Barsini ugovori na tacni - ko je slobodan, ko siguran, a ko upitan?

Cela Barselona nestrpljivo čeka da prođe 10. jun kako bi svi bili sigurni da Lionel Mesi neće aktivirati izlaznu klauzulu i otiću posle 15 godina boravka samo u prvom timu. Kada taj datum prođe, na spisku obaveza klupske uprave je sastanak sa Mesijem zakazan za predstojeću sedmicu kako bi se razgovaralo o novom ugovoru. Ali, to nije sve...

Dok se u klupskoj upravi još razmišlja o tome da li će se Mesi pojaviti na razgovoru pošto je njegov otac Horhe još “zaglavljen“ u Rosariju zbog pandemije virusa korona, Barselona razmišlja i o nizu konkretnih poteza kako bi se sačuvao mir u timu i obezbedila određena širina sastava za naredne godine. Naime, Barselona će u narednim sedmicama obaviti niz razgovora sa igračima na koje se računa u budućnosti kako bi se njihovi ugovori zacementirali. Ostali će dobiti ili već imaju dozvolu da odu i potraže novu sredinu.

Krenimo redom... U ovom trenutku Barselona uz Mesija ima još četvoricu igrača kojima ugovori ističu leta 2021. godine. To su Ivan Rakitić, Arturo Vidal, Luis Suarez, Riki Puig i Aleks Kolado. Jedini kome se saradnja završava 30. juna i za koga svi znaju da neće ostati je Arda Turan. Doduše, turski vezista praktično godinama nije član Barselone... Katalonski Mundo Deportivo otkrio je sledeće podatke – Barselona sa Puigom ima opciju automatskog produžetka ugovora na još dve godine u svakom trenutku, dok Luis Suarez nije u planovima posle isteka ugovora... Ivan Rakitić i Arturo Vidal imaju dozvolu da odu čim se otvori transfer pijaca, a sezona u Primeri završi. Slučaj mladog Aleksa Kolada biće uzet u razmatranje u budućnosti, dok bude jasnije ima li za njega budućnosti u klubu ili ne. Kukurelja, Rafinja i Miranda imaju ugovore do 2021. godine i neizvesnu budućnost u klubu.

Mark Andre ter Štegen (©Reuters)

Prelazimo na one sa ugovorima do juna 2022. Mark Andre ter Štegen je već nekoliko puta odbio da pregovara sa upravom o novom ugovoru i pitanje je da li će razgovora uopšte biti. Nemački golman nezadovoljan je platom koju dobija (blizu 5.000.000 evra), a pošto Barselona ne želi da mu drastično uveća primanja, on odbija da sedne za pregovarački sto. Ali, Barselonin cilj je da ga zadrži, što znači da će jedna od dve strane na kraju morati da poposti... U ugovorima Đerara Pikea i Serđija Roberta imaju opcije automatskog produžetka saradnje ako dođu do određenog broja utakmica. Nelson Semedo je trenutno “ni na nebu, ni na zemlji“, pošto se od ranije glasno priča o njegovom odlasku iz Barselone, da li u Juventus ili Mančester Siti, ostaje da se vidi. Portugalac je bio zainteresovan da ostane, ali pošto njegov agent Žorž Mendeš još nije uspeo da ubedi vrhušku kluba da značajno podigne njegova primanja, sve karte su otvorene. Mada, ako pregovori s Juventusom ili Sitijem ne budu doneli željeni rezultat, klub neće mnogo eksperimentisati.

Ansu Fati (©Reuters)

Sledeći je Ansu Fati. Mada ima ugovor na još samo dve godine, nedavno odlukom da odbije ponudu od 100.000.000 evra od neimenovanog kluba Barselona mu je jasno stavila do znanja da računa na njega. Cilj je da dobije ugovor na još tri godine od momenta isteka sadašnjeg, uz minimalnu otkupnu klauzulu od 400.000.000 evra. Trenutna je na 170.000.000 evropskih novčanica. Alenja je neizvestan.

Pitanje je šta će biti sa golmanom Netom i Samuelom Umtitijem. Oni imaju potpisanu saradnju do 2023, ali se već spekuliše da mogu da idu u slučaju dobre ponude. Klemon Lengle je kategorisan kao nedostupan za sve potencijalne kupce, tako da će verovatno dobiti ponudu za novi ugovor, dok će se Serhio Buskets penzionisati na stadionu Kamp Nou, pa je samo pitanje do kada će ostati. Filipe Kutinjo je verovatno najveća nepoznanica. Ugovor mu traje do juna 2023, a ako ovog leta stigne pravi poziv, otići će sigurno. Žan Kler Todibo takođe, dok će Musa Vage verovatno još jednu godinu provesti na pozajmici...

Oni za koje ne treba brinuti u ovom momentu, bar u smislu trajanja ugovora su Đordi Alba, Žunior Firpo, Artur, Antoan Grizman i Martin Brajtvajt. Međutim, situacija je sledeća – Albi je pod hitno potrebna prirodna zamena na levom boku, pošto se Žunior Firpo nije pokazao kao najbolje rešenje i možda će otići ako za njega stigne prava ponuda. Artur i Grizman više ne moraju da razmišljaju o svom statusu, iako su donedavno obojica bili predmeti spekulacija na tržištu, dok je veliki znak pitanja iznad Brajtvajta. Svima je jasno da je on stigao u zao čas, kada su sve druge opcije bile neizvodljive na pijaci. Možda ode već ovog leta, a ako ne, onda narednog sigurno. Mladi igrači poput Emersona i Pedrija su zasad sigurni, ali im predstoji dug period adaptacije i dokazivanja...

Podsetimo, Barselona još čeka dolaske Trinkaa i Mateusa, koji imaju ugovore do 2025. godine, a najavljuje se da će istu dužinu saradnje dobiti i Lautaro Martinez. Naravno, ako dođe...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com