg želi da osvaja titule i da igra Ligu šampiona svake godine. Klub ima razgranatu mrežu skauta po celom svetu. U Africi ima škole fudbala. Prati se svaki igrač, sve je dovedeno do perfekcije. Mnogo igrača je Salcburg izbacio u orbitu. Krenulo se od Manea, koji je sada u Liverpulu. Haland je doevden iz Norveške za 5.000.0000 i posle godinu dana je prodat. Insfrastruktura Salcburga je razvijena, moderan stadion, trening centar. Tu je i Lifering, klub koji se takmiči u drugoj ligi. To je filijala i tu se kale klinci. Ekipa je talentovana, mlada, ali su tu ostala dvojica iskusnih igrača Junuzović i Andreas Ulmer. Ne vidim ko bi mogao da ugrozi Salcburg u ovom šampionatu“, rekao je Stanković za Mozzart Sport.

U Linc stigao nekadašnji selektor ženske reprezentacije Austrije

U prvom delu prošle sezone hit je bio LASK. Prošao je grupnu fazu Lige Evrope, bio lider šampionata. Činilo se da će da padne tvrđana Salcburga. Ipak, tokom pauze usled pandemije virusa korona, LASK je održavao zajedničke treninge što je bilo u suprotnostima sa pravilima Tipiko Bundelsige. Klub je kažnjen sa oduzimanjem šest bodova. To je demoralisalo ekipu, pala je, zavšila kao četvrta, iza Salcburga, Rapida i Volfsbergera. Sredinom jula je smenjen do tada veoma uspešni trener Valerijen Ismael, a doveden je čovek koji je skoro deceniju radio u ženskom fudbalu. Dominik Talmaher, nekadašnji selektor ženske reprezentacije Austrije, postao je trener ekipe iz Linca. On će obavljati i fumnkciju tehničkog direktora.

Dejan Stanković (©Privatna arhiva)

Dovedena su pojačanje, a najviše je izdvojeno (750.000 evra) za danskog defanzivca Madsa Emila Madsena, koji je stigao iz Silkeborga, dok je 300.000 evra plaćeno za Ukrajinca Jevgena Čeberka iz Zorje iz Luganjka. Otišao je jedan od najolbjih igrača, Dominik Frajzer. On je pojačao engleski Barnsli.

"Šteta za LASK prošle sezone. Stavrno je dobro igrao, Ismael je dobro radio, ali posle te kazne, ekipa je psihološki pala. U klubu su se odlučili za promenu trenera. Videćemo kako će se Talmaher snaći. Dugo je radio u ženskom fudbalu, ovo je ipak mnogo viši nivo. Okupio je oko sebe veliki stručni štab. Mislim da ima 18 ljudi koji mu pomažu. Tu su pomoćnici za bukvalno svaki segment igre, prekide, ofanzivu, defanzivu... Biće zanimljivo kako će to sve da deluje“, smatra srpski stručnjak.

Velikani sa skromnim budžetima, Austrija i Šturm sa novim trenerima

Austrijski velikani, Rapid i Austrija iz Beča, kao i Šturm iz Graca, poslednjih godina gledaju u leđa Salcburgu. Ovi klubovi su skromne finansijske snage. Ne mogu da plate ni približno koliko bogati Bikovi.

"Rapid je imao odličnu prošlu sezonu, bio je vicešampion. Izbacio je Lokomotivu iz Zagreba u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona ovog leta. Rapid se poslednjih godina oslonio na igrače iz svoje škole fudbala. Izbacio je nekoliko mladih igrača, koji su već standardni u timu. Problem je što nema lidera, igrača oko koga se vrti igra. Austrija je prošle sezone razočarala, nije ušla u plej-of. Promenila je trenera. Na klupu se vratio Peter Steger. On je bio dosad sportski direktor, ali je opet na klupi. On je iskusan stručnjak, dobar motivator. Cilj je sigurno plasman u plej-of i Evropu. Nema Austrije nekog velikog kvaliteta, skroman je sastav, ali se radi ipak o poznatom klubu, jednom od najvećih u zemlji. Šturm je dobio novog trenera, Kristijana Ilcera. On je prošle sezone bio na klupi Austrije. Tamo mu nije baš išlo. On je mlad stručnjak, imao je odlične rezultate sa Hartberogom i Volfsbergerom, ali nije se snašao u timu iz Beča“.

Vajsman otišao iz Volfzbergera

Protekle sezone u prvi plan je iskočio Volfsberger. Na kraju je bio treći i izašao je u Evropu. Odličnu sezonu imao je Izraelac Šon Vajsman. On je bio najbolji strelac šampionata sa 30 golova. To mu je donelo transfer u Valjadolid. Volfsbrger je dobro zaradio, čak 4.000.000 evra što je sjajno za austrijske uslove. U klubu je ostao nekadašnji igrač Partizana Nemanja Rnić, a na pozajmicu iz Ajntrahta iz Frankfurta stigao je Dejan Joveljić, bivši napadač Crvene zvezde, koji je prošlog leta prodat nemačkog timu za 4.000.000 evra, ali nije mngo igrao u prvoj sezoni. Zimus je bio na pozajmici u Anderlehtu.

Najveće pojačanje je dolazak slovenačkog napadača Darija Vizingera iz šampiona Celja. Plaćen je 800.000 evra. Hartberg je prošle sezone bio prijatno iznenađenje, bio je peti u šampionatu. Ovog leta je stigao Hrvat iz zagrebačkog Dinama Borna Petrović.

"Volfzberger je uspeo da proda Izraelca Vajsmana. Tu je Rnić, bio je i Jojić prošle sezone, sada je stigao Joveljić. Trebalo bi opet da ga gledamo u vrhu, u plej-ofu. Hartberg je odlično igrao prošle sezone. Tu je trener Markus Šop, poznato ime u Austriji. On je igrao u Seriji A za Brešu, bio je reprezentativac. Ovo mu je treća godina na klupi Hartberga. Mislim da ne mogu da ponove prošlogodišnji uspeh. Ostali bi trebalo da se bore za opstanak. Vatens Tirol je najslabija ekipa u ligi. Ostao je u eliti jer se Matersburg rasformirao. Klub je doživeo finansijski krah i jednostavno je nestao. Sankt Pelten je takođe kandidat za ispadanje“.

Rid osveženje za ligu

Trener Admire je Hrvat Zvonimir Soldo, nekadašnji fudbaler zagrebačkog Dinama. Novi član elite postao je Rid, koji je bio najbolji prošle sezone u drugoligaškom karavanu.

"Na zanimljiv način je prošle sezone Rid ušao u najbolju ligu. Imao je dosta sreće. U pretposlednjem kolu je pobedio u poslednjem minutu, a drirektan rival Klagenfurt izgubio. Pred poslednje kolo je gol-razlika odlučivala. Rid je pobedio sa 9:0, a direktan rival sa 6:1. Klagenfurt se žalio na ovaj rezulat, ali je i on pobedio solidni Insbruk sa velikom razlikom. Rid je doveo nekoliko dobrih igrača ovog leta. To je klub koji ima dobru infrastrukturu, stadion je mali, ali ima dosta navijača. Biče to oveženje za elitnu ligu. Ovo je ipak drugi nivo takmičenje, treba veća ulaganja. Mislim da se Rid neće boriti za opstanak, da bi trebalo da bude u sredini tabele“, zaključio je Stanković analizu elitne lige Austrije.

PRELAZNI ROK

SALCBURG

DOŠLI: Omar Sole (Lion, 4.500.000), Kilijan Ludevik (Barnsli, kraj pozajmice).

OTIŠLI: He Čan Hvang (Lajpcig, 15.000.000 evra), Žideon Mensa (Gimaraiš, pozajmica), Smail Prevljak (Eupen), Luka Majsl (Rid), Samjuel Tete (Njujork Red Bul), Darko Todorović (Hajduk, pozajmica), Samson Tijani (Hartberg, pozajmice), Luis Felipe (Bragantino), Filip Kon (Vil).

RAPID

DOŠAO: Bernard Unger (Matersburg).

OTIŠLI: Stefan Švab (PAOK), Tobijas Knoflah, Stefon Ojer.

LASK

Andras Andrade u duelu sa Huanom Matom (©Reuters)

DOŠLI: Andreas Gruber (Matersburg), Jevgen Čeberko (Zorja, 300.000 evra), Mads Emil Madsen (Silkeborg, 750.000), Lukas Grgić (Vatens Tirol), Aleksander Šmit (Lifering), Metehan Altunbus (Eskišehir, 300.000), Mamamdu Karamoko (Volfsburg, 200.000).

OTIŠLI: Dominik Frajzer (Barnsli, 800.000), Feliks Lukender (Hartberg), Markus Vostri (Voker), Ruben Akva (Lokomotiva Zagreb).

AUSTRIJA BEČ

DOŠLI: Markus Sutner (Fortuna Diseldorf), Georg Tajgl (Augzburg), Amar Helac (Blau Vajs Linc).

OTIŠLI: Ivan Lučić, Džejms Jego (Aris), Aleksander Borković (Hofenhajm 2), Florijan Klajn, Kaner Kavlan (Emen), Dominik Prokop.

ŠTURM

DOŠLI: Jon Gorenc Stanković (Hadersfild), Gregori Vitrih (Pert Glori), Andreas Kuen (Matersburg), Sandro Ingolič (Sant Pelten), Kristofer Đulijani (Kapfenberg).

OTIŠLI: Huan Domingez (Janjina), Anastasios Avlonitis, Isak Donkor (Adana), Emanuel Sakić (Aris), Markus Lakner (Rid).

VOLFZBERGER

DOŠLI: Dejan Joveljić (Ajntraht Frankfurt, pozajmica), Dario Vizinger (Celje, 800.000), Elel Perec (Hapoel Hadera), Mateus Taferner (Dinamo Drezden), Džonatan Šercer (Admira Voker), Luka Lohošvili (Dinamo Tbilisi, 200.000), Guram Gorbolidze (Dila, 150.000).

OTIŠLI: Šon Vajsman (Valjadolid, 4.000.000), Lukas Šmit (Venlo), Manfred Goner (Hartberg), Jošua Štajger (Lafnic), Stefen Goles (Hartberg).

ADMIRA

DOŠLI: Tomislav Tomić (Olimpija Ljubljana), Josef Ganda (Augzburg 2), Osman Hadžikić (Cirih), Stefan Majerhofer (Vatens Tirol.

OTIŠLI: Sinan Bakis (Herakles), Kolja Puš (Irdingen), Džonatan Šercer (Volfsberger), Fabijan Menig (Halešer), Fabio Straus (Bla Vajs Linc).

HARTBERG

DOŠLI: Feliks Lukender (LASK), Samson Tijani (Salcburg, pozajmica), Manfred Golnar (Vatens Tirol), Borna Petrović (Dinamo Zagreb), Stefan Goles (Vatens Tirol), Filip Šturm (Kemnicer).

OTIŠLI: Žodel Doso (Klermon), David Kansola (Liberec), Peter Černeg (Gracer), Sandro Gotal.

ALTAH

DOŠLI: Mario Stefel (Horn), Danijel Maderner (Amsteten), Tino Kasali (Matersburg), Nana Kofi Babil (Medema, Gana).

OTIŠLI: Sindi Sem (Antalija), Kristijan Gebauer (Arminija Bilefeld), Florijan Jamnig (Voker Tirol), Lars Nusbaumer (Dornburn), Matijas Mak (Austrija Luštenau), Benjamin Ožegović (Vatens Tirol).

SANKT PELTEN

DOŠLI: Peter Pokorni (Salcburg, pozajmica), Kristofer Halper (Matersburg), Dor Hugi (Makabi Petah Tikva), Aleksander Šmit (LASK), Armin Gremsl (Doksa), Manuel Maranda (Karl Cajs Jena).

OTIŠLI: Sandro Ingolič (Šturm), Alan (Kasimpaša), Niko Gorcel (Turkudžu Minhen).

RID

DOŠLI: Luka Majsl (Salcburg), Markus Lakner (Šturm), Murat Satin (Voker Tirol), Samjuel Sahin Radlinger (Barnsli), Marsel Kanadi (Amsteten), Danijel Ofenbaher (Suduva), Manuel Has (Inter Zaprešić).

OTIŠLI: Ivan Kovačec (Zagorec), Bojan Lugonja (FAC), Nemanja Žikić (Vajs Grunau), Mario Vojković.

VATENS TIROL

DOŠLI: Žan Rogelj (Triglav), Tobijas Anselm (LASK, pozajmica), Nemanja Čelić (Juniors), Rafael Behounek (Voker Tirol).

OTIŠLI: Lukas Grgić (LASK), Mihael Svodoba (Venecija), Sebastijan Santin (Vaduc), Dino Kovačec (Amsteten), Sandro Nojroter (Tirol 2).

VREDNOST TIMOVA (PROCENA PORTALA TRANSFERMARKT)

1. Salcburg 138.300.000 *

2. Rapid 31.800.000

3. LASK 31.550.000

4. Austrija 17.050.000

5. Šturm 14.280.000

6. Volsberger 13.000.000

7. Admira 9.050.000

8. Hartberg 8.750.000Đ

9. Altah 8.350.000

10. Sant Pelten 8.050.000.

11. Rid 7.750.000

12. Vatens Tirol 6.100.000

*Cifre su u evrima

