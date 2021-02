Kada Kristijan Falk, novinar nemačkog Bilda na svom tviter profilu označi neku glasinu, ili vest istinitom, onda nema dileme. Posle dve godine pomnog praćenja i skautiranja Maksa Aronsa, minhenski Bajern je spreman da se baci na posao i posle ozvaničenja transfera Dajoa Upamekana, krene po još jednog supertalentovanog fudbalera.

Potvrdio je sportski direktor Noriča Stjuart Veber da su Bavarci spremni da započnu pregovore oko desnog beka, ali i da sve zainteresovane strane smatraju da je najpametnije realizovati ga nadolazaćeg leta. Velikan sa Alijanc arene je već dobio povratnu informaciju da će se cena kretati između 35.000.000 i 40.000.000 evra.

Bajern je poznat kao institucija koja opsežno planira svaki korak, ima unapred pripremljenu transfer strategiju, počinje da otvara poslove na vreme, ondnosno retko kada čeka minut do 12 i eventualne neprilike koje može prouzrokovati konkurencija. A kada god je proizvod kvalitetan, okupi se mnogo onih koji bi želeli da ga imaju. Pa bi najveća smetnja mogao da bude Mančester Junajted. No, Bajern je u slučaju Upamekano pokazao da kada nešto istinski želi, malo ko može da ga osujeti u nameri da to uzme. Tako je Bajernov izvršni direktor Karl Hajnc Rumenige ponosno izašao pred kamere Skaja rekavši da je njegov klub pobedio paklenu premijerligašku konkurenciju u vidu Liverpula i Čelsija, a transfer doskorašnjeg fudbalera Lajpciga je ozvaničen.

Kada je reč o Aronsu, to je momak kojeg je prethodnog leta želela Barselona, ali se na kraju ipak odlučila za Seržinja Desta kojeg je hteo i šampion Nemačke. Pustili su Bavarci tadašnjeg desnog beka Ajaksa, doveli Bunu Sara (8.000.000)iz Marselja kao kratkoročno rešenje i ulogu ramenika Benžamana Pavara, ali im je u glavi očigledno ostao momak iz klase 2000 i fudbaler koji je 2020. nominovan za nagradu Zlatni dečak.

Od starta sezone nije propustio niti jedan minut u Čempionšipu gde je odigrao 29 utakmica uz gol i tri asistencije. Norič za koji trenutno ima 114 takmičarskih nastupa ponosno stoji na čelu tabele drugog ranga engleskog fudbala i cilja ekspresan povratak u Premijer ligu. U sezoni 2019/20 u Premijer ligi momak iz Londona upisao je dve asistencije na 36 utakmica, ali su Kanarinci tada uglavnom bili topovsko meso, a godinu dana ranije u Čempionšipu postigao je dva i namestio šest pogodaka.

Još od momenta kada je prvi put kročio u svet profesionalnog fudbala Totenhem je imao nameru da ga dovede za 15.000.000 evra. Istovremeno ga nanjušio i Lajpcig, a gde ćete bolju preporuku od te. Ko ume bolje da prepozna pravi fudbalski potencijal od Red Bulove fabrike za proizvodnju i unapređivanje talenata.

Dakle, najavljeni odlazak Davida Alabe nije demoralisao Bavarce, već ih je dodatno motivisao da ojačaju i učvrste odbranu za narednih deset godina. Trenutno osim Džeroma Boatenga, izuzimajući odlazećeg Alabau i Sara na kojeg se ne računa ozbiljno, defanzivna linija Bajerna nema igrača starijeg od 25 godina.

