Nešto manje od mesec dana ostalo je do završetka prelaznog roka, a Barselona ima mnogo nerešenih pitanja u vezi sa igračkim kadrom za predstojeću sezonu. Jer mnogo je igrača koji odlascima treba da napune klupsku kasu i povećaju potrošački potencijal. Dolaskom na Kamp Nou, Ronald Kuman precrtao je sijaset imena, a posle Ivana Rakitića koji je za siću otišao u Sevilju, naredna dva izlazna transfera biće Luis Suarez i Arturo Vidal. I nisu jedini jer bi njihovim stopama mogao da krene Nelson Semedo, iako je dolaskom holandskog stručnjaka proglašen jednim od onih koji sigurno ostaju u redovima vicešampiona. Međutim, Portugalac je na ceni, a ako stigne prava ponuda klub je neće odbiti. Pomenutoj trojci priključuje se i Samuel Umtiti i još osmorica fudbalera.

Ali da krenemo od onih koje traže giganti evropskog fudbala. Interesovanje Atletiko Madrida za Luisa Suareza može da poremeti planove Juventusa. Prema pisanju italijanskih medija, Stara dama bi Pistolera kupila za 3.000.000 evra, uz još 13.000.000 na ime potencijalnih bonusa. Urugvajac traži nadoknadu za potpis, a problem predstavlja i činjenica da nikada ranije nije nastupao u Seriji A. Rohiblankosi predstavljaju šansu da treći najbolji strelac u istoriji Barselone ostane na španskom tlu koje posznaje u srž.





Kada je reč o Arturu Vidalu, Čileanac je dao zeleno svetlo Interu, ali ostaje uporan u nameri da naplati poslednju godinu ugovora sa Kataloncima. Poslovično dobro obavešteni Fabricio Romano javlja da će 33-godišnji vezista postati Nerazuro u narednih nekoliko dana.

Samjuel Umtiti koji ima ugovor do 2023. godine je prvobitno odbio da bude stavljen na transfer listu, ali je vrlo brzo shvatio da njegova budućnost nije na Kamp Nou. Kuman mu je to jasno stavio do znanja, a agent francuskog reprezentativca je već počeo da mu traži novu sredinu. Za sada kao najbolja opcija deluje Lion.

Tu je i Rafinja Alkantara. Ponuda iz Kine, potom interesovanje premijerligaša, hteo ga je i Lacio. Kuman je zadovoljan onime što pruža mlađi brat poznatijeg Tijaga, ali ako stigne zadovoljavajuća ponuda i on bi vrlo lako mogao da pakuje kofere.





Kao igrači na kojima bi Barselona rado prihodovala u aktuelanom prelaznom roku ostaju Žunior Firpo, Žan Kler Todibo, Martin Brajtvajt, Musa Vage, Monću, Hual Miranda i Oriol Buskets. Izvesno je samo da katalonski gigant želi da ih proda. Međutim ili je interesovanje klubova sporadično, ili u slučaju konkretnih ponuda Barselona ne smatra da su dovoljno izdašne.

Primera radi, od pomenute sedmorice najviše novca mogli bi da donesu Firpo i Todibo, ali klub ni jednog, ni drugog nije spreman da pusti ispod 25.000.000 evra.

