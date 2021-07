Aktuelno Evropsko prvenstvo naišlo je na mnoge kritike. One najglasnije ticale su se same organizacije i činjenice da se igra u 11 različitih zemalja, mada ni kvalitet fudbala objektivno nije oduševio, ali evo još jedne sjajne informacije za dežurne kritičare.

Autogol švajcarskog veziste Denisa Zakarije na četvrtfinalnom meču meču sa Španijom bio je jubilarni 10. koje su reprezentacije na ovom turniru dale same sebi na ovom Evropskom prvenstvu, čime je nadmašen učinak iz svih prethodnih turnira zajedno. Naime, na dosadašnjih 15 šampionata Evrope postignuto je ukupno devet autogolova, a na aktuelnom ih ima jedan više. Najviše do sada bilo ih je 2016. u Francuskoj - tri.

Pre Zakarije, sopstvenu mrežu na ovom turniru već su pogađali Merih Demiral (Turska), Vojčeh Ščensni (Poljska), Mats Humels (Nemačka), Ruben Dijas (Portugalija), Rafael Gereiro (Portugalija), Lukas Hradecki (Finska), Martin Dubravka (Slovačka), Juraj Kucka (Slovačka) i Pedri (Španija)

Stoji i škola mišljenja da su se značajno promenili kriterijumi u tome šta se sve smatra autogolom, ali to ne menja ukupan učinak. Ovaj turnir će, između ostalog, biti upamćen i po ovoj činjenici, ali se ipak nadamo da će je do kraja turnira u drugi plan baciti neki fenomenalan pogodak ili još neka spektakularna utakmica. Do sada ih je bilo baš premalo.

Alba's goal was awarded to Zakaria (own goal) 🎥pic.twitter.com/VMmnDzPs2v — 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖠𝖫𝖲 (@IFAST90) July 2, 2021