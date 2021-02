Neuspešne dve premijerligaške nedelje su iza Mančester Junajteda. Sa dva remija i porazom iz poslednje četiri utakmice Crveni Đavoli su dozvolili nezaustavljivom gradskom rivalu Mančester Sitiju da im otme lidersku poziciju. Večerašnje domaćinstvo Sautemptonu u 22. kolu englenske elite (21.15) izuzetno im je važno, kako u pogledu samopouzdanja i razbijanja mini-serije loših rezultata, tako i zbog činjenice da bi u slučaju poraza ili remija Lester i Liverpul mogli da ih oteraju na čak četvrtu poziciju.

Izabranici Ole Gunara Solskjera su u prvom delu sezone pobedili Svece, ali pakleni put do tri boda bio je popločan gomilom prepreka. Junajted je u toj utakmici gubio 2:0 na poluvremenu posle gola Bednareka, a zatim i sjajnog slobodnjaka Džejmsa Vord-Prausa. Međutim na poluvremenu je ušao Edinson Kavani promenivši odnos snaga na terenu. Asistencijom za Bruna Fernandeša u 59. minutu, kao i golovima u 74, odnosno drugom minutu sudijske nadoknade Urugvajac se pretvorio u apsolutnog heroja. Niko od igrača Mančestera od Kristijana Ronalda i 2008. godine nije istoj ekipi u obe utakmice u sezoni dao dva ili više golova. El Matador će imati priliku za to.

Vrlo je zanimljiv detalj da je samo Mančester Siti bolji od Sautemptona po pitanju prvih golova na utakmicama. Sveci su ih postigli 12, ali to na neki način odgovara Junajtedu koji je osvojio najviše bodova posle preokreta u Premijer ligi ove sezone - čak 21.

Ole Gunar Solskjer praktično nema poteškoća sa povređenim fudbalerima, dok je bolnički spisak Ralfa Hazenhitla poduži. Teo Volkot, Ibrahima Dijalo i Oriol Romeu dobili su poprilične batine protiv Aston Vile i veliki znaci pitanja stoje pored njihovih nastupa. Izvesno neće igrati Kajl Voker-Piters, Janik Vestergard, Mohamed Salisu i Nejtan Telja. Tim sa Sent Merisa se u foto-finišu prelaznog roka pojačao za Liverpulovog Takumija Minamina, a videćemo hoće li se Japanac manje od 24 sata po dolasku u tim naći u protokolu za meč.

Sautempton na Old Traford dolazi posle poraza od Arsenala i Aston Vile, rešen da izbegne produžetak serije na tri vezana neuspeha, a to mu se ove sezone još nije dešavalo. Junajted takođe nije pobedio na poslednje dve utakmice, a uz to nije postigao ni gol iz igre. Međutim, u poslednjih mesec i po dana forma Luka Šoa je na zavidnom nivou - levi bek je saigračima omogućio 22 šanse za gol (koliko i Bruno Fernandeš). To je najveća brojka među defanzivcima, a od Šoa su u tom periodu samo Džek Griliš (32) i Mejson Maunt (29) imali više.

Sautempton je poslednji put savladao Junajted 2016. godine i to minimalcem na Old Trafordu, a od tada su odigrali devet utakmica u Premijer ligi uz četiri pobede Crvenih Đavola i pet nerešenih ishoda. Razlika u odnosu na prvi njihov meč ove sezone je ta što će Dani Ings predvoditi napad Svetaca, a to nije zanemarljiv detalj.

Izuzetno bitno gostovanje je pred Arsenalom koji bi u slučaju pobede nad Vulverhemptonom, uz povoljne rezultate na mečevima rivala kojima gleda u leđa mogao da se nađe nadomak evrozone. Tobdžije su vezale sedam utakmica bez poraza u Premijer ligi (pet pobeda), međutim rezultati sa Vulvsima prethodnih godina sugerišu da je pred njima zahtevan posao. Poslednjih pet utakmica ovih rivala donele su samo jedan trijumf Arsenala uz po dve pobede čete Nuna Espirita Santa i dva remija. Pod znakom pitanja za goste su Pjer-Emerik Obamejan, Bukajo Saka i Kiran Tirni, Dani Sebaljos, čak i Aleksander Lakazet.

PREMIJER LIGA - 22. KOLO

Utorak

19.00: (2,10) Šefild (3,10) Vest Bromvič Albion (3,90)

19.00: (3,35) Vulverhempton (3,10) Arsenal (2,30)

21.15: (1,57) Mančester Junajted (4,10) Sautempton (6,00)

21.15: (2,85) Njukasl (2,95) Kristal Palas (2,75)

Sreda

19.00: (11,0) Barnli (6,25) Mančester Siti (1,25)

19.00: (3,90) Fulam (3,40) Lester (2,00)

20.30: (2,60) Lids (3,30) Everton (2,70)

21:15: (2,30) Aston Vila (3,40) Vest Hem (3,10)

21:15: (1,40) Liverpul (4,50) Brajton (8,50)

Četvrtak

21.00: (3,20) Totenhem (3,25) Čelsi (2,30)

