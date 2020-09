Nedugo pošto je Totenhem završio transfere Serhija Regilona i Gereta Bejla, postalo je jasno koliko je madridski Real zapravo rasteretio budžet od nekih astronomskih plata i koliko se novca slilo u kasu od svih dosad završenih transfera.

Preko 100.000.000 evra Blankosi su ubacili u kasu od prodaja, plus još 25.000.000 od velikodušne odluke svih prvotimaca da im se ne uplati bonus u visini od po 1.000.000 evra zbog osvojene Primere i španskog Superkupa, pa na sve to klub se ratosiljao i plata Gereta Bejla i Hamesa Rodrigeza – ukupno 25.000.000 evra neto godišnje –, pa se ovaj prelazni rok u Madridu već okarakterisao kao uspešan jer je cilj i bio da se fokus stavi na rasterećenje budžeta.

Na drugom kraju Španije, tačnije u srcu Katalonije, Barselona na manje od dve sedmice pre kraja prelaznog roka nema završen nijedan posao koji je Ronald Kuman želeo –dogovoren je transfer Seržinja Desta iz Ajaksa –, niti klub ima mnogo novca za kupovine, a iako je cilj takođe bio da se obezbedi nešto novca za rad na tržištu, Barselona je dobila praktično samo mrvice…

Klub su tokom leta napustili Artur Melo, Arturo Vidal, Ivan Rakitić, danas Nelson Semedo, uskoro će i Luis Suarez, a zauzvrat dobila Miralema Pjanića koga, bar po nekim navodim, Ronald Kuman ni ne želi nešto preterano, te nešto novca. Tačnije, 44.000.000 evra od svih poslova. Naravno, u tu svotu bi teoretski moglo da se uključi i onih 70.000.000 evra od prodaje Artura Mela Juventusu što bi drastično podiglo iznos prihoda, ali je najveći deo novca (čitaj: 60.000.000 evra) otišlo na istu adresu za pomenutog Pjanića.

Od novca koji je Barseloni ostao moći će da se završi jedan posao, a to je dolazak Seržinja Desta, koji će zauzeti Semedovo mesto u timu. I za taj transfer iz Ajaksa Barsa je prvo morala da proda Semeda Vulvsima, pa tek onda da krene u akciju. To je sve posledica haotičnog poslovanja katalonskog giganta poslednjih godina, u kojem je utrošeno na stotine miliona evra bez onog najvažnijeg rezultata, a to je povratak na krov Evrope posle pet godina čekanja. I posle Destovog transfera ostaće kusur od oko 18.500.000 evropskih novčanica. Možda to bude dovoljno da se pokrije eventualni dolazak Žoržinja Vajnalduma, mada su sve glasnije spekulacije da će Holanđanin i poslednju godinu ugovora provesti u Liverpulu.

Kada se podvuče crta, Barselona je uspela da napravi samo jednu veliku stvar – da rastereti budžet izuzetno visokih primanja pojedinaca koji su otišli, a ukupno će klub uštedeti na tom polju približno 40.000.000 evra neto na godišnjem nivou. Pa i od te sume treba odbiti ono što će Pjanić i Dest zaraditi. Zasad je poznato da je Pjanićeva plata 7.500.000 evra neto, plus bonusi.

Gledano iz svih drugih aspekata, Barselona je po ko zna koji put u poslednjih nekoliko godina – podbacila. Ne samo na ekonomskom planu, već i u ljudskom aspektu. Luis Suarez je doveden do suza zbog načina na koji su se klupski oci, a pogotovo Đosep Marija Bartomeu ophodili prema njemu i kako su mu na svakom koraku sabotirali odlazak po cenu toga da prihvati manju otpremninu.

Za Ivana Rakitića, koji je ušao bio u poslednju godinu ugovora, Barselona je od Sevilje odmah dobila 1.500.000 evra, a taj posao mogao bi kroz bonuse da naraste na 10.000.000 evra. Međutim, kako je pre samo godinu dana Barsa odbijala i 30.000.000 ili 35.000.000 evra za hrvatskog reprezentativca, jaz je evidentan. Mada, na to je uticao i pad vrednosti igrača na tržištu zbog globalne krize.

Arturo Vidal je otišao u Inter bez obeštećenja, ali će Inter uplatiti bonus od milion evra baziran na osnovu rezultata i njegovih igara. Luis Suarez će na kraju verovatno otići u madridski Atletiko bez obeštećenja, opet uz možda neki simboličan novac za bonuse. S tim što će Barselona do kraja juna sledeće godine morati ipak da isplaćuje njegovu preostalu platu od 14.000.000 evra neto, odnosno 28.000.000 evra bruto.

Uz Artura najveći novac doneo je Semedo sa prodajom u Vulvse za 30.000.000 evra. Na kraju Barsa je od prodaje mladog Horhea Kuenke u Almeriju inkasirala još 2.500.000 evra, što će se dodati na onaj prethodni račun.

Kada se podvuče crta, Barsa je loše prošla ovog leta. I Real je morao da napravi neke kompromise, pa se tako pojavljuju priče da je Hames Rodrigez u Everton otišao bez obeštećenja, ali je sveukupno čini se Kraljevski klub mnogo bolje poslovao i napravio tačno ono što je želeo. Rasteretio budžet, nastavio fazu smene generacije koja Barselonu tek čeka i nije ovog leta nikoga dovodio jer se klub sprema za još jedan pakleni prelazni rok narednog leta.

Barselona je ostala bez ozbiljnih imena i igrača od kojih su neki krojili noviju istoriju kluba, a bez adekvatnih zamena, pre svih Lautara Martineza koji će izgleda ostati tiha patnja ove uprave, pa Ronald Kuman praktično mora da osmisli taktiku s onim što ima.

Ukratko – ovo je slika i (ne)prilika haotičnog rada Barselonine uprave koja će verovatno već u martu naredne godine biti komplet smenjena…

