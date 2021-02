Bio je besan Đenaro Gatuzo na Nikolu Maksimovića zbog kardinalne greške kod prvog gola u porazu od Đenove, a Aurelio de Laurentis je sada besan na Rina zbog loših rezultata.

Nedeljama unazad se Gatuzu drma klupa, mada je kontroverzni filmski producent odbijao da okrene leđa nekadašnjem vezisti Milana i italijanske reprezentacije. Ali, sve ima svoju granicu. A Gatuzo je svoju dotakao s porazom od Grifona. Milanski dnevnik Gazeta delo Sport tvrdi da je De Laurentis poludeo na sve u klubu, a pogotovo na šefa stručnog štaba zbog slabe igre i poraza, što je i te kako znao da stavi do znanja svima.

De Laurentis je utakmicu navodno ispratio iz svog stana u Rimu, a kada se sve završio uzeo je telefon u ruke, nazvao Gatuza i pred njim postavio ultimatum – pobedi naredne dve utakmice ili odlazi! I to bi možda bio rešiv problem da Napoliju ne slede utakmice protiv Atalante i Juventusa. Napoli već u sredu ide na noge Atalanti u revanš meču polufinala Kupa, a samo tri dana kasnije u goste dolazi Juventus u derbiju Serije A. Na sve to sledi i dvomeč s Granadom u Ligi Evrope, plus gostovanje Atalanti u Seriji A. Dakle, Gatuza i Napoli čeka baš dosta posla u naredne tri sedmice...

U slučaju da Gatuzo ne uspe da ostvari zacrtani cilj, zamena je spremna. De Laurentis je već zvao Rafu Beniteza da se vrati, a u slučaju da Španac definitivno odbije poziv iz Napulja, sledeća meta je Valter Macari. De Laurentis je već probao da vrati Maurisija Sarija, ali je on odbio ponudu.

Prvi čovek Napolija je već jednom demantovao vesti da je spreman da otpusti Gatuza i sportskog direktora Kristijana Đuntolija. Sada se situacija okrenula naglavačke...

Napoli se nalazi na petoj poziciji na tabeli, sa tri boda zaostatka za četvrtoplasiranom Romom, ali uz meč više.

