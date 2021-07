Na kraju su svi – zadovoljni. Kairat, zato što je dobio štopera u osvit kvalifikacija za Ligu šampiona. Partizan, jer je rasteretio budžet i rešio se fudbalera koji nije bio u prvom planu stručnog štaba. Maki Banjak, jer će u Almatiju finansijski proći bolje nego u Beogradu.

Transfer kamerunskog defanzivca u tabor novog prvaka Kazahstana kompletiran je tokom četvrtka popodne, pošto je po povratku sa priprema u Sloveniji Banjak posetio doskorašnji klub i u društvu generalnog direktora crno-belih, Miloša Vazure, rešio neophodnu papirologiju za selidbu na novu destinaciju.

Od ranije je poznato da će Parni valjak na ime obeštećenja dobiti 500.000 evra – koliko je i uložio u potpis bivšeg prvotimca Olimpije prošlog leta, s tim što je deo prebijen odlaskom Đorđa Ivanovića u Ljubljanu – da bi u međuvremenu postali dostupni i detalji njegove saradnje sa Kairatom.

Banjak će potpisati ugovor na dve i po godine, a prema saznanjima Mozzart Sporta u novom klubu će zarađivati 360.000 evra po sezoni. Okruglo 900.000 ukoliko ostane do kraja kalendarske 2023/24, s obzirom da se prvenstvo Kazahstana igra od marta do novembra. To je ujedno i povećanje u odnosu na platu koju je imao u Partizanu (ravno 300.000 evra).

Nije predviđeno da Partizan dobije procente od naredne prodaje Makija Banjaka, međutim, s obzirom da je nominalno na nuli, a zapravo zaradio duplo nego što je dao Olimpiji (kešom plaćena samo prva rata druga prebijana Ivanovićevim potpisom) na crno-beloj strani Topčiderskog brda ovaj posao su ocenili uspešnim.