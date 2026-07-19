BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

NORČEPING - SANDVIKEN (tip 1, kvota 1,53) - početak 13.00

Utakmica 15. kola Supereten lige u kojoj igraju trećeplasirani Norčeping i Sandviken koji je u sredini tabele. Domaćin je veliki favorit da u ovom susretu osvoji sva tri boda.

HAMARBI - DEGERFORŠ (tip 1, kvota 1,22) - početak 16.30

Hamarbi ima zaostatak za vodećim Sirijusom od devet bodova. U svakom slučaju uoči utakmice 15. kola Alsvenskan lige, veliki je favorit za pobedu nad ekipom koja je u 12 utakmica zabeležila samo dve pobede.

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JARO - INTER TURKU (tip 2, kvota 1,57) - početak 17.30

Takmičenje u prvenstvu Finske stiglo je do 16. kola. Inter Turku igra veoma dobro i ako osvoji ove večeri tri boda, izjednačiće se na čelu tabele sa KUPS-om. Jaro je u problemu, pretposlednji je sa samo 11 bodova.

VOJVODINA - OFK BEOGRAD (tip 1, kvota 1,60) - početak 19.00

Uoči starta u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Konferencije, Novosađane ove večeri na stadionu "Karađorđe" očekuje premijera u novoj sezoni Mozzart Bet Superlige. Svakako da imaju želju, ali i dobre izglede da pred svojim navijačima osvoje bodove protiv OFK Beograda.

ORDABASI - JELIMAJ SEMEJ (tip 1, kvota 1,50) - početak 18.00

Susret 18. kola šampionata Kazahstana. Domaćin u poslednjih osam kola ima sedam pobeda i jedan poraz i svakako mu se nudi sjajna prilika da novim trijumfom stigne o čelne pozicije na tabeli koju drži Kairat.

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