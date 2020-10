Pogađao je Partizan u centar mete skoro svaki put kad je za vreme aktuelne uprave dovodio stranca za napadača. Počelo je angažmanom Abubakara Oumarua leta 2015, nastavilo festivalom golova Leonarda da Silve Soze godinu kasnije, važnu ulogu na putu ka duploj kruni i plasmanu u Ligu Evrope imao je Leandre Tavamba, pogađao je Rikardo Gomes, zavoleli su Grobari i Umara Sadika...

Dovoljno razloga da na Topčiderskom brdu veruju kako su povukli dobar potez kad su odlučili da Nigerijca zameni Žan Kristof Bajbek. Tako je sam novi napadač crno-belih objasnio da mu se izgovara prezime, u startu razvejao leksičku dilemu, a onu koliko će golova postići nema. Jer se njome ne opterećuje čak ni posle podsećanja da je njegov prethodnik Umar Sadik u premijernoj sezoni u Beogradu ispalio 17 preciznih hitaca.

Želi Bajbek sebe da stavi u funkciju ekipe, da ne bude tipičan stranac koji će popunjavati kolone, već igrati za tim.

„Nisam razmišljao koliko ću golova dati. Koliko sam čuo, Sadik je imao sjajnu sezonu, a ja želim da budem deo ekipe u kojoj će svi davati golove. Ne opterećujem se ličnim učinkom“, istakao je Bajbek na promociji u Humskoj.

Francuz je baš od Sadika nasledio „devetku“ i ako bude demonstrirao potencijal svojevremeno prezentovan u mlađim kategorijama Pari Sen Žermena mogao bi da bude još jedan pogodak Partizana.

„Odlikuju me tehnika, brzina, snažan udarac, igra obema nogama, na čemu sam zahvalan bratu koji me je u detinjstvu terao da ne biram da li ću pucati levom ili desnom“.

Babjek je poslednje od devet pojačanja crno-belih u atraktivnom završetku prelaznog roka.

„Srećan sam što sam stigao u veliki klub kakav je Partizan. Nisam toliko spoznao njegovu istoriju, ali znam da je redovno igrao evropska takmičanja. Razgovarao sam sa prijateljima iz Pariza, kad su čuli da me crno-beli žele rekli su mi: 'Vau, ideš u Partizan'. Svi su mi kazali da je Beograd prelep, a navijači fenomenalni“.

Ostalo je još samo da Bajbek ispuni očekivanja Grobara. Možda im se useli u srca za 11 dana, pošto će debitovati na 163. večitom derbiju.

„Pričao mi je Milan Biševac da je to najveća utakmica u Srbiji. Biće mi potrebno vreme da kroz treninge upoznam saigrače. Imam deset dana da se priviknem na okolnosti u kojima sam se našao. Upoznat sa sa pojmom derbija i njegovim značajem“.

Očekuju dosta čelnici, treneri i navijači Partizana od novog napadača. Jedino ih malo brine što će na teren, protiv Crvene zvezde, prvi put posle šest meseci pauze.

"Istina je da sam poslednju utakmicu za Utreht odigrao u februaru, kad se okončala Eredivzija. Zatim sam trenirao individualno, što je drugačije nego kad ste u grupi. Priznajem, nisam 100 odsto spreman, ali ću brzo uhvatiti ritam“.

U Utrehtu je sarađivao sa Željkom Petrovićem, pohvalio ga je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, rekao da je klasni napadač i skrenuo pažnju da bi potencijani problem mogao da bude u saznanju da se često povređuje.

„Dobro se osećam, povrede su prošlost. Tačno je da su me povrede pratile, ali od poslednje nisam imao nikakvih problema. To je iza mene. Postojali su problemi, ali sam minule sezone češće igrao, očekivao napredak u drugom delu prvenstva, ali me je sprečila pandemija. Što je možda, s jedne strane, bilo od koristi da se u potpunosti oporavim. Već sam pričao sa trenerom Stanojevićem i lekarima Partizana, saglasili su se da sam zdrav“, dodao je Žan Kristof Bajbek.

OD IBRE SRPSKE REČI, OD BANJAKA SMS PORUKA

Veza Bajbeka i srpskog viceprvaka uspostavio je Milan Biševac. Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde igrao je zajedno sa Žan Kristofom u Pari Sen Žermenu i bio jedan od ključnih ljudi prilikom realizacije posla.

„Još uvek sam u kontaktu sa tadašnjim saigračima, među kojima je najveće ime Zlatan Ibrahimović. Ostao sam u kontaktu i Maksvelom, posebno moram da pohvalim ulogu Biševca u tom periodu. Naročito van terena. Bio mi je od velike pomoći na ljudskom planu. I dalje održavam konekciju sa fudbalerima s kojima sa sarađivao u PSŽ-u. Razumljivo, od Zlatana Ibrahimovića sam naučio dosta srpskih reči, međutim, nisu za javnost“.

Poznaje Bajbek i srpske reprezentativce.

„Najviše Sergeja Milinkovića Savića i Dušana Tadića. Imate sjajnu selekciju. Cenim kvalitet srpskih fudbalera“.

U Humskoj će se, po logici stvari, najviše družiti sa Sejdubom Sumom i Makijem Banjakom.

„Prilikom odluke da prihvatim ponudu Partizana nisam se vodio samo internacionalcima u ekipi. Čuo sam i za neke srpske igrače visokog kvaliteta. S druge strane, znam da je Suma član državnog tima Gvineje, a Kamerunac Banjak mi je pred polazak iz Pariza poslao SMS poruku „Dobro došao u porodicu, brate“, dodao je Žan Kristof Bajbek.