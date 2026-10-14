Lisandro oštro po upravi Junajteda: Lako je reći - trener i igrači su krivi, šta je sa drugima?

Ipak, ne želeći da čeka da uprava kluba baci pod voz još jednog trenera, defanzivac mančesterskog tima Lisandro Martinez je po završetku meča odigranog u Madridu uradio nešto nesvakidašnje - udario na čelnike Junajteda. Iako se o tajmingu njegovog akta da raspravljati, argentinski defanzivac je pred kamerama Amazon Prajma bez previše ustezanja rekao ono što mnogi misle već neko vreme - da krivce za posrtanje kluba ne treba tražiti (samo) na terenu, već i u kancelarijama Old Traforda.

Fudbaleri Mančester Junajteda pretrpeli su novi udarac, pošto su u drugom kolu Lige šampiona poraženi od Atletiko Madrida rezultatom 2:0. Bio je to peti vezani meč bez pobede za engleski klub u svim takmičenjima, što je dodatno produbilo krizu na Old Trafordu i stavilo trenera Majkla Kerika pod još veći pritisak javnosti.

Vidno razočaran izdanjem ekipe, Martinez je priznao da mu je teško da sakrije frustraciju, istakavši da je poraz od Madriđana prava slika situacije u kojoj se Junajted trenutno nalazi.

"Veoma, veoma loše", bio je kratak komentar 28-godišnjeg štopera na pitanje novinara kako bi sumirao igru svog tima. A onda se 'otvorio' i pustio da sva frustracija govori iz njega:"Moraću mnogo da se kontrolišem, ali ponekad je ovo odraz stanja u kakvom je naš klub trenutno. Imali smo fantastičnu prošlu sezonu i sada očekujemo više od vrha, od rukovodstva, da dovedu još igrača kako bismo bili konkurentni, jer su mnogi timovi takođe doveli mnogo igrača. Atletiko takođe ima sjajan tim, zasluženo je pobedio danas.“ Na direktno pitanje da li je očekivao da će uprava tokom leta uložiti više novca u rekonstrukciju tima, Argentinac je bez ustezanja prozvao tehničkog direktora.

"Da, 100 odsto. Očekujem više od našeg tehničkog direktora (Džejsona Vilkoksa, prim.aut.). Da budem iskren, kao igrači moramo da uradimo više, ali je takođe važno da kada pravite snažan tim budete spremni za ovakve večeri."

Upitan koje su to tačno pozicije na terenu zahtevale pojačanja, Martinez je naglasio da je celokupnom igračkom kadru bila potrebna sveža krv kako bi se nadogradili na uspehe iz prethodne godine.

"Generalno treba pojačati tim. Prošle sezone smo uradili sve, stvorili smo bazu da napravimo neverovatan tim. Frustrirajuće je, razočaravajuće, dolaziti ovde i ne videti svoj tim kako pokušava da ostvari neverovatan rezultat.“

Engleski mediji već uveliko spekulišu o potencijalnom otkazu Majklu Keriku, ali Martinez je stao u odbranu svog trenera.

"On daje sve od sebe. Svaka sezona je drugačija. Ne možete ostati na onome što ste uradili prošle sezone. Timovi znaju kako igrate, znaju svaki detalj, ako se ne promenite sledeće sezone, to je ogroman problem.“

Za kraj, Argentinac je poslao jasnu poruku čelnicima kluba da odgovornost za loše rezultate moraju da preuzmu i oni koji donose ključne odluke u klupskim kancelarijama.

"Ne možete samo da menjate menadžere. Šta je sa drugim ljudima u klubu? Ne mogu više da kažem. Večeras je lako reći – trener je kriv, lako je reći – igrači su krivi, ali takođe moramo da sagledamo i druge oblasti", zaključio je Martinez.

A dok čekamo reakciju sa Old Traforda, Martinezove izjave prokomentarisao je Vejn Runi. Iako razume potrebu argentinskog reprezentativca da kaže šta misli, legendarni napadač Junajteda smatra da je takav istup trebalo da ostane unutar kluba, aludirajući na to da i sam štoper mora prvo da pogleda sebe.

"Ne slažem se sa Martinezovim komentarima. Smatram da je igra bila sasvim u redu, mislim da je bila bolja i da je bilo nekih pozitivnih znakova. Ovo je teška situacija, jer sam i ja kao igrač uvek otvoreno govorio ono što mislim i prirodno je da imate svoje mišljenje. Ipak, mislim da je on možda otišao malo predaleko i da je to trebalo da ostane u svlačionici. Navijači žele da čuju igrače, žele da vide da im je stalo. Jasno je da mu je stalo i da želi da klub uloži više novca u igrače, ali da bi se to dogodilo, iskreno govoreći, on je verovatno jedan od igrača koji bi prvi izleteli kroz vrata", rekao je Runi u studiju Amazon Prajma.