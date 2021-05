Malo po malo, Premijer liga Bosne i Hercegovine ulazi u samu završnicu, pa će večeras biti spuštena zavesa na 29. kolo. Šampion Sarajevo je u petak odigrao samo 1:1 u gostima sa Tuzla Sitijem, dok je Željezničar nastavio crni niz porazom na Grbavici od Širokog Brijega.

ZRINJSKI – VELEŽ 19.05

Zrinjski je u prošlom kolu, porazom od Širokog Brijega na Pecari ponovo napravio korak nazad u borbu za vrh tabele. Mada, prvobitni cilj izlaska u Evropu je realan, jer bi u slučaju eventualnog trijumfa preskočili Širokobriježane na četvrtom mestu, koje će na koncu i voditi na evropsku scenu. Problem domaćima predstavljaće neigranje jako bitnog dvojca. Radilice na sredini terena Ivana Enina, i majstora za prekide Miloša Filipovića.

"Velež je u jako dobrom momentu, gde nisu poraženi u 15 utakmica što zaista nije mala stvar. Svesni smo da do kraja prvenstva ima još svega pet kola, pa moramo što više težiti ka postavljenom cilju. Na nama je da damo sve od sebe i ostvarimo pozitivan rezultat“, rekao je trener Plemića Sergej Jakirović u najavi utakmice.

S druge strane, o ovosezonskom Veležu je mnogo toga rečeno. Rođeni su ponovo „izronili“ i vratili se u vrh BiH fudbala, a koliko dobro igraju pokazuje i činjenica da su oborili najduži rekord bez poraza u istoriji (15), prestigavši generaciju na čelu sa legendarnim BMV triom (Bajević, Marić, Vladić). Velež i dalje ima realne šanse da se domogne titule prvaka, jer za vodećim Sarajevom zaostaje svega pet bodova, ali već danas moraju 'ganjati' novu trojku.

Trener Rođenih Feđa Dudić neće moći računati na Harisa Ovčinu i Nemanju Anđušića.

"Priprema za ovaj meč je protekla u sjajnom raspoloženju. Puni smo samopouzdanja zbog svega što radimo i za nas više nema nekih velikih prepreka. Ne stvaramo sebi preveliki pritisak, ali znamo šta možemo dobiti. Imamo jak karakter i verujem u nastavak pozitivnog niza“, istakao je Feđa Dudić, trener Veleža.

19.05: (1,87) Zrinjski (3,30) Velež (4,10)

Ove sezone Zrinjski i Velež odigrali su dva meča, a u oba su pobede upisali domaćini. Na stadionu Rođeni bilo je (2:0) za Velež, dok je Pod Bijelim Brijegom Zrinjski slavio (3:1) Osim velike želje da se ostvari pobeda i pomak na tabeli, mostarski derbi uvek je bio poseban zbog rivalstva ova dva tima kroz istoriju. Traži se novi vladar grada, bar do sledećeg derbija, pa treba očekivati dinamičan i uzbudljiv derbi Mostara.

BORAC – KRUPA 16.55

Treći meč današnjeg programa donosi nam igru mačke i miša. Naravno, jasno i zbog čega. Borac je u samom vrhu tabele, trenutno je drugoplasirani, a sa eventualna današnja tri boda opet će zaposesti čelo tabele. Krupa grca u borbi za opstanak, pa će verovatno morati dati i 100 odsto svojih mogućnosti da ostanu neporaženi. Mada, ni to im nije garant. Borac je posle devet vezanih pobeda, u prošlom kolu remizirao sa Veležom, ali to im ništa ne oduzima od sjajne forme u kojoj se nalaze. Sa druge strane, ni Krupa nije u preterano lošoj formi, jer su u zadnjih pet mečeva upisale svega jedan poraz, te po dva puta upisali pobedu i remi. To ih je na kraju dovelo do realne borbe za opstanak, iako su ih pre nekog vremena svi bili otpisali. Mada, realno sve osim pobede Borca bilo bi veliko iznenađenje.

MLADOST – RADNIK BIJELJINA (15.00)

Jedan od dva derbija začelja igra se u Doboj Kaknju, gde će Mladost ugostiti bijeljinski Radnik. Domaći bi u slučaju eventualnog trijumfa napravili ogroman korak ka opstanku, te su sigurno tri boda imperativ za tim Nemanje Miljanovića. Radnik se nalazi na poslednjem mestu. Svaki bod mu je zlata vredan, a do kraja ih očekuje grčevita borba. Ukoliko žele izboriti opstanak, danas moraju ostati neporaženi.

SLOBODA – OLIMPIK (15.00)

Sloboda je jedan od timova koji su već napravili veliki korak ka opstanku i koji će verovatno i naredne sezone igrati u društvu najboljih, jer su od opasne zone udaljena devet bodova. Ne gori im pod nogama, ali će tim Mladena Žižovića nastojati da do kraja osvoji još po neki bod, kako bi mogli mirno spavati u samom finišu. Hendikep će biti neigranje veziste Saše Maksimovića.

15.00: (2,10) Sloboda (3,05) Olimpik Sarajevo (3,60)

S druge strane, Olimpik je mic po mic došao do bezbedne zone. Istina, dva boda u odnosu na pretposlednjem mestu nisu ništa, ali je tim Slavka Petrovića u prolećnom delu napravio ozbiljan pomak. Pokazali su da znaju igrati fudbal, te ne bi bilo iznenađenje ukoliko danas ostanu neporaženi protiv rasterećene Slobode.

PREMIJER LIGA BIH – 29. KOLO

Petak

Tuzla Siti - Sarajevo 1:1 (1:1)

/Džafić 43 - Mustenagić 22/

Željezničar - Široki Brijeg 1:3 (0:0)

/Veselinovi 74 - Jurić 77, Begić 82, Stanić 90/

Subota

15.00: (2,25) Mladost DK (3,20) Radnik Bijeljina (3,10)

15.00: (2,10) Sloboda (3,05) Olimpik Sarajevo (3,60)

16.00: Borac BL – Krupa

19.05: (1,87) Zrinjski (3,30) Velež (4,10)

