Bes i neverica na Old Trafordu: Kako kazniti 'izgrednika' Lisandra?

Pozicija Džejsona Vilkoksa nije ugrožena, ali Lisandrov status se trenutno preispituje. Klub razmatra disciplinske mere, a Argentincu je ugrožen i produžetak saranje. Aktuelni ugovor mu ističe narednog leta, a klub ima opciju da ga produži na još godinu dana, mada je veliko pitanje hoće li se to desiti.

Sky tvrdi da je među rukovodiocima zavladalo osećanje besa i neverice, a da su određeni saigrači revoltirani jer se iz Lisandrovih reči čita da ekipa nije dovoljno dobra da se takmiči na vrhunskom nivou. Čak je po ulasku u avion na madridskom aerodromu Barahas, najmanje jedan saigrač burno reagovao ušavši u verbalni klinč sa Martinezom pred ostatkom tima.

Međutim, ako se zna da Martinez već neko vreme pokušava da izdejstvuje odlazak sa Old Traforda, te da je letos pokušavao da izgura transfer u Atletiko Madrid u tamo se ujedini sa reprezentativnim kolegom Kutijem Romero, postaje jasnije zašto se osmelio na istup kakav ne viđamo čestu u vrhunskom fudbalu. Pritom, ovo nije prvi put da Argentinac javno targetira rukovodstvo kluba. Sličnu stvar uradio je u Ajaksu, kada je, želeći da izvrši pritisak na Kopljanike da ga prodaju Junajtedu, nazvao sportskog direktora Gerija Hamstru nikogovićem.

Uprava Junajteda ne sme da vuče ishitrene poteze budući da je Martinez standardni prvotimac Majkla Kerijka, te da je zadnja linija ozbiljno uzdrmana zbog povreda i suspenzija. Leni Joro je zaradio crveni karton u Madridu i čeka ga utakmica suspenzije, minutaža 33-godišnjeg Harija Megvajersa se mora dozirati, Luk Šo je van stroja na neodređeno vreme (Heven prinudno igao levog beka protiv Atletika), a igrači koji bi mogli da uskoče na bočne pozicije poput Dorgua i Mazrauija su takođe povređeni.

U moru problema, Lisandro je iskočio kao nova glavobolja Junajteda. Kako preduprediti da negativan uticaj nastavi da se širi - novčano ga kazniti, poslati na hlađenje, ili smišljati nešto treće?