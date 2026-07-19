Tanjga: Nadam se da Ajaks još nismo nazvali ’posrnulim gigantom’, kao što smo Fradi

„Atmosfera pre same utakmice je bila dosta teška za igrače. Kada god izgubite 3:0, nema veze od koga, teško je. Nama se desilo da izgubimo dve u kratkom periodu. Drago mi je da smo pobedili, to je znak da se ekipa vratila, da ponovo veruje u sebe. Pobedili smo 4:0, a protivnik pritom nije stvorio nijednu veću šansu“, počeo je iskusni stručnjak i potom se vratio na temu kvalifikacija.

„Za mene su utakmice u Evropi bitne, slažem se u tom delu sa navijačima. Ali, s obzirom na žreb koji smo imali, to su ipak ekipe od kojih mi treba da učimo, a onda, ako nam se ukaže šansa, da ih pobedimo i prođemo. Nažalost, nismo uspeli protiv Ferencvaroša. Mislim da protiv Ajaksa moramo isto tako da pristupimo dvomeču, da jednostavno te utakmice odigramo kako dolikuje kada igrate za Vojvodinu, to jest da damo sve od sebe. Ako budemo igrali dobro, možemo se nadati nekom rezultatu. Ali, ne želim da se razočaramo porazom od klubova koji su mnogo skuplji i bolji od nas. Da mi sad pričamo kako ćemo izbaciti Ajaks, to nije realno. Nadam se da ga još nismo nazvali ’posrnulim gigantom’, kao što smo nazivali Ferencvaroš. Ispostavilo se da to baš nije tako.“

Tanjga je naveo da ne treba prerano suditi ni igračima koji su pristigli ovog leta.

„Isto bih želeo da naglasim da moramo da imamo strpljenja za naše pridošle igrače. Oni kada su došli, posle četiri nedelje su igrali protiv tima koji je bio među osam u Ligi Evrope. Tih četiri, pet igrača što su došli kasnije, jednostavno za te utakmice nisu bili spremni. To nije alibi. Ali, u našem prvenstvu, koje nam je najbitnije od svih ovih takmičenja, popusta nema ni za koga. To smo i pokazali večeras. Videćemo kako će to u četvrtak izgledati protiv Ajaksa, ali želim da spustim loptu na zemlju, da budemo svi zajedno i bodrimo ovaj tim.“

Jedan od onih koji su stigli nedavno u redove crveno-belih je i Nardin Mulahusejnović, koji je i pored loše formr dobio šansu da startuje protiv Romantičara, a poverenje šefa struke je uzvratio sa dva pogotka.

„Mi u principu sve radimo, i na treningu i na utakmicama, kako bismo podigli formu kod igrača. Na stručnom štabu je da proceni ko bi trebao da uđe od početka, a ko ne zaslužuje da se nađe na terenu. Moramo da napravimo takmičarski ambijent, da se svi igrači bore. Taj ambijent pokušavamo da napravimo, kako bismo bili konkurentni na svim frontovima. Danas su pokazali da imaju kvalitet i karakter, nikog danas nije lako pobediti 4:0. Ali ovo moramo isto da zaboravimo – i dobre i loše trenutke. Zadovoljan sam, ali moramo da napredujemo dalje i na fizičkom i mentalnom planu. Kada se setim samo ove dve utakmice sa Fradijem i da nas je pad koncentracije koštao poraza u Novom Sadu i crvenog kartona tamo, pa i sva tri gola u Budimpešti. Ima mnogo i do momenta, početka prvenstva kada linije tima nisu još uigrane“, objašnjava šef struke Vojvodine.

Dotakao se potom Tanjga ponovo letnjih priprema i dvomeča sa Fradijem.

„Mi smo u tu utakmicu ušli sa pet nosilaca lige, koji su imali svega tri nedelje priprema. Sa tri nedelje priprema ulazite u evropsko takmičenje i očekujete da ćete da izbacite Ferencvaroš. To je bilo nerealno, ali tako se namestilo. Reprezentacija, dolasci, odlasci, splet nesrećnih okolnosti, sve nam se izdešavalo. Siguran sam da smo imali dve nedelje više, da bismo mnogo bolje izgledali. Ne pričam ovo da bismo se pravdali, oni su zaista bolji od nas, to moramo da priznamo. Mi možemo da igramo sa svima njima, ali sada nismo bili spremni za to. Svaka greška se plaća u Evropi.“

Prokomentarisao je dugogodišnji sportski radnik današnje slabije prvo poluvreme Lala.

„Prvo poluvreme smo stvarno igrali odlično. Imali smo nekoliko situacija pet na tri, gde nam ode lopta u aut. Nismo imali strpljenja. Na poluvremenu sam im rekao da ne vidim krvoločnost kod njih da postignu gol, da igraju samo da bi igrali. Nismo agresivni koliko bi trebalo da budemo. Kada smo počeli da budemo agresivniji, to nam se vratilo. Nisam nezadovoljan ni prvim poluvremenom, falila nam je realizacija. Ali, na početku smo prvenstva, ima tu igrača koji još uvek nisu na nivou na kojem bi voleo da budu.“

Šansu u poslednjih 15 minuta duela sa OFK Beograd Mozzart Betom dobio je i 20-godišnji napadač Lala – Vuk Boškan.

„On je minulom sezonom zaslužio minutažu u prvom timu. Imao je taj peh da se povredi, pa je propustio pripreme. Mi verujemo u njega i u sve ostale mlade igrače. To su bonusi koji nam mnogo znače. Kad god imam priliku, ja ću da im pružim šansu, ali oni moraju to poverenje da vrate na terenu. S tim u vezi, ne očekujem od njih čuda. Ni Petar Sukačev nije igrao na ovom nivou na kom sad igra. Verujem da će iz meča i meč davati sve više. Ali, ta šansa se zaslužuje prvo na treningu vrednim radom“, zaključio je Miroslav Tanjga.