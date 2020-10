Za kladioce verovatno najjači fiks dana je kec na Napoli. I da je AZ Alkmar došao kompletan u Napulj (21.00) četa Đenara Gatuza bila bi bliža pobedi, a ne ovako kada su gosti put Apenina stigli bez čak 13 fudbalera koji su zaraženi virusom korone prošle nedelje.

Imena nisu zvanično saopštena, ali je jasno ko su ti igrači, jer se nisu našli u avionu za put na jug Italije. Trener Arne Slot neće moći da računa Rona Vlara, Tima Leskerta, Džordija Klasija, Ferdija Drujfa, Zakariju Abuklala, Hakona Evjena, Žuana Familija Kastilja, Mirona Boadua… Trener holandskog vicešampiona pozvao je neke mlade igrače iz drugog tima Alkmara koji se takmiči u drugoj ligi Holandije - Makima Gulita, Kenzu Gudmijna i Moa Tabunija, ali se ne očekuje da ijedan od njih počne utakmicu na stadionu San Paolo.

Goste će predvoditi novopečeni reprezentativac Holandije, kapiten tima Tojn Kupmajners, a u špicu će biti Dani de Vit, sa tri gola najefikasniji igrač vicešampiona Holandije u Erediviziji.

Trener Napolitaca Đenaro Gatuzo neće moći da računa na Poljaka Pjotra Zjelinskog i Makedonca Eljiha Elmasa. Oni se još opravljaju od virusa korona, dok su Arkadijuš Milik i Fernando Ljorente otpisani od strane italijanskog stručnjaka. U napadu bi trebalo da igraju Dres Mertens i pojačanje iz Lila Viktor Osimeh, dok šansu vreba i Andrea Petanja, novajlija iz SPAL-a.

Ovo je prvi put da će Napoli i AZ Alkmar da odmere snage. Napolitanci nemaju previše uspeha u duelima sa timovima iz Holandije. Osvajač Kupa Italije je samo jednom u poslednjih osam utakmica dobio ekipu iz ove zemlje, i to Fajenord u grupnoj fazi Lige šampiona u sezoni 2017/2018.

Napoli je dobio sve tri utakmice na terenu ove sezone u Seriji A, a jedini poraz je doživeo za zelenom stolom od Juventusa (0:3) jer nisu smeli da putuju u Torino na derbi meč protiv šampiona. Na početku sezone u odličnoj formi je Meksikan Hirving Lozano. On je postigao četiri gola ove sezone u Seriji A, a proteklog vikenda je dva puta zatresao mrežu Atalante u trijumfu od 4:1 na Sao Paulu. On dobro poznaje fudbalere AZ Alkmara jer je do prošle godine branio boje PSV Ajndhovena.





