ŽEĐIJANG GRINTAUN – KSINĐIJANG TIJANŠAN – 4:1

(Fudbal, Kina 2)

Žeđijang je u poslednjem meču grupne faze uradio što je bilo do njega. Upisao je šesti trijumf i plasirao se u narednu fazu takmičenja, a da li će sa prve ili druge pozicije, ne zavisi isključivo do njega. Otvorio je domaćin na vreme Ksinđijang, a furioznim startom drugog poluvremena ga je dokusurio. Kada je spakovao drugi gol, sve je bilo gotovo, ali tu nije stao Žeđijang. Gurao je do četiri, a za kraj su domaći igrači smestili jednu loptu i u svoju mrežu.

ARMAN GOHAR – MES KERMAN – 1:0

(Fudbal, Iran 2)

Arman je učinio ustupak Havadaru i Baderanu iz Teherana. Savladavši Mes Kerman, domaći sastav je stigao do vrednih bodova u borbi za opstanak, a takođe je današnjeg protivnika svukao sa čeone pozicije. Napravio je Mes Kerman korak unazad, ali daleko od toga da ne može do Gulf Pro persijske lige. Gol odluke postigao je Hasan u 39. minutu.

ESTEGLAL KUZESTAN – HAVADAR – 1:1

(Fudbal, Iran 2)

Dva dijametralno suprotna poluvremena odigrali su Esteglal i Havadar, a domaćin može biti zadovoljniji podelom plena. Havadar je preskočio ekipu Mes Kermana, ali je propustio šansu da uveća bodovnu razliku. Ovako, ona iznosi samo jedan bod. Havadar je na vreme slomio otpor Esteglala, ali ga je u nastavku koštala neopreznost. Napravili su gosti penal, a sa kreča je siguran bio Janfaza.