Oprostili su se na stadionu Kamp Nou od Žoržinja Vajnalduma čiji se, doduše, potpis u Parizu još čeka, ali Barselonina potraga za novim centralnim vezistom se nastavlja.

Dobili su novi predsednik Barselone Đoan Laporta i njegovi saradnici jasne instrukcije od Ronalda Kumana da mu je potreban novi vezista da pojača konkurenciju pošto je odlazak Miralema Pjanića sve izvesniji. Prema izveštajima uglednih tamošnjih medija, jedan od interesantnijih igrača skautima Barselone je Lorenco Pelegrini­. Navodno je Barselona već uspostavila preliminarne kontakte s Romom kako bi saznali uslove eventualne kupovine. U Rimu su vrlo jasni – platite otkupnu klauzulu i Pelegrini je vaš. A klauzula je 30.000.000 evra.

Ako Roma ne popusti, Barselona bi mogla brzo da odustane od daljih pregovora jer u ovom trenutku prosto nema mogućnost da izdvoji toliki novac. Ne treba da se zaboravi da je Barsa ovog leta dosad potpisala trojicu igrača, Serhija Aguera i Erika Garsiju bez obeštećenja, dok je za Emersona Rojala izdvojeno 9.000.000 evra po prethodnom dogovoru. Stanje u kasi je i dalje klimavo i u klubu se nadaju da bi mogli da naprave jedan jak izlazni transfer koji bi dao mogućnost za neke druge poslove.

Stanje sa reprezentativcem Italije koji se trenutno nalazi u trening kampu Azura pred start Evropskog prvenstva i utakmice s Turskom je takvo da ulazi u poslednju godinu ugovora. To znači da prostora za pregovore ima, samo je pitanje hoće li Roma pristati na to ili ne. Pelegrini je ni na čijoj zemlji jer se ne zna još kakvi su planovi Žozea Murinja s njim. On navodno nije prihvatio prvu ponudu Rome da produži ugovor, pa je prodaja jedna od tri opcije. Druga je naravno da ode sledećeg leta bez evrocenta, ili da ga na zimu neko kupi za siću, što je najmanje verovatno. Barselona svakako ne namerava da ispuni Rominu želju i plati klauzulu.

Da je Barselona zbog finansijskog kolapsa pala na niže grane potvrđuje i to da se za Pelegrinijev potpis rve s Atalantom. Daleko od toga da je Atalanta mali klub i poslednjih godina je postavila standarde teško dostižne za mnoge s malim budžetima, ali je u globalnom smislu Barselona ipak daleko veći sistem od Boginje provincije.

Atalanta i Roma su poslednjih godina uspostavili solidnu poslovnu saradnju gde je nekoliko igrača otišlo u Rim. Poslednji među njima su Rodžer Ibanjez, Đanluka Manćini i Brajan Kristante. Mundo Deportivo navodi, a italijanski mediji potvrđuju da Atalanta na konto dobrih odnosa ima kombinaciju da Pelegrinija dobije po popustu za 20.000.000 evra. Ne zato što Vučica to želi, već su u klubu realni i smatraju da bi bila šteta da Pelegrini ode i ne ostavi za sobom bar nešto novca od prodaje. Pogotovo jer on (zasad) odbija da produži ugovor.

E sad, dok je za Barselonu problem obeštećenje, Atalanti za oko zapada plata koju traži. A to je 4.500.000 evra. U Bergamu najveću platu ima Josip Iličić sa bezmalo 2.000.000 evra, pa bi Pelegrinijeva primanja bila opterećenje za budžet. Što se obeštećenja tiče, Atalanta može da plati 20.000.000, samo je pitanje da li će se naći s igračem za njegov deo.

