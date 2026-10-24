Šta se krije iza Kompanijevog kolapsa...
Vreme čitanja: 4min | sub. 24.10.26. | 09:46
Premalo sna i odmora, previše kafe, neredovna ishrana i nenormalan obim posla
U Minhenu mobilno stanje. Od sinoć celokupna organizacija bavarskog giganta brine za zdravlje Vensana Kompanija (40). Kako saznaje nemački Bild, zabrinutost u klubu tinja već nedeljama, prvenstveno zbog načina na koji Belgijanac živi i (ne) balansira između privatnog i poslovnog života. Pored toga, Kompani se već danima bori sa opakom virusnom infekcijom.
Kulminacija se dogodila u petak po podne, kada se šef stručnog štaba srušio pored terena tokom treninga U23 ekipe, i to tik uz trenera Bajerna II, Brazilca Dantea (43). Hitna pomoć je munjevito reagovala, podignut je čak i helikopter, međutim Belgijanac je na kraju sanitetskim vozilom prebačen u minhensku bolnicu. Trenutno je pod lekarskim nadzorom i nalazi se u stabilnom stanju.
Izabrane vesti
U svlačionici i među članovima stručnog štaba odavno se šuškalo da mladi strateg živi na ivici pucanja. Premalo sna i odmora, previše kafe, neredovna ishrana i nenormalan obim posla, učinili su da Vini kolabira. Bivši komandant odbrane Hamburga, Mančester Sitija i Anderlehta i sam je priznao da je u prethodnom periodu zapustio sopstveno zdravlje. Posle remija sa Arsenalom (2:2) u Ligi šampiona kazao je:
"Kao trener, želite da držite sve konce u svojim rukama. Prošle nedelje me je zakačio prilično gadan virus. Ignorisao sam signale. Na kraju, telo je jednostavno reklo – dosta je“.
Uprkos svemu, Kompani nije povukao ručnu. Posle gostovanja u Augzburgu (2:2), usledio je naporan trodnevni put u hladni norveški Stavanger (3:3), a potom i priprema za derbi sa RB Lajpcigom (6:1). Prošle subote jedva je izdržao na klupi. Virus ga je potpuno iscrpeo, da bi se na sve nadovezali problemi sa kukom, zbog čega je jedva stajao i peo se uz stepenice. Po završetku meča, doslovno se srušio na kauč u trenerskoj kancelariji. Ipak, već u nedelju se nacrtao na poslu, mada je treninge morao da prepusti saradnicima, zbog detaljnih lekarskih pregleda.
Njegov asistent Aron Danks (43), koji će sutra protiv Frajburga (17.30) komandovati pored aut-linije, vodio je i konferenciju za medije. Danks nije krio da je Belgijanac tvrdoglav:
"Nije nimalo lako naterati Vensana da se odmori. Svi znate kakav je. Rođeni je lider i neverovatan radnik, ali umor i bolest su ga slomili i pauza je prosto neophodna“.
Koliki je Kompani fanatik i radoholik, svedoči podatak da se samo 19 sati posle pregleda vratio obavezama. Vodio je jutarnje razgibavanje u sredu, putovao autobusom sa ekipom do hotela, održao motivacioni govor, delio instrukcije pored terena, davao izjave i odradio konferenciju. Sve to sam, onako kako najviše voli, jer ne prepušta ni najmanji detalj slučaju.
"Vensan je reč rad stavio u srž svake analize. A fudbal je danas analiza", pričao je nedavno Uli Henes, hvalivši na sva usta trenerovu posvećenost. "To mi se toliko dopada kod njega. Nema sumnje da može da bude uzor svim našim ljudima, primer našoj zemlji. Neki ljudi veruju da se uspesi mogu postizati s 'pola gasa', bez napora. To je nemoguće i potpuno je pogrešno. Znate li kada Vensan dolazi na posao? U 7.30! Znate li kada odlazi? Uveče, poslednji... Na njemu se vidi da uživa dok radi ovaj posao, zato i jeste uspešan. Jeste li ga čuli da se nekada požalio da to što mu je neki igrač povređen? Ne, niste, zato što ne gubi vreme na takve stvari, već se bavi time da zamena bude na pravom nivou. Apsolutno svakog našeg igrača učinio je boljim. Pa čak i Harija Kejna, koliko god to suludo zvučalo. E, to je prava trenerska umetnost".
Prethodnih nedelja Kompani se trošio se na sve strane. Nadgledao je radove na proširenju trening-kompleksa i lično insistirao na postavljanju velikih paravana kako bi sačuvao taktičke zamisli od znatiželjnih pogleda. Uz to, noćima je za laptopom do detalja analizirao protivnike, sklapao mozaik tima i pravio planove za transfere. Sav taj stres uzeo je danak. Pokazalo se da su slutnje igrača bile i te kako opravdane. Bajernu sada ostaje samo da se nada brzom oporavku svog kormilara.
⏳⏳⏳
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
⏳⏳⏳
BUNDESLIGA – 7. KOLO
Petak
Štutgart - Borusija Menhengladbah 2:3 (1:1)
/Demirović 5, 83 - Skali 38, Mačino 51, Moja 66/
Subota
15.30: (1,90) Augzburg (4,00) Union Berlin (3,50) - MOZZART RELAX
15.30: (2,10) Keln (3,90) Šalke (3,10) - MOZZART RELAX
15.30: (1,80) Majnc (4,00) Verder (4,00) - MOZZART RELAX
15.30: (2,35) Paderborn (3,80) Hamburger (2,80) - MOZZART RELAX
15.30: (1,43) RB Lajpcig (5,00) Elverzberg (6,00) - MOZZART RELAX
18.30: (1,45) Borusija Dortmund (4,90) Ajntraht Franfkurt (5,90) - MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,70) Hofenhajm (3,90) Bajer Leverkuzen (2,30) - MOZZART RELAX
17.30: (6,75) Frajburg (6,75) Bajern Minhen (1,37) - MOZZART RELAX