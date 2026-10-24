Šta se krije iza Kompanijevog kolapsa...

Kulminacija se dogodila u petak po podne, kada se šef stručnog štaba srušio pored terena tokom treninga U23 ekipe, i to tik uz trenera Bajerna II, Brazilca Dantea (43) . Hitna pomoć je munjevito reagovala, podignut je čak i helikopter, međutim Belgijanac je na kraju sanitetskim vozilom prebačen u minhensku bolnicu. Trenutno je pod lekarskim nadzorom i nalazi se u stabilnom stanju.

U Minhenu mobilno stanje. Od sinoć celokupna organizacija bavarskog giganta brine za zdravlje Vensana Kompanija (40). Kako saznaje nemački Bild, zabrinutost u klubu tinja već nedeljama, prvenstveno zbog načina na koji Belgijanac živi i (ne) balansira između privatnog i poslovnog života. Pored toga, Kompani se već danima bori sa opakom virusnom infekcijom.

U svlačionici i među članovima stručnog štaba odavno se šuškalo da mladi strateg živi na ivici pucanja. Premalo sna i odmora, previše kafe, neredovna ishrana i nenormalan obim posla, učinili su da Vini kolabira. Bivši komandant odbrane Hamburga, Mančester Sitija i Anderlehta i sam je priznao da je u prethodnom periodu zapustio sopstveno zdravlje. Posle remija sa Arsenalom (2:2) u Ligi šampiona kazao je:

"Kao trener, želite da držite sve konce u svojim rukama. Prošle nedelje me je zakačio prilično gadan virus. Ignorisao sam signale. Na kraju, telo je jednostavno reklo – dosta je“. Uprkos svemu, Kompani nije povukao ručnu. Posle gostovanja u Augzburgu (2:2), usledio je naporan trodnevni put u hladni norveški Stavanger (3:3), a potom i priprema za derbi sa RB Lajpcigom (6:1). Prošle subote jedva je izdržao na klupi. Virus ga je potpuno iscrpeo, da bi se na sve nadovezali problemi sa kukom, zbog čega je jedva stajao i peo se uz stepenice. Po završetku meča, doslovno se srušio na kauč u trenerskoj kancelariji. Ipak, već u nedelju se nacrtao na poslu, mada je treninge morao da prepusti saradnicima, zbog detaljnih lekarskih pregleda.