Zaslužio je Porto možda i više iz 247. Klasika. Bio je bolji rival tokom većeg dela susreta, ali je ekipi Serža Konseisaa nedostajalo koncentracije u završnici. Na kraju su uspeli da dođu do boda, koji ih matematički ostavlja u trci za tron, ali Sporting je predaleko. Na kraju 1:1 na Lužu, Orlovi su učinili uslugu komšijama i značajno ih približili 19. tituli prvaka Portugalije.

Posle podele plene u najvećem derbiju portugalskog fudbala, Sporting ima osam bodova više od Porta, dok je čak 12 koraka ispred Benfike. Do kraja su ostala još tri kola, matematika je prosta: dva boda su četi Rubena Amorima potrebna da prekine post od 19 godina i sedne na presto.

Što se tiče samog susreta, ekipa Žorža Žesusa je iskoristila jednu od retkih prilika i povela u ranoj fazi utakmice. U nastavku se pretežno igralo pred golom koji je sve do 75. minuta uspešno čuveo Elton Leite. Uspeli su Zmajevi preko veziste Uribea do dođu do zasluženog izjednačenja, ali ne i do pobede, pa bi već u narednom kolu Sporting mogao da bude krunisan. Interesantno je da je sudija Artur Soares Dijas dodelio dva penala domaćinu, ali ga je VAR u oba navrata ispravio.

Pobeda u Klasiku nakratko bi zalečila rane Orlova iz glavnog grada, koji igraju sezonu za zaborav po svim parametrima. Bili su na dobrom putu da dođu do 89. trijumfa u okršajima sa ljutim rivalom, ali nisu uspeli da sačuvaju prednost iz 23. minuta. Everton Sebolinja Soares je još jednom pokazao zašto se za njegove usluge svojevremeno interesovao i Mančester Siti. Majstorski je sačuvao loptu pored trojice protivničkih igrača, dodao je do Rafe Silve, koji mu je ubrzo vratio. Usledio je jako dobar udarac Brazilca sa ivice kaznenog prostora i Benfika je stigla do vođstva.





U nastavku se Porto uozbiljio i krenuo svim silama po izjednačenje. Ređale su se prilike pred golom domaćina, ali nedostajao je završni udarac. Uribe, Marega i Taremi su pretili, ali uglavnom jalovo, pa je Leite uspeo da sačuva mrežu do odlaska na odmor. Malo je nedostajalo da Orlovi dobiju idealnu priliku da dupliraju prednost u poslednjim sekundama prvog dela, sudija Soares Dijas je pokazao na belu tačku posle prekršaja Mafane, ali je usledila VAR provera, a ubrzo i promena odluke. Procenio je glavni arbitar da ipak nije bilo materijala za najstrožu kaznu. Odahnuli su gosti i otišli na pauzu.

Posle 12 minuta igre u drugom delu, preslikana situacija. Ovoga puta se glavnom arbitru učinilo da je Zaidu koristio prekomerenu silu u duelu sa jednim od protivničkih igrača, pa je još jednom pokazao na kreč. Nije bio potpuno siguran, ponovo se koristio pomoć VAR tehnologije, da bi opet utvrdi da je pogrešio. Ništa ni od drugog penala za domaćina.

Nastavio je Porto da napada, da bi u 75. minutu konačno pronašao i put do mreže protivnika. Žoao Mario je lepo prošao po desnoj strani, ubacio loptu na ivicu peterca, na pravom mestu se našao Mateus Uribe i efektnim udarcem poravnao rezultat. Do kraja ipak nije bilo većih prilika, činilo se da su oba tima ostala bez goriva i da su se pomirila sa podelom plena. Ipak, u prvom minutu sudijske nadoknade Tarabt pogađa stativu, a već u narednom Pici pronalazi put do mreže rivala. Ali, ponovo VAR. Ispostavilo se da je vezista Benfike bio u ofsajdu, te je nerešen rezultat ostao na snazi.





PRIMEIRA - 31. KOLO

Sreda

Braga - Fereira 1:1

/Galeno 78 - Žoao Pedro 26/

Maritimo - Žil Visente 0:1

/Lino 34/

Rio Ave - Sporting 0:2 (0:1)

/Gonsalves 34, Paulinjo 63/

Četvrtak

Moreirense - Nasional 2:2 (0:1)

/Ferarezi 61, Andre Luis 80 - Soares 42 ag, Rošez 74/

Belenenses - Portimonense 1:0 (1:0)

/Kasijera 45+3/

Benfika - Porto 1:1 (1:0)

/Everton 23 - Uribe 75/

Farense - Gimaraes (u toku)

Petak

20.00: (2,25) Famalikao (3,20) Santa Klara (3,35)

22.15: (1,85) Boavista (3,50) Tondela (4,40)

***kvote su podložne promenama