Četiri puta su Italijani bili prvaci sveta, jednom su se peli i na krov Evrope, imali su slavne igrače i moćne timove, ali se ne pamti kada su na ovakav način oduševili ljubitelje fudbala širom planete. Ne deluje realno da ova selekcija 11. jula podigne šampionski pehar na Vembliju u Londonu, u svojim redovima gotovo da nema istinsku fudbalsku zvezdu, ali ovaj sastav Roberta Mančinija ima poseban šarm. Dar koji je nedostajao mnogim prethodim generacijama. Ova Italija ume da igra i atraktivno i na rezultat. Može da učini to da protivnik sat vremena ne vidi njen gol, a sa druge strane i da ga potpuno uništi iz kontranapada. Činjenica je da niko nije igrao bolji fudbal u dosadašnjem toku Evropskog prvenstva.

Stoji i ta škola mišljenja da se obejktivna snaga jednog tima ne može meriti u okršajima sa selekcijama druge kategorije, kao što su Turska i Švajcarska. Ali, Italija nije na Evropskom prvenstvu počela da igra na ovakav način. Ovaj proces dominacije traja već duže vreme i čini se da je sve potpuno sazrelo, u idealnom trenutku. Mančinijeva Italija ima 10 vezanih pobeda bez primljenog gola, uz gol razliku 31:0. Ali to je samo niz u kojem je mreža Azura ostala netaknuta. Poslednji poraz ova selekcija doživela je 10. septembra 2018. godine od Portugalije u Ligi nacija, a od tada do danas odigrala je 29 utakmica i ostvarila 24 pobede, uz pet remija.

Da li je to dovoljo da im se prizna da su ozbiljan favorit za osvajanje ovog turnira? Verujemo da jeste.

Ali možda je upravo ta činjenica da nisu u prvom krugu favorita za osvajanje turnira i pomogla ovom Mančinijevom timu. Nije bilo pritiska one vrste koji bi mogao potpuno da parališe ekipu. Ova Italija je pokazala da je i te kako u stanju da igra na tom talasu euforije, mada je tek sada očekuju ozbiljna iskušenja. Put kroz osminu finala ne bi trebalo da bude težak, s obzirom da prvoplasirana selekcija grupe A ide na drugoplasiranog iz grupe C, a to bi prema očekivanjima trebalo da budu Austrija ili Ukrajina. Ipak, prva granitna prepreka stiže u četvrtfinalu, gde stiže prvoplasirani tim grupe B, a to je moćna Belgija. Tada će kvalitet Azura, ali i to eventualno zvanje favorita, biti stavljeno na zvaničnu proveru.

"Na Evropskom prvenstvu su Francuska, Portugalija i Belgija. Jedni su svetski, drugi evropski prvaci, a treći najbolje rangirana selekcija na planeti. To su selekcije koje su građene više godina i sasvim je prirodno da su one ispred nas. Ali u fudbalu se sve može dogoditi, ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo", rekao je Mančini.

MANČINIJEVO BESPREKORNO POVLAČENJE POTEZA

©Reuters

Verovatno nije bilo tipičnog ljubitelja fudbalske igre koji se na saopštavanje startnih 11 Italije pred meč sa Turskom nije zapitao - da li je moguće da ne igra Federiko Kjeza? Kakav, bre, Berardi? Ipak, Mančo se u ovoj situaciji svesno odrekao Juventusove zvezde i njegovih ubitačnih prodora po boku i opredelio za igrača koji će odraditi mnogo važniji posao za ekipu.

Igrač Sasuola mu je za to poverenje uzvratio sa dve asistencije na otvaranju turnira. Bio je direktno odgovoran za "otvaranje" bedema i turske i švajcarske odbrane. Na otvaranju je imao evidentnih problema sa tremom, ali ga je Manćini istrpeo i to mu se vratilo na terenu. Protiv Švajcaraca je bio izuzetan, sjajno je pronašao najboljeg igrača utakmice i saigrača iz Sasuola Manuela Lokatelija i tako direktno uticao da i onako dezorijentisani protivnik bude potpuno izbačen iz koloseka.

Mančinijevo umeće se ogleda upravo u tome da je igrače kojima niko nije davao poseban značaj pretovrio u ključne poluge svog tima. Pred početak turnira pozicija levog beka označena je kao najslabiji deo tima, a onda se pojavio Leonardo Spinacola i urnisao desnu stranu turske reprezentacije. Ključni Manćinijev potez je bilo to što je Spinacoli pružio mnogo više ofanzivne slobode i iskoristio njegove izrazite napadačke mogućnosti. Bočni igrač Rome nije klasičan bek, već igrač za sistem sa trojicom defanzivaca, koji je forsirao Paulo Fonseka prošle sezone. U sistemu koji igra Italija, Spinacola je u napadu konstatno iza leđa Lorencu Insinjeu, koji mu ostavlja brisan prostor i mogućnost da reaguje iz drugog plana.

"Imao sam sreće u tome što sam imao nekoliko vrlo dobrih igrača, koji vole da igraju, uživaju, ali i da rizikuju. Igrači su ti koji zaslužuju zasluge, pokušavam da objasnim svoj misaoni proces. Put je još dug", kaže Mančini.

(1,55) ITALIJA (3,80) VELS (7,00)

Šta tek reći za Manuela Lokatelija? Nekadašnja nada Milana, koja je morala sreću da traži u Sasuolu, verovatno ne bi imala mesta u timu da je Marko Verati potpuno spreman. Ovako, mladi vezista je u potpunosti iskoristio svojih pet minuta protiv Švajcarske. Oduševio je osećajem za ubacivanje u prostor kod prvog gola, kada je poslao dubinsku loptu za Berardija, a onda došao do situacije da iz peterca zatrese mrežu Jana Zomera, dok je kod drugog svima stavio do znanja da poseduje i izuzetno precizan udarac.

Dakle, Mančini je svima pokazao da Italija nisu samo Imobile, Donaruma, Bonuči i Kjelini, već da tu ima igrača koji svojim kvalitetom ovaj tim pretvaraju u nepodnošljivog protivnika. Da li mogu do samog kraja turnira biće poznato vrlo brzo, ali za ono što rade na samom startu Evropskog prvenstva zaslužuju svaki respekt.