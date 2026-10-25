Bajern bez trenera i šestorice igrača dobio derbi podno Švarcvalda (VIDEO)

Bilo je problema, bilo je i malo drame, međutim Bajern se pevajući vraća iz Frajburga - 3:1. Derbi je apsolutno ispunio očekivanja. Momci Julijana Šustera hrabro su se suprotstavili šampionu, želeli borbu prsa u prsa, imali svoje minute, čak ozbiljno pritiskali na 1:2, no u samom finišu baš u toj želji da izbegnu poraz primili su i treći gol. Igrao se peti minut sudijske nadoknade...

Bavarci su podno Švarcvalda igrali bez šestorice važnih igrača (Musijala, Nojer, Dijaz, Kimih, Kim, Pavlović), i to je negde moralo da se oseti. Posebno što je dobar deo fudbalera tima iz Minhena što se našao na terenu iza sebe imao dosta naporan meč sa Arsenalom u Ligi šampiona. Takođe, na klupi nije bilo Vensana Kompanija nakon što je u petak kolabirao i srušio se na treningu, tako da je tim predvodio pomoćnik Aron Danks.