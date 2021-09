SEONGNAM – DAEGU 0:0

(Fudbal, Južna Koreja 1)

Podela plena u susretu timova sa različitih krajeva tabele. Gosti su u susret ušli kao favorit, s obzirom da su u gornjoj polovini i na dobrom putu da obezbede plasman u plej-of. Zbog toga domaćin može biti zadovoljniji bodom, koji mu ipak neće mnogo značiti na rezultatskom planu, s obzirom da će izvesno u plej-aut. Ipak, na planu samopouzdanja pred ključne mečeve u sezoni bi mogao mnogo da donese.

PNOM PEN – AZIJA-EURO JUNAJTED 5:0 (5:0)

(Fudbal, Kambodža 1)

Ušao je Pnom Pen u ovaj meč kao apsolutni favorit, a pokazao je i zašto. Već u prvom poluvremenu. Pitanje pobednika bilo je rešeno u periodu od 25. do 32. minuta, kada je domaćin stekao tri gola prednosti. Nije se tu zaustavio, pa je do kraja poluvremena još dva puta pronašao put do mreže rivala, te je već u prvih 45 minuta obezbedio ubedljivu pobedu. U nastavku je očekivano smanjio broj obrtaja i rutinski priveo utakmicu kraju.

BURIRAM JUNAJTED – SUFANBURI 0:0

(Fudbal, Tajland 1)

Loš početak sezone za Buriram. Iako je bio veliki favorit na otvaranju, osvojio je samo bod u prvom kolu. Aktuelni vicešampion, koji je tokom leta angažovao veliki broj pojačanja, između ostalih i bivšeg igrača niškog Radničkog Rebina Sulaku, nije uspeo da savlada rivala od kojeg za poraz ne zna od 2007. godine. Nastavio je taj niz, ali ne može da bude zadovoljan.

TERENGANU – DŽOHOR 0:1 (0:1)

(Fudbal, Malezija 1)

Sa daleko većim motivom je domaćin ušao u meč, s obzirom da bi mogao da ostane i bez plasmana na međunarodnu scenu, dok je Džohor i matematički obezbedio titulu. Gosti su se ipak poneli šampionski, bili su rešeni da pokažu da su zaista najbolji u zemlji i da sa tom titulom za njih nema opuštanja. Slavili su pogotkom Laurija u nadoknadi prvog poluvremena, a u nastavku odoleli pred napadima domaćeg sastava, koji bi po okončanju 21. kola mogao da ostane bez željene treće pozicije.

PERSIB – BARITO PUTERA 1:0 (0:0)

(Fudbal, Indonezija 1)

Trijumfalan početka sezone za Persib, ali možda ne tako ubedljiv kako su se u klubu nadali. Ipak, pobeda se piše. Dugo su tražili put do mreže rivala, nisu uspevali da stvore izglednije prilike pred golom Barito Putere, sve do 85. minuta. Pao je kamen sa srca domaćinu, kada je mrežu gostiju zatresao Klok.