Gori Ostrvo, gori Severni London – Geret Bejl se vraća u Totenhem posle sedam godina od odlaska u madridski Real u tada najskupljem transferu svih vremena!

Čekao se Mančester junajted, ali to je samo bila varka, jer Totenhem radi apsolutno sve da bi velškog ofanzivca doveo na supermoderni novi Vajt Hart Lejn. Izvori poput Sana tvrde da je Bejl već prošao lekarske preglede, Dejli mejl pod vinjetom “ekskluzivno“ piše da je transfer već gotov i da se samo čeka njegovo ozvaničenje, dok Skaj sport ipak ide umerenijim tonom sa informacijama da je Totenhem ipak “blizu da zatvori posao“. I to je formulacija kojoj mi u ovom trenutku najviše verujemo.

Nema dileme da će Geret Bejl karijeru nastaviti u klubu koji ga je izdigao u najveće zvezde evropskog i svetskog fudbala, jer advokati dva kluba završavaju papirologiju, dok se čelnici dva kluba dogovaraju oko završnih detalja transfera. Totenhem za Bejla plaća ukupnu cenu od 22.500.000 evra, što će biti novac za njegovu platu i troškove obeštećenja za jednogodišnju pozajmicu. Sa ili bez opcije otkupa, to još ostaje da vidimo...

Od te sume na Bejlovu platu ide 16.500.000 evra, što će ga učiniti daleko najskuplje plaćenim igračem u timu! Ta uloga trenutno pripada Hariju Kejnu s godišnjim primanjima tek nešto većim od 11.000.000 evra. Dok se stručnjaci pitaju koliko je rizičan Totenhemov posao sa Bejl, odnosno da li je Velšanin “istrošena sila i pobednik željan dokazivanja“, s ovim detaljima postaje ipak jasno da će povratnik u redove Pevaca morati da opravda svaki cent jer u klubu nikada niko nije imao ni približno tako visoka primanja...

Real je u ovom dilu najbolje prošao, jer se sigurno oslobodio basnoslovne plate od gotovo 17.000.000 evra neto (kada se odbiju porezi), dok je uz to zaradio i simboličnih 6.000.000 evra. Totenhemu tek ostaje da vidi da li će se Bejl i koliko isplatiti tokom sezone. Uprkos tome što je nedavno odigrao dve utakmice za Vels, on se u Madrid vratio povređen, četiri dana posle utakmice sa Bugarima u Kardifu. Od tada Bejl trenira isključivo u teretani i individualno, zbog čega su odgovorni ljudi u klubu bili jako besni, a Zinedin Zidan i on su imali neprijatan razgovor u kome su sevale varnice... Real je zatim počeo da briše sve dokaze o Bejlovom trenutnom postojanju u klubu, jer je prvo iz svih zvaničnih prodavnica povukao robu s njegovim likom i potpisom, zatim ga izbacio iz promotivne kampanje za novu opremu, plus uklonio sve što je vezano za njega u trening centru.

Verovatno su još tada odgovorni u Realu znali da se sprema veliki transfer, a ostrvski i španski mediji su prvo najavljivali Mančester junajted kao sledeću stanicu u Bejlovoj karijeri. U sredu su se stvari drastično promenile i Totenhem se pojavio kao klub spreman da u paketu dovede Serhija Regilona na levom beku, plus Gereta Bejla!

Nije tajna da Real Madrid i Totenhem godinama imaju dobre poslovne odnose preko vodećih ljudi Florentina Pereza i Danijela Levija, pa su obojica direktno uključeni u pregovorima za oba transfera i očekuje se da će sve biti ozvaničeno najkasnije do kraja sedmice.

