Birmančević puca od samopouzdanja: Žele me klubovi iz liga petice, tek sam na 60 odsto onoga što mogu

Malme je juče u pretposlednjem kolu švedskog šampionata savladao Kalmar u gostima sa 1:0 i došao na korak od odbrane titule. Ako Elfsborg i AIK, jedina preostala dva izazivača, danas od 19 časova odigraju nerešeno, Malme će i teoretski osvojiti titulu. A ako se to i ne desi ovog ponedeljka, najtrofejniji klub švedskog fudbala opet ima sjajnu šansu da u poslednjem kolu pred svojim navijačima protiv Halmštada overi 25. titulu u klupskoj istoriji.

Biće to i prilika za srpskog internacionalca Veljka Birmančevića da osvoji prvi trofej u karijeri. Mladi ofanzivac je pre devet meseci pojačao Malme iz Čukaričkog u transferu teškom 1.000.000 evra i ispostavio se kao pun pogodak. Vrlo brzo je postao jedan od glavnih igrača švedskog tima i dao ogroman doprinos na putu ka plasman u Ligu šampiona i ka odbrani titule u nacionalnom prvenstvu.

Na 39 mečeva za Malme je upisao 13 golova i pet asistencija, ali većinu u ključnim mečevima.

„Volim da igram važne utakmice. Naprimer, ove sezone sam bio najbolji u najbitnijim mečevima u kojima sam davao golove i beležio asistencije. Ranije sam imao problem sa trenerima koji su me kritikovali da ne volim „male utakmice“. Govorili su mi da ne treba da biram utakmice i da potcenjujem slabije rivale, ali jednostavno, volim velike utakmice“, kaže Veljko Birmančević za švedske medije.

Srpski fudbaler je letos u kvalifikacijama za Ligu šampiona postigao četiri gola i zabeležio dve asistencije na sedam utakmica i bio junak Malmeovog plasmana u elitno takmičenje.

„Mislim da još nisam pokazao 100 odsto svojih mogućnosti. Nisam čak ni blizu toga. Svi koji me prate znaju koje su moje mogućnosti i da sam trenutno na 50-60 odsto svojih kapaciteta. Imam još mnogo toga da pokažem. Mogu da driblam bolje i da donosim bolje odluke u završnici... Stigao sam malo pre nego što je sezona počela i nisam prošao pripreme sa ekipom, ali sam uspeo da postanem jedan od igrača oko kojih se sve vrti. Uspešno smo prošli kvalifikacije za Ligu šampiona, ali mogao sam još bolje od toga. Svestan sam svojih kvaliteta, a svestan ih je bio i Malme kada me je kupio. Ispostavilo se da su bili u pravu, o čemu govori i sadašnji interes drugih klubova za mene. Neću da lažem sam sebe jer znam da mogu bolje i da nisam 100 odsto uživao u fudbalu kao što to inače činim. Ako ostanem i za sledeću sezonu, biću bolji“.

Birmančević otvoreno govori o opciji da pređe u drugi klub i otkriva da za njega postoji interes iz jačih liga.

„Igrač sam Malmea i spreman sam da igram ovde i sledeću sezoni. Iako sam mentalno spreman i za korak napred u karijeri. Otvoren sam za obe opcije. Postoji mnogo interesovanja za mene, ali prvo moramo da privedemo sezonu kraju pa tek onda da vidimo koje su sve opcije u igri. Trenutno sam psihički potpuno fokusiran na ekipu i ne želim da razmišljam o drugim stvarima. Istina je da se ne bih iznenadio ako odem na kraju ove sezone. Ne želim još da pričam o tome, ali postoji interesovanje iz „liga petice“. Naravno da je san svakog igrača da zaigra u tim ligama. I ja se nadam da ću uspeti jednog dana. Malme mi je mnogo pomogao da dođem do tog nivoa. I ja sam takođe pomogao klubu da ostvari značajne rezultate i uđe u Ligu šampiona. Kada se sve sagleda, bila je ovo sjajna sezona i za mene i za Malme“.

Veruje Birmančević da bi ga transfer u neku jaču ligu približio i dresu reprezentacije Srbije za koju je debitovao letos.

„Ne razmišljam još o tome. Poziv u reprezentaciju je došao jer sam dao odlučujuči gol za plasman u Ligu šampiona i postigao sam još neke bitne pogotke. Selektor je to video i pozvao me je. Srbija ima izvanredan tim sa izvanrednim igračima iz liga petice. Ako isključimo Tadića koji igra za Ajaks, ja sam bio jedini u reprezentaciji van najjačih evropskih liga. Skrenuo sam pažnju igrama u klubu i ako sledeće sezone budem igrao za neki od klubova iz „liga petice“, verujem da ću biti još bliži dresu reprezentacije“.

ŠVEDSKA 1 – 29. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Nedelja

Geteborg – Estersunds 4:0 (2:0)

/Berg 3, 56, Sana 24, Uatara 73a.g/

Jurgarden – Verbergs 2:3 (0:1)

/Čilufja 48, Asoro 90+3 – Johanson 33, Mun 55, Vinbo 61/

Degerfors – Norćeping 4:1 (4:0)

/Bertilson 13pen, 25, Lindal 19 Ekrot 45 – Bjork 75/

Kalmar – Malme 0:1 (0:0)

/Berget 83/

Halmštad – Hamarbi 0:0

Ponedeljak

19.00: (2,50) Elfsborg (3,20) AIK Stokholm (2,95)

19.00: (1,35) Mjalbi (5,00 Erebro (9,00)

19.00: (2,70) Sirijus (3,25) Heken (2,65)

***Kvote su podložne promenama