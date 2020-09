Na trenutke deluje kao da su konkurenciji iz regiona odmakli bar pet godina. A onda se u 90 minuta sve okrene za 180 stepeni i shvatimo da je i Dinamo ipak tipičan balkanski fudbalsku klub. Istina, pitanje je da li bi i Dinamo i Crvena zvezda ispali u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona da se igralo na dve utakmice ili da su bar bili domaćini na ovoj jednoj. Ali to sad više nije ni bitno. Ferencvaroš je iskoristio Uefin poklon iznuđen pandemijom korona virusa i pobedom od 2:1 u Budimpešti poslao Modre u plej-of za Ligu Evrope.

Način na koji je Dinamo ispao ponajviše govori o toj našoj zajedničkoj sklonosti samouništenju. Primili su prvi put već u drugom minutu igre, a kad su onda i izjednačili zahvaljujući autogolu protivnika uspeli su sve da prospu na samo Balkancima svojstven način.

Albanac Mirto Uzuni prešao je u kratkom periodu put od tragičara do junaka. On je bio potpisnik tog Fradijevog autogola, ali je on na kraju i postigao odlučujući, drugi gol za Mađare. A nemojmo da zaboravimo da je Uzuni ovog leta stigao u Ferencvaroš iz zagrebačke Lokomotive koja je godinama bila simbol Dinamo bahatosti u prvenstvu Hrvatske, jer svi smo znali da je to filijala Zdravka Mamića.

Mnogo mu je para donela. Sada je mnogo i odnela.

I da sve bude još gore, Uzuni je do tog gola stigao posle katastrofalne greška Joška Gvardiola, igrača kome Dinamova mašinerija već nedeljama diže cenu nadajući se astronomskom obeštećenju. Prvo se javio Lids sa ponudom od 10.000.000 evra, u međuvremenu su se u priču uključili Lids i Lajpcig i na Maksimiru uveravaju da će na 18-godišnjem štoperu uzeti barem duplo više.

Otprilike toliko će međutim izgubiti i na osnovu toga što neće igrati u Ligi šampiona, a podsetimo da bi Modri bili nosioci i u plej-ofu. Da su prošli.

Myrto Uzuni scores at the right end and it’s 2-1 Ferencvaros pic.twitter.com/0m9ccrug6C — Richard Wilson (@timomouse) September 16, 2020





U plej-of za Ligu šampiona ide i Makabi iz Tel Aviva, miljenik žreba za treće kolo kvalifikacija. Bajka Dinamo Bresta okončana je u Izraelu pošto je Dan Biton sa penala u 50. minutu presudio Belorusima. Objektivno, nije im ni bilo mesto čak ni među kandidatima za Ligu šampiona. Miljenik sreće bio je Molde. Norvežani su savladali Karabag, na neutralnom terenu, ali tek posle boljeg izvođenja penala.

LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE - 3. KOLO (JEDAN MEČ)

Utorak (staza nešampiona)

Dinamo Kijev - AZ Alkmar 2:0 (0:0)

/Rodrigez 49, Šarapenko 86/

PAOK - Benfika 2:1 (0:0)

/Janulis 63, Živković 75 - Rafa Silva 90+4/

Gent - Rapid Beč 2:1 (1:0)

/Dorš 36, Jaremčuk 59pen - Demir 90+3/

Sreda (staza nešampiona)

Omonija – Crvena zvezda 1:1 (1:1), penalima 4:2

/Lufner 31, Ivanić 45/

Ferencvaroš – Dinamo Zagreb 2:1 (1:1)

/Lovrenčič 2, Uzuni 65 – Uzuni 23ag/

Makabi Tel Aviv – Dinamo Brest 1:0 (0:0)

/Biton 50/

Karabag - Molde 0:0 penalima 5:6

U toku

Midtjiland – Jang Bojs