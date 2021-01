Tri nedelje posle iznenadnog otkaza u Vest Bromviču i samo dva dana nakon ozvaničenja saradnje sa Peking Guanom, Slaven Bilić se osvrnuo na turbulentan period. Hrvatski strateg tokom boravka u rodnoj zemlji gde se sprema za put u Kinu o odlasku iz Preijer lige i novom izazovu govorio je za Nova TV.

"Sve sa Kinom se dogodilo veoma brzo. Neophodno je da rešim vizu, ugrabio sam nekoliko dana i došao u Vodice, gde mi je majka. Došao sam da vidim deo porodice koji nije stalno sa mnom, a pre svih mamu. U utorak moram u Zagreb kako bih rešio sve vezaon za vizu, a potom me očekuje let", rekao je Bilić.

Uprkos sjajnim rezultatima u Čempionšipu i plasmanu u viši rang, rukovodstvo kluba je vrlo brzo izgubilo poverenje u Hrvata na najsvetlijoj engleskoj pozornici, a naprasni raskid saradnje, dan posle velikog boda osvojenog protiv Mančester Sitija bsacio je senku na sjajan period u Vest Bromu.

"Deo mene je razočaran, žao mi je. Imali smo 11 debitanata u Premijer ligi, morali smo da učimo kroz takmičenje. To je nova ekipa, učili smo da primamo udarce i objektivno smo rasli. Sa te strane, mi je žao, borili smo se do kraja. Fudbal nije matematika, ali moraš da budeš blizak sa matematikom da bi bio konkurentan. Mi to nismo utadili iz finansijskih razloga, u startu smo znali da nas očekuje borba do kraja. Ima malo gorčine zbog načina na koji se to dogodilo".

Na šaljivu opasku da su u Hrvatskoj očekivali da Bilić sačeka rasplet u Arsenalu i zauzme mesto stratega Tobdžija, nekadašnji selektor Vatrenih odgovorio je sa obe noge na zemlji.

"Dosta realno znam svoju poziciju na nekoj trenerskoj karti sveta. Svestan sam da ponuda ima i biće ih uvek, ali sam svestan da ne spadam u kategoriju najboljih trenera poput Gvardiole. Nisam u toj kategoriji, nećemo da se lažemo. U Kini su dobre finansije, a klub je u top tri u prvenstvu. Plan kluba i ekipa su dobri".

Jedan od glavnih konkurenata Biliću na putu do cilja u Kini će biti sunarodnik Ivan Leko, a duel Splićana u Aziji, več sad nagoveštava uzbuđenja.

"Leko je otišao u Šangaj, to je top klub i grad. Ja mu želim sreću, osim kad igra protiv nas. Biće zanimljivo".

Na kraju, Hrvat je još jednom usmerio pogled ka Premijer ligi, istakavši da prethodna dva šampiona imaju najveće šanse da ponovo stignu do krune.

"Svi su u formi, a ako su svi u formi Siti i Liverpul su dosta bolji od drugih. Jedno vreme je bio Čelsi pa su pali, tu je i Junajted. Ipak, koplje iznad svih su Siti i Liverpul", rekao je Bilić.