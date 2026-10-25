Bajern bez trenera i šestorice igrača dobio derbi podno Švarcvalda (VIDEO)
Vreme čitanja: 16min | ned. 25.10.26. | 19:45
Frajburg se junački borio, čak ozbiljno pretio na 1:2...
Bilo je problema, bilo je i malo drame, međutim Bajern se pevajući vraća iz Frajburga - 3:1. Derbi je apsolutno ispunio očekivanja. Momci Julijana Šustera hrabro su se suprotstavili šampionu, želeli borbu prsa u prsa, imali svoje minute, čak ozbiljno pritiskali na 1:2, no u samom finišu baš u toj želji da izbegnu poraz primili su i treći gol. Igrao se peti minut sudijske nadoknade...
Bavarci su podno Švarcvalda igrali bez šestorice važnih igrača (Musijala, Nojer, Dijaz, Kimih, Kim, Pavlović), i to je negde moralo da se oseti. Posebno što je dobar deo fudbalera tima iz Minhena što se našao na terenu iza sebe imao dosta naporan meč sa Arsenalom u Ligi šampiona. Takođe, na klupi nije bilo Vensana Kompanija nakon što je u petak kolabirao i srušio se na treningu, tako da je tim predvodio pomoćnik Aron Danks.
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Bajern je poveo interesantnim pogotkom Dajoa Upamekana, koji je istrčao kontru u stilu ozbiljnih napadača. Pre toga, Francuz je blokirao šut jednog domaćeg igrača, pa se može reći da je odradio 80 odsto posla. Naravno, Majklu Oliseu sve čestitke za pas u prostor...
Drugi gol šampion je postigao u finišu prvog poluvremena. Serž Gnabri je dobio lepu loptu od Natanijela Brauna, ozbedio loptu, pa iz ne baš lagane pozicije, dosta iskosa, pogodio mrežu Mija Bakhausa.
Dok Bajern nije rešio pitanje pobednika Jonas Urbig imao je neke zapažene intervencije. Uz Olisea, Brauna, Gnabrija i Brauna, on je bio najbolje ocenjeni fudbaler gostiju...
U prvoj utakmici dana u Nemačkoj Hofenhajm je ubedljivo savladao Bajer Leverkuzen - 3:0. Ekipa iz Zinshajma napokon se diže ka gornjem delu tabele, gde kvalitetom i pripada. Za 90 i kusur minuta Bajer Leverkuzen uspeo je da stvori tek dve ozbiljne prilike. Prvu u već u 7. minutu, pri rezultatu 0:0, preko Nejtana Tele, drugu preko Ibrahima Maze, kada je Alžirac propustio šansu da poravna na 1:1.
Sve ostalo što su gosti napravili na polovini rivala nije bilo naročito opasno po iskusnog Olivera Baumana...
Imao je Bajer veći posed, na momente prividnu kontrolu, međutim domaćin je bio daleko konkretniji. Pogotovo u drugom poluvremenu. Ulazak veterana Andreja Kramarića u 65. minutu pokazao se ključnim. Hrvat je u 79. minutu realizovao penal koji je iznudio Finskik Aslani, da bi deset minuta kasnije poslužio Aleksandera Prasa za 2:0.
Pras je u prvom minutu sudijske nadoknade dobio crveni karton, no to ni najmanje nije uticalo na konačan rezultat. Štaviše, Maks Moerštet je neposredno potom pogodio za konačnih 3:0.
I u ovoj situaciji Kramarić je odradio veliki deo posla, pošto je pogodio prečku, posle čega se lopta odbila na nogu visokom napadaču...
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BUNDESLIGA – 7. KOLO
Petak
Štutgart - Borusija Menhengladbah 2:3 (1:1)
/Demirović 5, 83 - Skali 38, Mačino 51, Moja 66/
Subota
Augzburg - Union Berlin 1:1 (0:0)
/Masenjo 71 - Haberer 74/
Keln - Šalke 0:0
Majnc - Verder 2:3(1:2)
/Kasi 33, Sung 63 - Filkrug 7pen, 25pen, Rejs 61/
Paderborn - Hamburger 1:0 (0:0)
/Filip 88/
RB Lajpcig - Elverzberg 4:0 (0:0)
/Gomis 48, Romulo 66, 90+4, Baumgartner 84/
Dortmund - Ajntraht Frankfurt 1:0 (0:0)
/Bajer 80/
Nedelja
Hofenhajm - Bajer Leverkuzen 3:0 (0:0)
/Kramarić 79pen, Pras 89, Moerštet 90+5/
Frajburg - Bajern Minhen 1:3 (0:2)
/Bišof 82ag - Upamekano 16, Gnabri 42, Olise 90+5/