SUVON SITI – INČON 2:2

(Fudbal, Južna Koreja 1)

Kakva ludnica u susretu dva stara rivala. Imali smo sve – golove, penale, promašaje, crvene kartone... I na kraju 2:2. Suvon je već u 10. minutu imao neiskorišćen penal, ali je ubrzo ipak stigao do vođstva koje je poništio Li u 27. minutu. Domaćinu je prednost vratio Jang samo nekoliko trenutaka kasnije, ali to nije bilo sve – Inčon je na kraju uspeo da stigne do boda i to pogotkom Stefana Mugoše u šestom minutu nadoknade sa bele tačke!

NANTONG – NANĐING 3:1

(Fudbal, Kina 2)

Ovde nije bilo upitno ko će da pobedi, već koji će konačni rezultat da bude. Nantong je bezmalo sat vremena lomio protivnika, kada je uspeo da probije bedem, obrušio se kao lavina! Jang je desetominutnim blickrigom rešio utakmicu, da bi Ruan da Silva potvrdio trijumf, a slab gol utehe postigao je Bouli pred sam kraj susreta.

AL SALT (Jordan) – AL MUHARAK (Bahrein) 0:1

(Fudbal, AFC kup)

Jedan, ali vredan. Možda nije bilo očekivano da će to da urade gosti, ali je Al Muharak uspeo da zadrži vođstvo do kojeg je stigao u finišu prvog poluvremena preko Abdulatifa. U nastavku susreta domaćin je napadao, ali su se fudbaleri Al Muharaka odbranili na sve načine i stigli do prve pobede na startu AFC kupa.

TIŠREN (Sirija) – KUVAJT SC (Kuvajt) rezultat 3:3

(Fudbal, AFC kup)

Kakav šou u duelu sirijskog i kuvajtskog predstavnika u AFC kupu! Tri puta je Al Kuvajt stizao do vođstva, ali je svaki put Tišren uspevao da poravna rezultat i spreči da ceo plen ode u Kuvajt. Akaiči je već u 23. minutu doveo Kuvajt u vođstvo, da bi nedugo zatim Sabah poravnao rezultat. Potom je Al Harbi nedugo po isteku prvog sata igre vratio goste u prednost, koje je deset minuta kasnije poništio Al Marmur. I opet je Kuvajt poveo preko Al Harbija, ali se nije dalo Kuvajtu da uzme pobedu. Malta je postavio konačnih 3:3 u šestom minutu nadoknade.

DŽEDA – AL ADAH 2:2

(Fudbal, Saudijska Arabija 2)

Još jedna efikasna utakmica gde na kraju nije bilo pobednika što i nije neko iznenađenje s obzirom da Al Adah ima četiri nerešena ishoda u poslednjih pet mečeva, a od starta prvenstva čak 15 remija. Džeda je povela u 18. minutu preko Sakale, Madkali je izjednačio tri minuta kasnije, ali je domaćin na početku drugog poluvremena vratio prednost preko Savana, da bi opet ekspresno uzvratio gost zahvaljujući Al Barijahu. I to je bilo sve.

AL VAHDA (Sirija) – AL AHED (Liban) rezultat 0:0

(Fudbal, AFC kup)

Očekivalo se više iz ovog susreta, ali na kraju su mreže mirovale. Utakmica je bila gotovo izjednačena, s tim što je domaćin više napadao u prvom delu, pa gosti u nastavku, ali nije bilo izglednih šansi koje bi promenile rezultat na semaforu. Na kraju je rezultat možda i najrealniji.