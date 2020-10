Najzvučniji duel prvog kola Lige Evrope igra se na Seltik parku (21.00) gde šampion Škotske čeka ove sezone sjajni Milan. Rosoneri su se konačno vratili u Evropu, ali su do plasmana među 48 ekipa u drugom po rangu evropskom takmičenju stigli posle drame i penal-ruleta u Rio Aveu u plej-ofu. Seltik je ispao već u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona na svom terenu od mađarskog Ferencvaroša.

Milan je fantastično krenuo u Seriji A. Ima sve četiri pobede, a u subotu je pao i gradski rival Inter Derbiju dela Madonina (2:1). Posle tri nedelje izolacije posle korone vratio se Zlatan Ibrahimović i postigao oba gola za milanskog giganta. Seltik je razbijen u Old Firmu od Rendžersa (0:2), pa gosti dolaze sa mnogo samopouzdanja u Glazgov.

Švedski napadač i u 39. godini nemilosrdno trese mreže rivala. On je pohvalio navijače Seltika, koji ovaj put neće moći da bodre zeleno-belih protiv sedmostrukog šampiona Evrope.

"Seltikovi navijači prave sjajnu atmosferu. Ovo je jedan od najvatenijih stadiona u Evropi. Zlatan zaslužuje da igra pred takvim navijačima, a oni zaslužuju da vide uživo Zlatana. Već sam igrao na punom Seltik parku i želeo sam da to ponovo doživim. S obzirom na to kakav je svet u ovom trenutku, to neće biti moguće, ali možda ću opet dobiti novu priliku“, u svom stilu je rekao Ibrahimović pred duel sa devetostrukim uzastopnim šampionom Škotske.

Za goste neće igrati Turčin Hakan Čalhanoglu. On je povredio zglob u utorak na treningu. Moguće je da će trener Stefano Pioli odmoriti neke od nosilaca igre. Odranije je van stroja hrvatski reprezentativac Ante Rebić.

Seltik ima velikih problema sa povreda i bolešću fudbalera. Prvi strelac tima Odson Eduar propušta duel sa Milanom. Mladi francuski napadač zbog virusa korona je propustio Old Firm u subotu. Mogao bi da se vrati za vikend kada Kelti igraju sa Aberdinom u Premijer ligi Škotske. Izraelci Nir Biton i Hatem Elhamed su i dalje u karantinu posle reprezentativnih akcija. Džejms Forest i Kristofer Žulijen su povređeni.

Za Seltik bi mogao da zaigra protiv bivšeg kluba Urugvajac Dijego Laksalt. On je proteklog leta stigao na jednogodišnu pozajmicu u Glazgov sa San Sira. U tim Nila Lenona vraća se i Rajan Kristi posle karantina.

Ova dva kluba u ovom milenijumu su odigrala osam utakmica, Milan ima četiri pobede, Seltik jednu, a tri duela su završena nerešeno. Poslednji put sastali su se pre sedam godina u grupnoj fazi Lige šampiona. Oba puta slavili su Rosoneri – 3:0 u Glazgovu i 2:0 u Milanu.

Milan nije poražen sedam i po meseci. Od 8. marta i poraza na San Siru protiv Đenove (1:2) traje nepobedivost čete Stefana Piolija. Već 24 utakmica Milan nije poražen, a ima čak 19 trijumfa uz pet remija u svim takmičenjima.





LIGA EVROPE – 1. KOLO

Četvrtak

GRUPA A

18.55: (3,25) Jang Bojs (3,45) Roma (2,20)

18.55: (2,85) CSKA Sofija (3,00) Kluž (2,70)

GRUPA B

18.55: (5,70) Rapid (4,00) Arsenal (1,60)

18.55: (6,00) Dandalk (4,00) Molde (1,57)

GRUPA C

18.55: (5,10) Hapoel Ber Ševa (3,50) Slavija Prag (1,75)

18.55: (1,55) Leverkuzen (4,10) Nica (6,00)

GRUPA D

18.55: (7,00) Leh (4,50) Benfika (1,55)

18.55: (3,35) Standard (3,35) Rendžers (2,20)

GRUPA E

18.55: (1,58) PAOK (3,80) Omonija (6,50)

18.55: (2,05) PSV (3,40) Granada (3,70)

GRUPA F

18.55: (1,20) Napoli (7,25) AZ Alkmar (12,0)

18.55: (6,75) Rijeka (4,20) Sosijedad (1,50)

GRUPA G

21.00: (1,73) Braga (3,60) AEK (5,10)

21.00: (1,30) Lester (5,20) Zorja (11,0)

GRUPA H

21.00: (4,50) Seltik (3,50) Milan (1,90)

21.00: (3,50) Sparta (3,30) Lil (2,15)

GRUPA I

21.00: (1,38) Viljarel (5,00) Sivas (7,75)

21.00: (2,05) Makabi Tel Aviv (3,20) Karabag (4,00)

GRUPA J

21.00: (1,30) Totenhem (5,70) LASK (9,00)

21.00: (2,25) Ludogorec (3,30) Antverpen (3,25)

GRUPA K

21.00: (2,30) Dinamo Z. (3,40) Fajenord (3,10)

21.00: (3,50) Volfsberger (3,45) CSKA Moskva (2,10)

GRUPA L

21.00: (1,57) Hofenhajm (4,00) Crvena zvezda (6,00)

21.00: (2,80) Liberec (3,25) Gent (2,55)

***kvote su podložne promenama