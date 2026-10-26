BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

PSŽ - LION (tip 1, kvota 1,37) - početak 20.30 MOZZART RELAX

Pari Sen Žermen je u strahovitoj formi, ima sedam uzastopnih pobeda u svim takmičenjima i veliki je favorit da sa nova tri boda preuzme lidersku poziciju u Ligi 1. Uz to, na poslednja četiri meča tim Luisa Enrikea je igrao 4+. Lion je proletos dobio poslednji okršaj, i to u Parizu sa 2:1, ali teško da to može da ponovi. Opširniju najavu o meču pročitajte OVDE.

BEŠIKTAŠ - BAŠAKŠEHIR (tip 1, kvota 1,37) - početak 17.00

Male su šanse da Bašakšehir uradi nešto na gostovanju u jednom od gradskih derbija Istanbula. Gledajući formu, domaćin, ekipa Bešiktaša kod kuće ima niz od devet mečeva bez poraza računajući i pripreme, tačnije osam pobeda i remi. Gostima je nada to što su u poslednja tri kola osvojili sedam bodova, ali i briga što imaju tri poraza i remi na poslednja četiri gostovanja.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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KOPENHAGEN - ODENZE (tip 1, kvota 1,42) - početak 19.00

Razlika između dva tima je poprilično velika, Kopenhagen ima 12 bodova u plusu u odnosu na Odenze. Ekipa Kopenhagena, koja je nedavno gostovala Crvenoj zvezdi u Beogradu, računajući i taj meč ima dva remija i pobedu na poslednje tri utakmice. Kod kuće su ubitačni, imaju devet pobeda i remi na poslednjih deset susreta.

SANTA KLARA - BENFIKA (tip 2, kvota 1,35) - početak 19.45

Gostovanje na Azorima biće prilično iskušenje za tim Marka Silve. Santa Klara je uz Porto jedina neporažena ekipa od početka sezone u Primeiri, ali Benfika je čini se uhvatila dobar zalet. Ima tri pobede u nizu i čak 11 u poslednjih 12 utakmica, pa je dvojka logična opcija.

GALATASARAJ - FENERBAHČE (tip 1, kvota 1,97) - početak 19.30

Kada je Galatasaraj bio domaćin u derbiju, na poslednjihh osam od devet mečeva nije došlo GG. Čak tri puta je rezultat bio 0:0. Šampion Turske ima dve pobede u nizu, a krajem aprila dobio je i prošli derbi sa Fenerbahčeom kao domaćin, tada je bilo 3:0.

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